POTVRĐEN STAV SRBIJE DA JE OVK TERORISTIČKA ORGANIZACIJA! Trifunović: Srbi se nadaju da će ostati zaštićeni u drugim postupcima

Specijalizovana veća Kosova u Hagu juče su nepravosnažno na 18 godina zatvora osudila bivšeg pripadnika OVK Pjetra Šalju zbog zločina nad albanskim pritvorenicima u Kukešu, u Albaniji, u leto 1999. godine, a advokat i bivši predsednik Vojnog suda Đorđe Trifunović kaže da ta presuda ima pravni i politički značaj. Trifunović ukazuje da je sa političkog aspekta potvrđen stav Srbije da je OVK teroristička i zločinačka organizacija.

- Ta presuda ima svoj krivično pravni značaj sa aspekta međunarodnog prava i politički značaj, odnosno sa aspekta politike međunarodne zajednice kada je reč o rešavanju ratnih zločina na Kosovu. Ako posmatramo to samo pravno treba uočiti da je utvrđena individualna odgovornost za ratne zločine u okviru udruženog zločinačkog poduhvata u kojem su učestvovali i drugi pripadnici OVK - kaže za Kosovo onlajn Trifunović.

Dodaje da mu je to teško razumljivo i navodi da bi mogao da razume da je sproveden jedinstven postupak za sve te događaje i da je u tom postupku utvrđena individualna odgovornost svakog učesnika ponaosob u granicama umišljaja koji su imali.

Kako navodi, sa aspekta politike potvrđen je stav Srbije da je OVK teroristička i zločinačka organizacija i da postoji udruženi zločinački poduhvat na štetu srpskog naroda na KiM.

- To je dobra vest i dobra strana ovog postupka - ocenjuje.

Međutim, ukazuje i da su žrtve ratnog uločina u konkretnom slučaju samo Albanci koji nisu dovoljno podržavali OVK ili su sarađivali sa Srbima i navodi da je u tom smislu presuda politički donekle nedorečena.

Navodeći da međunarodno pravo o civilnom stanoivništvu podrazumeva sva lica na teritoriji, nezavisno da li su domaći ili strani i kom narodu pripadaju, Trifunović kaže da se ne može dati prigovor, ali ipak ukazuje da to delo postoji u principu kada se radi o okupaciji.

- To delo postoji kada okupaciona sila zavlada stanovništvom i onda sprovodi represalije, svoju politiku tako da je izbor da se prvo počne sa žrtvama koje su Albanci, a ne sa Srbima koji su prave žrtve, malo politički nedorečen. Srbima ostaje nada da će ostati zaštićeni u drugim postupcima koji su na redu - dodaje.

Trifunović ukazuje i da je Srbija dostavila dokaze da su postojali logori za Srbe, da ima mnogo osoba koje se i danas vode kao nestali, da čak postoji i Žuta kuća i drugo.

Prema njegovim rečima, to je način da se "ta stvar dovede približno nekom objektivnom stavu o događajima koji su se tamo zbili".

Na pitanje da li se formulacija udruženi zločinački poduhvat može očekivati i u procesima Hašimu Tačiju i drugima pripadnicima OVK u Hagu, Trifunović kaže da bi trebalo da bude tako.

Ne može da tvrdi jer, kako kaže, nije upoznat sa tim optužnicama.

- U ovoj presudi se kaže da je to individualna odgovornost u okviru udruženog zlolčinačkog poduhvata drugih pripadnika OVK. Ovde je problem što je delo izvršeno na teritoriji druge države, u Albaniji i meni nije jasno kako to Sud, odnosno Tužilaštvo tretira. Albanija nije zvanično učestvovala u ratnim sukobima, ali s druge strane samo postojanje logora na drugoj teritoriji daje drugu dimenziju koju bi Srbija trebalo da raščisti sa međunarodnom zajednicom i Albanijom. Mislim da se na tome radi - kazao je on.

Trifunović ukazuje da je teško i sporno komentarisati presudu koja je tek objavljena i navodi da se presude mogu komentarisati tek posle pravosnažnosti.

U tom smislu ukazuje da u procesu Pjetru Šalji predstoji žalba osuđenog, žalba Tužilaštva, pa da će se tek u konačnom ishodu moći videti šta se zaista dešava i u kom pravcu to ide.

Pjetr Šalja je proglašen krivim po tri tačke optužnice koje su ga teretile za proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo pritvorenika, Albanaca sa KiM, u improvizovanom pritvoru OVK u fabrici metala u Kukešu, između 17. maja i 5. juna 1999.

