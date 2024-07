ANA BRNABIĆ DOKAZIMA POTUKLA ĐILASOVE NEISTINE: "Rio Tinto u Srbiji od 2001. godine, kako se POGLEDATE U OGLEDALO kad dođete kući"

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti na konferenciji za novinare, kako bi, kako je rekla, odgovorila na neistine koje je izneo Dragan Đilas.

- On je pri čistoj svesti rekao da Demokratska stranka na čijem je čelu bio nije izdala 2006. godine dozvolu za eksploataciju Rio Tintu. On je rekao da tada nije data dozvola za iskopavanje. Hajmo sada ponovo, polako i temeljno. Pod jedan, našla sam još jedan dokument, javno dostupan svima, iz APR. Kada je u Srbiji osnovana ćerka firma Rio Tinta? 16. maja 2001. godine - rekla je ona.

Zapitala je ko je tada bio na vlasti, i ko je doveo Rio Tinto u Srbiju.

foto: Zorana Jevtić

- Ko je tada bio na vlasti, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Darko Glišić? Ne, DS, u saradnji sa DSS, G17+ i ostalima. Još jednom Rio Sava je osnovana 16 maja 2001. godine. Hajmo dalje, u julu 2004. godine tadašnja Vlada dala je istražnu dozvolu Rio Tintu. Predsednik Vlade bio je Koštunica. Ja sada mogu da razumem da neko svojoj stranci da naziv Nova DSS, kao da nemaju veze sa tom DSS, pa je u neslaganju sa time što je taj DSS radio 11 godina. Pošto oni valjda nisu DSS, nego Novi DSS. Ministar rudarstva Radomir Naumov - DSS. Ministar za zaštitu životne sredine Aleksandar Popović - DSS. Predsednik Srbije Boris Tadić - DS. Predsednik Skupštine Predrag Marković - G17+ - podsetila je ona.

Drugi dokument, 17 mart 2005 godine, odobreno je istraživanje Rio Tintu u proširenim granicama, podsetila je ona.

- I tada su bili na vlasti DSS, DS, i G17+. A sada se Nova DSS pravi kao da ovoga nije bilo. Jer oni su zauvek tobože bili protiv iskopavanja litijuma. Kao da nema kontinuiteta. U tom trenutku Dragan Đilas je već bio u politici, samo da pogledam dokumente, u tom trenutku bio je direktor Narodne kancelarije predsednika republike. Ali nikakva saznanja nema o Rio Tintu - rekla je ona.

Ana Brnabić je pročitala da su 26. septembra 2005. godine odobrena geološka istraživanja na teritoriji Loznice.

- Nakon toga, 2006. godine donosi se novi zakon o rudarstvu. Zašto je to važno? Hajde da vidimo kakav je bio taj zakon do 2006. godine. Donet je 1995. godine, i bilo je propisano da se nakon istraživanja davanje mineralnih sirovina na korišćenje vrši javnim nametanjem. Dakle dozvola za eksploataciju se vrši putem javnog nametanja, pa ko da više i bolje uslove, dobije dozvolu. U zakonu piše sledeće: "Posebno u slučaju kada se daju na korišćenje mineralne sirovine od strateškog značaja za Republiku Srbiju". 2006. godine ovo se ukida, nema više javnog nadmetanja, nema prikupljanja ponuda, već se uvodi pravilo da onaj ko ima istražnu dozvolu jedini može da dobije pravo na eksploataciju - ističe predsednika Skupštine.

foto: Zorana Jevtić

Ona kaže da je mogućnost da rade srpske kompanije upravo ukinuo Dragan Đilas i njegovi tadašnji partijski saborci.

- Predsednik Vlade je tada bio Koštunica, predsednik Boris Tadić. Samo je potpisao taj zakon, ništa više od toga... DS nikakve veze nije imao, pali su sa Marsa, kao i Dragan Đilas. Idemo dalje, dokument od 15. januara 2007. godine, odobrena su nova, dodatna polja za istraživanje Rio Tintu. Cela plejada na vrhu država je bila ista. 5 dokument od 4. januara 2008. godine, nastavak geoloških istraživanja na dodatnih 9 polja. Dozvolu dali Koštunica, ministar rudarstva Aleksandar Popović. Zamenili su mesta, on je iz zaštite životne sredine postao ministar rudarstva i energetike. Ministar za zaštitu životne sredine 2008. godine bio je Saša Dragin, iz DS. Šta kaže Đilas, nijednu dozvolu za Rio Tinto nije dala DS - zapitala je Ana Brnabić.

