"TO U PARALELNOM SVETU" Brnabić oštro odgovorila Šolakovim medijima: Navela sve uvrede na račun Vučića - Ovo nije targetiranje?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je, odgovarajući na pitanje televizije N1 o navodnom targetiranju novinara, pobrojala niz uvreda koje su u Šolakovim medijima izrekli na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Brnabić je na konferenciji citirala mnoštvo pogrdnih naziva koje je, kako kaže, na račun predsednika Srbije, čula samo na televiziji N1.

- Ajmo ovako. Kada ja kažem, kada ja citiram nekog iz tajkunskih medija, ko Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije okarakteriše sledećim epitetima: neiskren, bahat, besprizoran, destruktivan, radioaktivan, samoljubiv, despot, bolestan, zao, nesimpatičan, manipulativan, lažov, narcisoidan, nevaspitan, toksičan... Hitler, Gebels i tako dalje... Sve sam citirala, samo one reči koje sam čula samo na N1. I to nije targetiranje? Ja citiram i onda ja targetiram vas, a vi ne targetirate Aleksandra Vučića? Pa to u ovom paralelnom svetu - rekla je Brnabić.

