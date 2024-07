USPON: Tramp već viđen za predsednika SAD? ANALITIČARI: Po svim anketama i pre atentata imao je prednost u odnosu na Bajdena

Bivši predsednik SAD i aktuelni kandidat za predsednika Donald Tramp, nakon atentata koji je izvršen na njega u subotu na mitingu u Pensilvaniji, na korak je od povratka u Belu kuću, ocena je sagovornika Kurira. Ovaj događaj, dodaju, apsolutno će podići Trampov rejting i mogao bi da mu osigura trijumf nad aktuelnim predsednikom SAD Džozefom Bajdenom, ali neće znatno uticati na smanjenje tenzija u već polarizovanom američkom društvu.

Izbori završeni

Politički analitičar Boško Jakšić za Kurir kaže da su predsednički izbori završeni već sada.

- Tramp je po svim anketama i pre ovoga imao prednost u odnosu na Bajdena, uključujući prednost u pet od sedam odlučujućih država, tako da će ovo sad apsolutno podići Trampov rejting. Čini mi se da će se ponoviti situacija iz 1981, kada je bio atentat na Ronalda Regana, posle čega je Reganov rejting dramatično skočio i on je postao jedan od najpopularnijih američkih predsednika. Mislim da ovo definitivno određuje rezultat izbora 5. novembra - jasan je Jakšić.

Istovremeno, Jakšić ne može sa sigurnošću da oceni hoće li ovaj događaj smanjiti tenzije u američkom polarizovanom društvu.

- Činjenica je da i Bajden i Tramp apeluju da se ovaj događaj iskoristi kao prilika za otrežnjenje američkog društva i za smanjenje nasilja, ali to bi podrazumevalo mnogo više civilizovanosti i u političkim odnosima, čime pak ni jedan ni drugi nisu mogli da se pohvale, jer su obojica polarizovali Ameriku i doveli je u situaciju u kojoj nije neobično da se pojave radikalizovani tipovi koji smatraju da je njihova obaveza da unište "glavu zmije" takoreći. Da li će ti apeli dati plodove, to ćemo tek videti - kaže Jakšić.

Jaka karta

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović za Kurir kaže da atentat na Trampa sasvim sigurno povećava njegove izglede da ponovo postane prvi čovek Bele kuće.

- Međutim, to mu ne garantuje pobedu 5. novembra... Ipak, ovaj nemili događaj će dodatno mobilisati njegove birače i osnažiti Trampovu poziciju žrtve. On je sebe predstavljao kao žrtvu pravosudnog sistema, a sada je i žrtva atentata. To će biti jaka karta u nastavku njegove kampanje - smatra Jovanović.

Dodaje da je ovo katastrofalan razvoj događaja za SAD jer će, kaže, samo dodatno pojačati animozitet u ionako polarizovanom društvu.

- To takođe opet otvara staru temu vezanu za naoružavanje u Americi. Atentat na Trampa je događaj koji će proizvesti nove izazove za američku demokratiju - od dalje polarizacije društva, do novih talasa nasilja i pada poverenja u institucije. Ono što posebno zabrinjava jeste to što ovo pokazuje da su u međuvremenu i protivnici Trampa postali toliko radikalni da je i za njih postalo prihvatljivo i normalno političko nasilje i upotreba oružja - kazao je on i podsetio da se šezdesetih godina Amerika suočavala sa strahovitim podelama, te da mnogi stručnjaci s pravom porede današnju situaciju s tim periodom.

- Podeljenost u SAD je jako izražena po državama, gde dolazi do geografske podeljenosti i diferencijacije koja je vrlo snažna. Geografska podela stimuliše ekstremne političare. Istina je da netrpeljivost postoji sa obe strane političkog spektra. To i te kako utiče na svakodnevni život ljudi - konstatovao je on.

Viđen kao pobednika

Da je Tramp već viđen kao pobednik u predsedničkoj trci, smatra dugogodišnji novinar Rojtersa Jakša Šćekić.

- Taj milimetar (za koliko je metak promašio Trampa) imaće tolike posledice na svet o kojima mi još uvek nismo svesni. Taj milimetar je mogao da promeni budućnost sveta, što je neverovatno. Mislim da sada Tramp može da izgubi jedino ako mu protivkandidat bude Tejlor Svift. On je čovek koji je veliki majstor ceremonije, a ona fotografija sa stisnutom pesnicom doneće mu pobedu na izborima - nema sumnju Šćekić.

Ukazuje i da će novi Trampov mandat biti znatno drugačiji od prethodnog, imajući u vidu da će ovoga puta ekipa koja će ući s njim u Belu kuću biti mnogo spremnija.

- Tramp u drugom mandatu neće biti kao Tramp iz prvog mandata. Biće mnogo ozbiljniji, iako će i dalje da tvituje i da se ljuti na dansku kraljicu jer mu nisu prodali Grenland, ali će ekipa oko njega biti mnogo ozbiljnija. To se vidi i po tome što se EU i NATO ozbiljno spremaju za njegov dolazak na predsedničku funkciju. Sve u svemu, sve ovo može trenutno da smiri tenzije u američkom društvu, ali njih je Tramp i napravio, i nastaviće da pravi tenzije i podele jer je on takav čovek - konstatuje Šćekić.

Preokret nakon atentata Akcije medijske kompanije Donalda Trampa porasle za 50 odsto Akcije medijske kompanije Donalda Trampa, poznate pod akronimom TMTG, porasle su juče u 12.29 sati za 50 odsto u trgovini pred otvaranje berzi u Sjedinjenim Američkim Državama. I američki analitičari sugerišu da bi atentat na Trampa u subotu u Pensilvaniji mogao da poveća njegove izglede za pobedu na novembarskim predsedničkim izborima i povratak u Belu kuću, a ekspert Rob Kejsi smatra da je to glavni razlog rasta vrednosti deonica TMTG, prenosi CNBC.