Pokazala je još jedan dokument iz 2008. godine, iz vremena vlade Mirka Cvetkovića iz DS-a.

- Ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić, predsednik Boris Tadić, sve DS. Idemo dalje, sedmi dokument, 15. septembar 2009. godine. Novih osam istražnih tačaka, pošto sve ovo nije bilo dovoljno, i svi su bili protiv litijuma. Predsednik Vlade Mirko Cvetković, ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić, Boris Tadić predsednik. Sve isto. Hajmo dalje, ide osmi dokument - 14. april 2011. godine. Predsednik Vlade Mirko Cvetković. Ministar rudarstva Petar Škundrić SPS. Ono što je zanimljivo, tu sada DS pridaje ministarstvo za zaštitu životne sredine i rudarstva. Tako da je to praktično Rio Tinto ministarstvo. Tu je bio Oliver Dulić, i više niko nije potreban osim tog ministarstva da Rio Tinto radi u Srbiji - istakla je ona.

Dodaje da je zanimljivo što se tada, 2011. godine, ponovo menja zakon o rudarstvu.

- Vlada DS, na predlog Olivera Dulića, 22. novembra 2011. godine šalje zakon i u skupštini se usvaja objedinjeni zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Od dva zakona oni prave jedan, kojim lakše kontrolišu procese članom 52 tog zakona, i prave direktnu vezu između eksploatacije i istraživanja, i prava kontinuiteta ta dva. Ono što su uradili 2006. godine dodatno cementiraju. "Nosilac eksploatacije može biti privredno društvo ili lice koje je nosilac istraživanja". Pored toga, eksploataciju mineralnih resursa mogu da vrše i strana lica, po zakonu koji je utvrđen. Odmah nakon toga, praktično paralelno sa time, Vlada Srbije, koju vodi DS, donosi i usvaja strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, 26. januara 2012. godine - kaže ona.

Podseća da se diretkno u tom dokumentu pominje da "Rio Sava vrši istraživanja u oblasti Jadarskog basena".

- To je strategija koju usvaja vlada DS 2012. godine. Dalje piše, "procene su da će do 2020. godine, učešće u proizvodnji litijuma iz Srbije činiti preko 10 odsto svetske proizvodnje, i preko 90 odsto proizvodnje u Evropi". Dakle, tu imaju i rudnik već, i sve. To kaže strategija DS, koju je usvojila njihova vlada. Oni su sada svi protiv rudarstva. Dalje piše da je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odredilo dugoročan cilj povećanje učešća rudarske industrije u BDP na preko 5 odsto. Ti isti ljudi su sada protiv rudarstva! Kada su grešili, sada ili kada su bili vlast? Nije im važna Srbija, već politička karijera - ističe ona.

foto: Zorana Jevtić

Ana Brnabić je pročitala iz tog dokumenta da je "veoma izvesna" eksploatacija litijuma, i da je "Rio Tinto jedna od vodećih svetskih rudarskih kompanija".

- A sada ne znaju ko je Rio Tinto, i ne znaju ko ih je doveo. I Vučić im je kriv. Kako vas bre nije sramota, kako se pogledate u ogledalo kada dođete kući. Al dobro, važno je samo da građane Srbije niko ne pravi na budale - kaže predsednica Skupštine.

Zapitala je i da li novinari znaju kada je izdata prva dozvola za bušotine velikog obima u basenu Jadra.

- 1. februara 2012. godine. I sada gospodin Đilas ne zna kada su izdate dozvole. To je taj deveti dokument. Njime je odobreno izvođenje radova u ležištima velikog obima. Predsednik Vlade Mirko Cvetković DS. Ministar za zaštitu životne sredine i rudarstva Oliver Dulić. Predsednik republike Boris Tadić - DS. Toliko o tome da nisu znali šta se dešava - kaže ona.

Ističe da je zanimljivo kada vidi Srđana Milivojevića da viče "Ne damo Jadar".

