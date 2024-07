SVI VIČU NE DAMO JADAR, A PRODALI SVOJU ZEMLJU Brnabić: Ćutali su kada su zacementirali prava Rio Tinta da eksploatiše resurse

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obraća se javnosti na konferenciji za novinare i ističe da je zanimljivo kada vidi Srđana Milivojevića da viče "Ne damo Jadar".

- Što to nije vikao u to vreme, kada su zacementirali prava Rio Tinta da eksploatiše resurse. Nešto ga tada nisam videla tamo da viče kako ne da Jadar. Ni Mariniku Tepić, koja je bila vladajuća koalicija. Ni Zelenovića koji živi tamo u Šapcu, valjda je znao šta se dešava. I svi viču ne damo Jadar, a prodali su svoju zemlju. Od Marka Blagojevića, kuma Dragana Đilasa, koji je prodao svoju zemlju za 717.000 evra. A mi sada valjda treba da nacionalizujemo tu zemlju, vratimo mu je, pa da je proda ponovo. Pa gospodina Petkovića koji je takođe prodao zemlju, ali je njegova žena govorila na skupu protiv Rio Tinta. I poslednje, porodica Đedović, iz koje je, gle čuda, žena bila kandidat za gradonačelnika Loznice ispred koalicije Srbija protiv nasilja. A oni prodali svoju zemlju Rio Tintu. A sada su izašli i bune se - kaže predsednica Skupštine.

Ana Brnabić dodaje da je pre 10 dana čula mnoge nove informacije od lokalaca, o borcima protiv litijuma koji su prodali zemlju Rio Tintu.

- Takvo političko licemerje! To je praktično to, i konačno da se vratimo na Dragana Đilasa. 2017. godine, on ne menja svoju priču. I kaže "hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas. To će zaposliti hiljade ljudi, zamislite u svakom telefonu da bude deo na kom piše Made in Srbija". Šta, tada nisu znali. Pa baš lepo, Srbija je bila u sigurnim rukama. On je 2023. godine ponovio na Juronjuzu da je litijum velika razvojna šansa za nas. A sada kaže da ne zna ko je to pričao o otvaranju radnih mesta. Pa ti si pričao! Toliko o tome da DS baš nikakve veze nije imala sa time. I toliko o tome da sateliti DS nikakve veze nisu imali, i da su svi protiv Rio Tinta. Nego 12 godina nisu bili protiv, već su bili za. Ali šta ćete, politički oportunizam se uvek ispreči nacionalnim interesima - istakla je ona.