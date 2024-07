"OPOZICIJA ISKORIŠĆAVA LITIJUM ZA DESTABILIZACIJU VLASTI!" Stručnjaci sigurni: Priča o ekološkim katastrofama je PREUVELIČANA

Predsednica Parlamenta, Ana Brnabić, demantovala je optužbe lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa, da su nosioci Srpske napredne stranke doveli Rio Tinto u Srbiju.

Ona je poručila da je to upravo učinila nekadašnja partija Dragana Đilasa, Demokratska stranka, u saradnji sa DSS i G17 plus. Brnabić je naglasila da su od 2001. do 2012. godine državni funkcioneri Demokratske stranke potpisali više dokumenata koji se odnose na geološka istraživanja u vezi sa Rio Tintom.

U jutarnjem programu Kurir televizije, gosti su bili Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Zoran Milosavljević, politikolog, gde su govorili o ovoj temi.

Manipulacija strahom od ekoloških katastrofa

Stanković je istakao da je tema ekologije zloupotrebljena od strane opozicije kao sredstvo političke manipulacije.

- Određeni akteri u opoziciji koriste temu iskopavanja litijuma kako bi manipulisali bazičnim strahovima građana. Kroz priče o zaštiti vode, vazduha i zemlje, projektuju se kataklizmični scenariji bez stvarnog naučnog osnova -rekao je Stanković.

foto: Kurir televizija

On je naglasio da iskopavanje litijuma nosi određeni rizik, ali da je taj rizik podložan kontroli kroz tehnološke procese prerade i regulativu.

- Nema rudnika bez zadovoljanja ekoloških standarda, i to je tako u EU, a i u Srbiji. Cela priča o ekološkim katastrofama je preuveličana i nema utemeljenje u stvarnosti - dodao je Stanković.

Politička destabilizacija i ekonomski interesi

Milosavljević je istakao da su napadi na projekat Rio Tinta deo šireg plana destabilizacije Srbije.

- Ovi napadi su motivisani političkim interesima opozicije koja ne može da sprovede svoje projekte i koristi svaku priliku da destabilizuje vlast - rekao je Milosavljević.

foto: Kurir televizija

On je naglasio da su ekološki standardi u EU rigorozni i da će se primenjivati i u Srbiji kroz saradnju sa EU.

- Potpisivanjem sporazuma o saradnji sa EU u oblasti minerala i kritičnih sirovina, Srbija postaje deo evropskog sistema zaštite životne sredine. To znači da će svi ekološki standardi važiti i kod nas - dodao je Milosavljević.

Budućnost industrije litijuma i ekološka odgovornost

Stanković je ukazao na važnost razvoja industrije litijuma za budućnost Srbije i Evrope.

- Litijum je ključan za proizvodnju baterija i električnih vozila, što je budućnost Evropskog kontinenta. Ako smo protiv iskopavanja litijuma, onda smo protiv ekološki ispravnih automobila i ostajemo zavisni od fosilnih goriva - rekao je Stanković.

On je naglasio da Srbija može da razvije čitav privredni ciklus oko rudnika litijuma, što bi značilo da se sirovine ne izvoze, već se prerađuju i koriste za domaću proizvodnju.

- Ako organizujemo čitav privredni ciklus na teritoriji Srbije, mi nećemo biti kolonija, već zemlja sa razvijenom industrijom koja koristi svoje resurse -zaključio je Stanković.

