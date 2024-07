UŽIVO, VUČIĆ IZ LONDONA: Obezbedićemo punu zaštitu životne sredine! Od Srbije ćemo napraviti izuzetno mesto za život

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Londona gde će sutra učestvovati na Samitu Evropske političke zajednice.

- Glavna tema njima će biti Ukrajina. Dolazi Zelenski, pa će da pokažu jedinstvo, kako neće da popuste. Neki ćemo da ćutimo i da gledamo kako to ide i da čekamo je l ima još neka vest i to je to. Biće sastanak sa Makronom, kao i sa Šofom, Britancima, Švajcarcima, sigurno i nekima iz regiona.

Predsednik je istakao da će dočekati Olafa Šolca u Beogradu.

- Imaćemo sastanak u 4 oka, dug sastanak. Razgovaraćemo o Evropskom putu Srbije, o svim našim političkim odnosima, dakle vezano je i za Kosovo i Metohiju, za stanje u regionu, ali i za razvoj naše ekonomije i kroz agendu Rasta i reformski plan i pridruživanju jedinstvenom evropskom tržištu. Ali istovremeno ćemo razgovarati o onome što je tema tog dana. Tog dana dolazi i podpredsednik Evropske komisije Maro Ševčović, doći će predsednici Evropske banke za obnovu i razvoj, doće predsednici KFV-a, Italijanske razvojne banke, glavni šef Mercedes-Benza. Sledi potpisivanje Memoranduma o razumevanju oko mineralnih sirovina.

- I ono što je za nas važno, to je sve ove institucije o koje sam vam pomenuo, zajedno sa predstavnicima naše vlade, koje potpiše zajednička želja o jednom sveukupnom vrednostnom lancu koji bi trebalo u Srbiji da se formira. Dakle, od litijuma, litijumskih baterija, privlačenja dodatnih investitora do električnih automobila, gde očekujemo njihovu pomoć za proizvodnju, što bi značilo ogroman skok, kvantni skok Srbije unapred, mnogo više novca, mnogo više bogatstva za naše građane i verujem da ćemo to uspeti sad. Za sve ove priče to kao sad se potpisuje kopanje, ne potpisuje se sad kopanje, to što je trebalo da se potpiše, vi ste već odavno potpisali i 2001. i 2004. i 2006. i u februaru 2012. pre nego što ste izgubili vlast, mi sada razgovaramo o tome kako da od Srbije napravimo mnogo brže nego što bi to inače bilo moguće izuzetno mesto za život, kako da ostvarimo prednost u odnosu na sve druge i brinemo o tome, to je ono što je važno. Ja ovo govorim zbog građana koji žele da čuju, koji vole svoju Srbiju i koji razmišljaju o nečemu. Što je meni ovo potrebno? A što mi je bilo potrebno smanjiti platu i penziju?

- Što mi je bilo potrebno da se suprostavljam svima u Beogradu koji su bili protiv Beograda na vodi? A sad su svi za. Tada je bilo 27%, sad je 79% za. I sad se postavlja pitanje, a što ovo radim? Pa zašto političari, narod ne bira političare da bi donosili odluke koje se svima sviđaju, već da donose odluke u dugoročnom interesu naroda. Zato to radim. Zato se za to borim. Zato to želim. Zato što znam šta je to što bi nama moglo doneti. Naravno pod uslovom da obezbedimo punu zaštitu životne sredine, da ljudi mogu normalno da dišu, normalnu vodu da piju i normalno da žive na svojim ognjištima. Za to ćemo se boriti. Za to da što veći deo procentualno sirovine ostane u našoj zemlji.

- Tako da je to jedan veliki zamajac razvoja, veliki zamajac napretka, to nam omogućava veće plate i penzije ukoliko u tome budemo uspeli.

Predsednik je i odgovorio na optužbe da je sadašnja vlast razorila državu.

- Mi smo razorili državu, što plata više nije 329 evra, već je 830 evra. Razorili smo državu što 11 godina gotovo nije promenjan kurs dinara u odnosu prema evru, dolaru i svakom drugoj čvrstoj valuti, velikoj valuti. A tada se menjalo od 75 do 117 u roku od dve godine. Razorili smo zemlju zato što smo ubedljivo zemlja sa najvećim privučenim investicijama. Razorili smo zemlju zato što su nam penzije danas gotovo dvostruko veće nego što su bile tada. I to ne u dinarima, već u evrima. Razorili smo zemlju zato što smo izgradili autoputeve kao u Titovo vreme. Zato što naša deca mogu da znaju šta je voz, makar iz Beograda i Novog Sada, uskoro će i iz Niša i to da znaju, a nisu znali u njihovo vreme to. Razvorili smo zemlju što smo popravili sve njihove pljačkaške privatizacije. Ono što ljudima nisu isplaćene plate 2005. 2006. 2007. Rio Tinto u Srbiju 2001. godine su doveli oni. 2004. prve zakonske odluke i podzakonske akte donose. 2006.

- Niko od prethodnika nikada nije uradio za porodilišta, uložićemo mi sad novo! Nećemo obnavljati staro, prvo Narodni front pa Višegradska. I to kreće sledeće godine. Potpuno novo porodilište. Da majke sa uživanjem mogu donositi decu na svet. Pitao sam i Lončara, on je agilan i vredan čovek, rekao je da je potrebno mnogo vremena za to. Rekao sam mu: Pozovi majstore, kupite klime, ne zanimaju me procedure. Završite sve to u roku od dan, dva tri. Svaka prostorija će od subote da ima klimu. Neka mene posle gone, važno mi je da majke imaju klimu. Gledaćemo i kad ćemo da uključimo Kostolac B3. Oko svakog sistema imate i podsisteme. I onda neko mora da donese odluku da bismo imali struje. Država nije igračka. Tako je kako je.

Učesnici Samita, podsetimo, razgovaraće o unapređenju bilateralnih i multilateralnih odnosa u cilju jačanja bezbednosti i stabilnosti, kao i o energetici i migracijama na evropskom kontinentu.

Tokom Samita u Palati Blenim, predsednik Vučić učestvovaće na okruglom stolu na temu Odbrana i obezbeđivanje demokratije.

Planiran je i niz bilateralnih susreta sa evropskim zvaničnicima, među kojima su predsednik Republike Francuske Emanuel Makron i predsednik Vlade Kraljevine Holandije Dik Šof.