ĐILAS DA OBJASNI ZAŠTO JE 2017 BIO ZA LITIJUM, A SADA PROMENIO STAV: Jasna poruka Milenka Jovanova

Milenko Jovanov, predsednik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" poručio je danas, na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, da se povodom projekta Jadar ne napada prethodna vlast već se ukazuje na nedoslednost i na volšebnu promenu stava u zavisnosti od toga da li ste na vlasti ili ste u opoziciji.

On je istakao i da je Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, ranije govorio da je litijum velika šansa za Srbiju, a da je sada promenio stav.

- Kada ste na vlasti, donosite odluke o tome da se Rio Tintu i njegovim kompanijama omogućava istraživanje i rudarenje u Srbiji, a kada ste u opoziciji postajete najveći protivnik toga - rekao je šef poslaničke grupe naprednjaka.

On je istakao da je Đilas 2017. godine rekao da je iskopavanje litijuma velika šansa za Srbiju.

- Vrlo jasno se tada založio za izdavanje koncesija, za fabriku baterija u Srbiji, za zapošljavanje hiljada i hiljada ljudi - naveo je Jovanov i dodao da se Vlada Srbije zalaže za otvaranje fabrika baterija za mobilne telefone, za električne automobile i da je to nešto što je Srbiji potrebno.

- I umesto da Đilas objasni zašto je promenio stav, jer na kraju krajeva nije sramota promeniti stav, on nam kaže danas da zapravo ni to kopanje nije toliko sporno, ali ako se promeni vlast. Znači, nije on baš toliko ni protiv kopanja, ali ako je on na vlasti - ocenio je šef poslanika SNS-a.

Po njegovim rečima, aktuelna vlast ne napada Đilasa zato što je bio deo vlasti koja je dovela kompaniju "Rio Tinto" u Srbiju, već mu ukazuje na to da je nedosledan i licemeran jer sada negira da je podržavao taj projekat.

Upitan šta misli o Đilasovoj izjavi da je polovina građana protiv kopanja litijuma Jovanov je odgovorio da ne veruje u taj podatak.

- Ne verujem brojkama i istaživanjima koja Đilas pominje, više puta je ozbiljno omanuo. Da sam na njegovom mestu, prestao bih to da radim - kazao je Jovanov.

Kurir.rs