- Što to nije vikao u to vreme, kada su zacementirali prava Rio Tinta da eksploatiše resurse. Nešto ga tada nisam videla tamo da viče kako ne da Jadar. Ni Mariniku Tepić, koja je bila vladajuća koalicija. Ni Zelenovića koji živi tamo u Šapcu, valjda je znao šta se dešava. I svi viču ne damo Jadar, a prodali su svoju zemlju. Od Marka Blagojevića, kuma Dragana Đilasa, koji je prodao svoju zemlju za 717.000 evra. A mi sada valjda treba da nacionalizujemo tu zemlju, vratimo mu je, pa da je proda ponovo. Pa gospodina Petkovića koji je takođe prodao zemlju, ali je njegova žena govorila na skupu protiv Rio Tinta. I poslednje, porodica Đedović, iz koje je, gle čuda, žena bila kandidat za gradonačelnika Loznice ispred koalicije Srbija protiv nasilja. A oni prodali svoju zemlju Rio Tintu. A sada su izašli i bune se - kaže predsednica Skupštine.

foto: Zorana Jevtić

Ana Brnabić dodaje da je pre 10 dana čula mnoge nove informacije od lokalaca, o borcima protiv litijuma koji su prodali zemlju Rio Tintu.

- Takvo političko licemerje! To je praktično to, i konačno da se vratimo na Dragana Đilasa. 2017. godine, on ne menja svoju priču. I kaže "hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas. To će zaposliti hiljade ljudi, zamislite u svakom telefonu da bude deo na kom piše Made in Srbija". Šta, tada nisu znali. Pa baš lepo, Srbija je bila u sigurnim rukama. On je 2023. godine ponovio na Juronjuzu da je litijum velika razvojna šansa za nas. A sada kaže da ne zna ko je to pričao o otvaranju radnih mesta. Pa ti si pričao! Toliko o tome da DS baš nikakve veze nije imala sa time. I toliko o tome da sateliti DS nikakve veze nisu imali, i da su svi protiv Rio Tinta. Nego 12 godina nisu bili protiv, već su bili za. Ali šta ćete, politički oportunizam se uvek ispreči nacionalnim interesima - istakla je ona.

Odgovarajući na pitanja novinara, Ana Brnabić rekla je da ne radi za privatnu kompaniju, i da radi u interesu građana Srbije.

- Vi mene optužujete za to, vi mene targetirate. Što se tiče 2017, kada je potpisan sporazum sa Rio Tintom, ja nisam to zaboravila, već kažem da su oni koji se danas protive Rio Tintu upravo ljudi koji su doveli tu firmu u Srbiju. I širili opseg istraživanja, menjali zakone o rudarstvu - naglasila je predsednica Skupštine.

Ona ističe da je 2017. godine priustvovala potpisivanju dogovora sa Rio Tintom u Vladi Srbije.

- Sve sam medije zvala, a niko tada nije pitao bilo šta što je imalo veze sa zaštitom životne sredine. Tada se samo pričalo da je to ogromna šansa za Srbiju. 2021. godine sam bila u Loznici, i imala pres konferenciju u sali Skupštine grada Loznica. Imala sam konferenciju zato što je Rio Tinto završio studiju izvodljivosti. I kao odgovorna predsednica Vlade izašla sam pred građane i predočila potencijale projekta i tajmlajn. A zanimljivo je da tada niko nije pitao za zaštitu životne sredine. Niko nije došao iz Gornjih Nedeljica da mi kaže "ali zašto to gurate kada to nije dobro za nas". A onda se za šest meseci sve preokreće - ističe Ana Brnabić.

Naglasila je da je sve urađeno transparentno, i da je od kada je ona predsednica Vlade Rio Tinto morao da plaća za istraživanja.

- I sve radimo da to ostane u Srbiji. Da privučemo još 12 milijardi investicija, i da sve bude po najvišim standardima zaštite životne sredine. I ne menjam svoje pozicije kao politički licemeri. Da, 2022. godine sam stavila tačku zato što je bilo potpuno jasno da je ta tema politizovana, tada je Rio Tinto slavio punoletstvo u Srbiji. Odjednom je Rio Tinto postao crni đavo. Neću ja njih da branim, samo pričam šta se dešavalo, i šta se promenilo - rekla je ona.

