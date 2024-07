PREMIJER MILOŠ VUČEVIĆ: Projekat "Jadar" vraćen u početnu fazu, ali to ne znači da će biti rudarenja

Studija kompanije "Rio Tinto" o zaštiti životne sredine nije dovoljna i Ministarstvo će takođe raditi procenu, kaže premijer Srbije Miloš Vučević posle potvrde da se projekat "Jadar" vraća u početnu fazu. Navodi da sama vladina uredba ne znači da će rudarenja i biti. Litijum je geopolitička prednost Srbije, a mene interesuju političke i ekonomske prednosti naše zemlje, tvrdi Vučević.

Premijer Srbije Miloš Vučević kaže da se projekat "Jadar", nakon što je Vlada usvojila nedavnu odluku Ustavnog suda o vraćanju prostornog plana posebne namene za taj projekat, nalazi u početnoj fazi i da sama odluka ne govori o tome da će rudarenja biti.

Vučević ističe da prostorni plan posebne namene ne prejudicira donošenje rudarskih, građevinskih i ekoloških dozvola i tvrdi da studija komapnije "Rio Tinto" o zaštiti životne sredine nije dovoljna, te da će procenu raditi i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

"Moraju sve iz početka da krenu ako budu hteli da se bave time, a mi ćemo onda svi zajedno, i tu pozivam stručnu javnost da bude uključena i da pratimo svi zajedno šta je to što će biti predstavljeno kao eventualni koncept vađenja jadarita i litijuma", kaže Vučević.

"Interesuju me ekonomske i političke prednosti Srbije"

Premijer Srbije naglašava da vlada nije zastupnik interesa nijedne privatne kompanije, niti druge države.

"Mene interesuje samo šta je to što Srbija dobija, šta su ekonomske i političke prednosti za građane Srbije. To znači da me interesuje briga o zdravlju ljudi, zaštita životne sredine, očuvanju naših potoka, reka, livada, šuma, vazduha i vode", poručuje Vučević.

Kako kaže, država neće pristajati na minimum, već će tražiti maksimum zaštite životne sredine.

"I onda da pričamo i o onome što su definisali kao vrednosni lanac, da pričamo o ekonomiji i vidimo šta to donosi za privredu Srbije. Znači, nije pitanje sirovine, nego je pitanje da li dolaze fabrike i kakve fabrike", kaže premijer Srbije.

"Šansa za radna mesta za celu Zapadnu Srbiju i geopolitička prednost Srbije"

Vučević misli da je to šansa za nova radna mesta ne samo za Loznicu i Krupanj, već za celu Zapadnu Srbiju.

"To dovodi do većih prihoda za budžet države i lokalne samouprave. To znači da će biti veće plate, penzije i više para da se investira u puteve, kulturu i socijalno stanovanje", ističe Vučević.

Predsednik Vlade naglašava da litijum, kao kritični mineral, predstavlja geopolitičku prednost Srbije, koju treba iskoristiti, i da vlada neće dozvoliti nasilje koje, kako navodi, najavljuje deo opozicije nakon donošenja Uredbe kojom se projekat "Jadar" vraća na stanje pre 2022. godine.

Prema njegovim rečima, svako sme da iznese svoje mišljenje, ali ne sme da se vrši nasilje.

Ocenjuje da razgovori o iskopavanju litijuma mogu da se vode sa ozbiljnim i odgovornim ljudima, pre svega sa strukom i tvrdi da Srbija ima prednost jer ima "nešto što je potrebno celoj Evropi".

"Hajde da znamo to da upotrebimo na pravi način. A da Srbija bude bolja kuća za svoje stanovnike, građani budu zadovoljni, ljudi imaju veće plate, penzije i bolji život. Da imamo bolje puteve i očuvamo naše prirodne resurse – šume, gore, potoke, reke, jezera i vazduh", zaključuje Vučević

"Šolc verovatno dolazi, ne vidim ništa loše u tome da litijum bude tema"

Premijer Srbije Miloš Vučević navodi da će nemački kancelar Olaf Šolc verovatno u petak doći u posetu Beogradu, ali da ta informacija nije zvanično potvrđena.

"Ne mogu da kažem da je to sigurno, ali postoji šansa", kaže Vučević, upitan o nezvaničnim najavama da će Šolc doći u posetu Bogradu i da će tema biti litijum.

"Ne vidim šta je tu loše. Pa to znači da mi imamo prednost u našim rukama", zaključuje Vučević.

(Kurir.rs/RTS)