PREMIJER VUČEVIĆ: Srbija će nastaviti da ulaže u veštačku inteligenciju vodeći računa o etičkim principima (FOTO)

NOVI SAD - Srbija će nastaviti da ulaže uveštačku inteligenciju (AI) vodeći računa o etičkim principima, izjavio je danas predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, koji je prisustvovao otvaranju Istočnoevropske škole mašinskog učenja (EEML) u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu.

On je istakao da veštačka inteligencija ne sme da bude zloupotrebljena i da treba raditi na zakonskom definisanju, vodeći računa da se ne sputava napredak.

"Mi treba da oslobodimo ljude straha i pokažemo da se ovde radi u korist ljudi", rekao je Vučević i dodao da je razvoj i rast veštačke inteligencije povezan i sa proizvodnjom električne energije.

"Razumemo šta radite, vi pokazujete da za nauku granice ne postoje. Želim da vam kažem da morate da budete fokusirani na nauku, na približavanje svega nama običnim smrtnicima i ne samo za nauku, nego govorim i o ukupnom obrazovanju. Ne zanemarite i pitanje etičke primene veštačke inteligencije", naglasio je Vučević.

Prema rečima v.d. direktora Instituta za veštačku inteligenciju Dubravka Ćulibrka, svi su ponosni što se Istočnoevropska škola mašinskog učenja organizuje u Novom Sadu.

"Osnovni motiv za ovo mi je bilo da stvorimo okruženje gde naši mladi ljudi mogu da se bave veštačkom inteligencijom i da su integrisani u zajednicu. Ne postoji univerzitet u svetu koji bi mogao sve ovo odjednom da obezbedi", istakao je Ćulibrk.

Učešće na ovogodišnjem EEML-u potvrdili su istaknuti predavači sa univerziteta kao što su New York University, ETH Zürich, University of Oxford, University of Cambridge, McGill University, kao i predstavnici globalnih tehnoloških kompanija poput Google DeepMind, Genentech (Roche), Bitdefender, Microsoft, INSAIT, PolyAI, ali i naši stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu i Instituta za veštačku inteligenciju Srbije.

"Imao sam čast..." Imao sam čast da svečano otvorim Istočnoevropsku letnju školu mašinskog učenja koja, u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, okuplja vrhunske svetske naučnike i mlade istraživače iz 24 zemlje sveta. Srbija je centar izvrsnosti u razvoju veštačke inteligencije, i to i danas dokazuju Institut za veštačku inteligenciju Srbije i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, koji su organizovali ovaj prestižni događaj na svetskim novou. Primena veštačke inteligencije donosi ogromne prednosti u svim aspektima društva, ali i rizike i izazove u pogledu etike i bezbednosti. Nedavno sam se i lično uverio u mogućnost zloupotrebe ove tehnologije, i očekujem od nadležnih ministarstava da promptno formiraju radne grupe za zakonsko regulisanje ovog problema i sankcionisanje počinilaca. Veštačka iteligencija i njena pravilna primena moraju biti na korist Srbiji, i svim njenim grđanima. Ova tehnologija mora da se upotrebljava isključivo u skladu sa najvišim moralnim i etičkim načelima! Svim učesnicima ove stručne konferencije želim da unapređuju svoja znanja, na svoju i korist svoje otadžbine. Jer tako će raditi i u korist čitavog čovečanstva!

Program Letnje škole, u kojoj će biti više od 250 polaznika iz 24 zemlje, traje od 15. do 20. jula i sastoji se od šest dana intenzivne obuke koja uključuje predavanja, praktične sesije, kao i uvodna predavanja predstavnika biznis sektora i prezentacije sponzorskih štandova.

Učesnici će imati priliku da prodube svoja znanja i veštine istražujući teme kao što su osnove mašinskog učenja, multimodalno učenje, napredne arhitekture dubokog učenja i druge.

Bonus video:

00:15 Miloš Vučević glasanje