TAKVA JE ATMOSFERA STVORENA, LEGITIMNO JE DA PUCAŠ NA PREDSEDNIKA Glišić za Kurir TV: O atentatima, litijumu i demonizaciji Vučića

BEOGRAD - Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ovog jutra bio je gost Kurir televizije, gde je govorio o svim važnim aktuelnim temama za Srbiju, osvrnuvši se i na situaciju u svetu i SAD posle atentata na zvaničnog predsedničkog kandidata republikanaca Donalda Trampa.

- Atmosfera u SAD je onakva kakva je stvorena u Slovačkoj što je rezultiralo atentatom na Fica. Imate jedan broj svetskih lidera u koje spada i naš predsednik koji ne mašu ratnim barjacima i kojima su mir i ekonomija na prvom mestu, a takav je i Tramp koji je rekao da bi prekinuo sve sukobe ako bi postao predsednik - smatra Glišić dodajući da se prosto crta meta na čelu političkim protivnicima, a da se drugi dehumanizuju i demonizuju.

On se osvrnuo i na pojedine lidere iz dela zapadnih zemalja koji smatraju da je jedina istorija ona za koju oni smatraju da takva treba da bude, sebi daju za pravo da su oni neki glas razuma kao da smo svi mi na daljinski upravljač, ta tzv. samozvana politička elita.

foto: Kurir Televizija

On je kazao da je sve više ljudi slobodarskih širom sveta koji to ne žele više da trpe.

- I region hoće da funkcioniše po toj nekoj mantri po kojoj funkcioniše svet, da se dodvore, da kažu evo mi smo kao vi... Dok mi pokušavamo... naš predsednik, da uvedemo taj neki ekonomski momenat Otvorenim Balkanom, sa druge strane... - kazao je Glišić dodajući da kreću kletve, demonizacija predsednika Vučića i njegove porodice.

1 / 7 Foto: Kurir Televizija

- Dok on šalje poruke mira, s druge strane u to vreme kreće iz Crne Gore za vreme Mila Đukanovića... pa vređanje dece svakodnevno, i brata, i majke... pa ćemo da motivišemo nekog kao onog u Slovačkoj ili kao onog u Americi..., smatra Glišić koji se prethodno osvrnuo na svojevremene događaje u Srebrenici kad je predsednik Vučić otišao da oda poštu žrtvama, položio cvet a oni hteli da ga linčuju s tim da niko nikad, do današnjeg dana, za to nije odgovarao.

- Predsednik je dan posle toga pozvao sve lidere u Beograd, ugostio ih, igrao s njima šah, poslao poruku mira..., podseća Glišić na događaje 11. jula 2015. godine.

- Takva je atmosfera stvorena: -Da, legitimno je da pucaš u predsednika ili premijera - kaže Glišić dodajući da se takva atmosfera stvara da odmah postajete legitimna meta.

"Toliko o izolaciji Srbije..." - Nemate svetskog lidera koji ovde nije došao i po više puta ili čak po nekoliko puta ugostio našeg predsednika... Toliko o izolovanoj Srbiji - kazao je Glišić. O litijumu - Pa svi to kopaju, da smo rekli da nećemo oni bi izvodili ljude na ulice i rekli eto, upropastili ste nam razvojnu šansu, a da kažemo da hoćemo da kopamo evo sad će da kažu ispašće nam oči, uši... - Pa litijum je svud oko nas, pa jel nam nešto fali, jel koristite mobilni, pa na šta radi, na litijum, na litijumsku bateriju, pa ove kamere koliko ih ima i one rade na neke baterije valjda... - kaže Glišić koji kaže da mu je žao što litijum nije na teritoriji njegove opštine - Ub, nego u Loznici. On je upitao i zašto mi da ne proizvodimo te baterije nego Nemačka i Francuska... - Koga da slušamo? Onog Ćutu i Lazovića koji zajedno imaju 70 godina studiranja... Ni fakultet nisu uspeli da završe a prvo im radno mesto - poslanik - smatra Glišić.

04:18 Darko Glišić, ministar za javna ulaganja o litijumu

"Samo kontra" - Samo kontra, taj neki kontragard... - ocenio je Glišić ponašanje dela opozicije kojoj ništa ne odgovara što Vučić uradi. Ako otvori put ili most, ne valja. Ako ode s nekim da se vidi, zašto je otišao, ako ne ode, eto, izolacija, neće da ga vide... On je kazao da im takav politički pristup očigledno ne daje rezultate na izborima koje imamo raznih vrsta skoro svake godine.

O heroju Milošu Ocenio je i izuzetnom hrabrošću, ako ne i obilićevskom, potez juče odlikovanog žandarma Miloša Jevremovića koji je rizikovao svoj život da spreči teroristički akt koji je mogao da ima nesagledive posledice. Ministar je kazao da naše bezbednosne službe rade odličan posao i da je naša zemlja među najbezbednijima u svetu. - BiH neće privesti pravdi, kao što nisu ni one koji su hteli da linčuju predsednika Vučića u Srebrenici - kazao je on govoreći o , obučavanju terorista.

Glišić je jutros gostovao u jutarnjem programu naše televizije - Redakcija, od 8 časova, gde je govorio o svim aktuelnim temama poput jučerašnje kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao žandarma Miloša Jevremovića, ranjenog u terorističkom napadu 29. juna ispred ambasade Izraela u Beogradu.

foto: Kurir Televizija

Miloš je tog dana pogođen iz samostrela u vrat. Vučić je Jevremoviću uručio Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena.

Miloš Jevremović je istovremeno i heroj i žrtva u tragediji koja nije izmakla ni Beogradu, a koja je globalnog karaktera i naziva se terorizam, poručio je predsrednik Srbije Aleksandar Vučić u govoru prilikom uručenja ordena proipadniku žandarmerije.