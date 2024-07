NIGDE NA SVETU NIŠTA SLIČNO NE POSTOJI: Ovako izgleda brutalna hajka na predsednika Vučića! (VIDEO)

Nakon atentata na bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, mnogi političari, analitičari i stručna javnost pozvali su na smirivanje tenzija, dok u Srbiji ta tema predstavlja novi vetar u leđa delu opozicije za napade na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

"Aleksandar Vučić, on je sam đavo, on je oličenje zla, on je satana lično. Odeven u plavi kaput sa znamenjem EU, namršteno zabrinutog čela, ratni huškač, čovek bez harizme i kvaliteta, vođa huligana, gde u istoriji nije bilo takvog prevaranta", na ovako sramotan način na televiziji N1 predstavljena je ličnost predsednika Srbije.

Već godinama jedna grupa ljudi, koje sve zajedno okupljaju tajkunski mediji, stvara klimu linča, a kako to izgleda u svakodnevnom plasiranju novih medijskih napada, pogledajte u videu pomenute televizije:

03:38 Ovako izgleda brutalna hajka protiv Vučića

Bonus video:

00:49 Aleksandar Vučić: Miloš je oličenje vrlina koje očekujemo od svih koji nam čuvaju zemlju