Kaže da ne beži od bilo čega što je uradila, i zapitala je kako je onima kojima je litijum bio potencijal, danas protestuju protiv toga.

foto: Zorana Jevtić

- Hajmo dalje, rekli ste da targetiram novinare nezavisnih medija. To nezavisno ne znači da niste pod bilo čijom kontrolom. Ko je cenzurisao Sergeja Trifunovića u vašim medijima, pošto ste nezavisni. Hvala vam, otklonili smo termin nezavisni. Dakle, ja ne targetiram nikoga! Kada ja citiram nekoga iz tajkunskih medija, ko Vučića karakteriše kao: "neiskrenog, bahatog, radioaktivnog, bolesnog, toksičnog, osionog, beskrupuloznog, neuračunljivim, vođa navijača, autokrata, vođa huligana, produkt zmijskog gnezda, nepomenik, nečastivi, šef OKG, Hitler, Gebels..." To sam samo citirala sa N1. I onda ja targetiram vas, a vi ne targetirate Aleksandra Vučića - zapitala je Ana Brnabić.

Na izjave Zlatka Kokanovića da Ursula fon der Lajen i Olaf Šolc nisu dobrodošli ako dolaze zbog litijuma, Ana Brnabić kaže da je zanimljivo da to dolazi od čoveka koji zagovara nezavisnost Kosova i koji je branio Violu fon Kramon.

- Zamislite, najveći lobista za nezavisno Kosovo je dobrodošao, brani je on sekirom od svojih komšija. Ali Ursula fon der Lajen nije dobrodošla. Olaf Šolc je predsednik vlade Nemačke, čije kompanije ovde zapošljavaju preko 90.000 ljudi. Za mene je dobrodošao. Politički se ne slažemo u mnogim stvarima, ali Nemačka je apsolutno važna zemlja. Izjava je krajnje nekorektna, i da ponovim, kranje licemerna - rekla je ona.

Još jednom je podsetila na licemerje činjenice da su Petkovići, koji su prodali imovinu Rio Tinto, osnovali udruženje "Ne damo Jadar".

foto: Zorana Jevtić

- I sve to 2021. godine. A ja se sećam te godine konferencije, svi bili presrećni kada sam govorila. Nisu mogli da veruju da je takav potencijal kod njih - ističe Ana Brnabić.

Ona kaže da nema potvrdu informacije da u Srbiju dolaze Olaf Šolc i Ursula fon der Lajen.

Predsednica Skupštine rekla je da u određenim medijima koji zavise od tajkuna, kada se pojavi stručnjak sa Mašinskog ili Rudarskog fakulteta, i kaže da je ovaj projekat dobar za Srbiju, on odmah bude etiketiran kao plaćenik Rio Tinta.

- A onda vam dođe pesnik koji pljuje po Rio Tintu, a oni ga predstave kao stručnu javnost. Sada mi ne treba da verujemo stručnjacima sa tehničkih fakulteta. Ali su pesnik i glumica stručnjaci. Gospodin Cvetković sa RGF, koji se uopšte ne slaže sa nama, govorio je o tome. Ljudi neće ni da dođu na otvoreni razgovor i diskusiju, zato što kako neko kaže da ovaj projekat možda nije toliko loš, on odmah bude brendiran od strane tajkunskih medija kao plaćenik Rio Tinta. SANU? Tamo imate i one koji misle da je loše, i one koji misle da je dobro. Zamislite da te ljude targetirate, pa niko neće tako da razgovara. I na kraju o litijumu pričaju pesnik i glumica. Ali je profesor sa fakulteta lobista - kaže ona.

Ana Brnabić kaže da je, što se tiče mogućih posledica rudarenja, to priča na nivou "šta bi bilo kad bi bilo".

- Ja zaista želim da čujemo stručnu javnost, da vidim šta nas plaši toliko. Postoje studije procene uticaja na životnu sredinu. Dajte da neko stručan da odgovor na to. A to šta bi bilo kad bi bilo nije ozbiljan argument. A ja nemam nijedan problem sa snošenjem posledica za bilo šta. Ali meni je neverovatno da oni koji su postavili ovo kao strategiju, sada odjednom imaju amneziju i za sve je kriv Aleksandar Vučić - rekla je predsednica Skupštine.