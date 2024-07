VUČIĆ U LONDONU NA NAJVEĆEM SKUPU EVROPSKIH LIDERA! Ključni susreti s Makronom i Shofom

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na samitu Evropske političke zajednice (EPZ), koji se održava u palati Blenhajm kod Londona i predstavlja najveći skup evropski lidera u poslednjih nekoliko godina. Šef države će tokom samita imati sastanke s brojnim zvaničnicima, među kojima su i francuski predsednik Emanuel Makron, kao i holandski premijer Dik Shof. Sagovornici Kurira ocenjuju da će na samitu biti pokrenute mnogobrojne teme, ali i da je poziv Vučiću da prisustvuje tom skupu izraz poštovanja od strane zapadnih lidera.

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer ugostiće na samitu oko 45 lidera iz zemalja EU, kandidata za članstvo i drugih država koje se graniče sa EU. Učesnici samita, kako je saopšteno iz Predsedništva, razgovaraće o unapređenju bilateralnih i multilateralnih odnosa u cilju jačanja bezbednosti i stabilnosti, kao i o energetici i migracijama na evropskom kontinentu.

Predsednik Vučić će biti učesnik okruglog stola na temu Odbrana i obezbeđivanje demokratije, a planiran je i niz bilateralnih susreta s visokim evropskim zvaničnicima, među kojima su Makron i Shof.

Samitu će prisustvovati i predstavnici NATO, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, kao i Saveta Evrope.

Uvažavanje Srbije

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije, u razgovoru za Kurir, ističe da će na samitu biti pokrenute mnogobrojne teme, ali i da je poziv Vučiću da prisustvuje tom skupu izraz poštovanja od strane zapadnih lidera.

- Predsednik Vučić je pozvan na taj skup jer, ma koliko se ne slagali po nekim pitanjima, lideri zapadnih zemalja uvažavaju i njega lično i Srbiju kao državu, jer znaju da je Srbija ključni faktor za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu i njegov ekonomski razvoj. Taj poziv je potvrda da EPZ želi Srbiju ako ne kao članicu EU, onda bar kao državu koja će biti u njenoj orbiti, sa snažnim vezama. Sa druge strane, verovatno će biti otvorena pitanja koja se tiču našeg regiona, barem na marginama, ali ne verujem da će bilo šta uticati na predsednika Vučića da promeni kurs naše zemlje, a to su vojna neutralnost, integracije ka Zapadu i saradnja sa svim dobronamernim zemljama - kazao je Petrović.

Govoreći o predstojećim susretima Vučića s predsednikom Francuske i premijerom Holandije, Petrović ističe da su oni veoma važni u smislu vojnog i ekonomskog jačanja Srbije.

- Kad je reč o Diku Shofu, svakako bi važna tema mogla biti jačanje naših ekonomskih odnosa, jer Holandija je zemlja koja može mnogo da investira, naročito u sektoru poljoprivrede. U slučaju Emanuela Makrona, osim što će biti reči o nabavci naoružanja od Francuske, pre svega borbenih aviona, kao i daljih investicija u neke industrijske oblasti, biće reči i o političkim dešavanjima na našim prostorima. Evidentno je da Makron želi da bude "nova Angela Merkel", odnosno neko ko će voditi EU u političkom smislu, a da bi se izborio za to, pre svega sa Olafom Šolcom, on mora pokazati da ima snage i kapaciteta da drži prilike na Balkanu pod kontrolom, a to je moguće samo ako bude bio spreman da izađe u susret nekim interesima srpskog naroda - naglašava Petrović.

Afirmacija

Diplomata Zoran Milivojević u izjavi za Kurir podseća da je EPZ kao ideja potekla od francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je nastojao da stvori širi krug evropskih saveznika u različitim sferama. Uz podsećanje da je Srbija članica EPZ i da je učestvovala na prethodna tri sastanka, navodi da je naš zadatak da afirmišemo našu poziciju i odbranimo naše interese.

- To će biti poruka o miru, evropski put i njegova verifikacija, i saradnja sa svima na razne načine. Ukratko, jačanje međunarodnog položaja - pojašnjava on.

Govoreći o sastanku predsednika Vučića s Makronom, navodi da je to nastavak dobrih odnosa, bez obzira na unutrašnje promene u Francuskoj.

- Saradnja će se nastaviti, a Makron ostaje kreator francuske spoljne politike, to je suština. Važna je i podrška Francuske u onim aspektima u kojima je i dosad bila prisutna, a to je podrška našim interesima i ubuduće, otvaranje klastera 3 i deblokiranje procesa evropskih integracija - smatra Milivojević. On navodi i da su Srbija i Holandija u poslednjih godinu dana odmrznule odnose i ističe da će upravo ta zemlja biti ključan faktor u odnosima Srbije s NATO.

- Govoreći o novom holandskom premijeru Diku Shofu, Holandija je vrlo važna. Prethodni premijer Mark Rute je prošle godine bio u Beogradu i uspostavljen je kanal saradnje i odnosi dve zemlje su normalizovani. Rute postaje generalni sekretar NATO i taj kanal će biti vrlo važan. Holandija je most prema Vašingtonu i u tom smislu jedna od važnijih članica EU. Ona predstavlja kontakt Srbije prema Ruteu, jer je NATO ključni faktor kad su u pitanju delatnosti Kfora. U Holandiji je na vlasti desnica, a Srbija s njom bolje komunicira nego s holandskom levicom. Biće tu i drugih susreta, kao što je srpsko predstavljanje pred Ujedinjenim Kraljevstvom, uspostavljanje prvih komunikacija s novom laburističkom vladom. Ujedinjeno Kraljevstvo, iako nije članica EU, predstavlja važan faktor - zaključio je Milivojević.

Dolazak Olofa Šolca Nemački kancelar u Srbiji u petak Nemački kancelar Olaf Šolc doputovaće u petak u Beograd, gde će razgovarati s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potvrdio je juče portparol nemačke vlade, koji kaže da su glavna tema posete kritične sirovine, o čemu će Srbija potpisati memorandum o razumevanju sa EU o strateškom partnerstvu, prenosi Rojters. foto: EPA/Julia Nikhinson Pool Šolc će u Beogradu učestvovati na, kako navodi agencija, samitu o strateškim sirovinama zajedno s potpredsednikom Evropske komisije za energetiku Marošem Šefčovičem, na kojem će biti potpisan memorandum o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Portparol vlade u Berlinu rekao je da je "pozadina ovog projekat održivog rudarenja litijuma u Srbiji". - Sveukupno, radi se o daljem razvoju evropske agende o sirovinama i odbacivanja određenih sirovina - rekao je portparol nemačke vlade na redovnoj konferenciji za medije. Sagovornici Kurira ističu da je Nemačka najvažniji ekonomski partner Srbije. - Dve strane se ne slažu o nekim stvarima, kao što je pitanje KiM, ali postoji mnogo stvari koje nas približavaju, kao što su ekonomski interesi - istakao je za Kurir diplomata Zoran Milivojević. Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije, govoreći o poseti Šolca Srbiji, između ostalog, navodi: - Nemačka je naš najsnažniji ekonomski partner i želi da se dodatno pozicionira na tom polju - izjavio je Petrović.

