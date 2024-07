"NE POTPISUJE SE KOPANJE, TO ŠTO JE TREBALO DA SE POTPIŠE, VI STE ODAVNO POTPISALI" Vučić: Mi hoćemo da uradimo najbolje za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se tokom posete Olafa Šolca očekuje potpisivanje memoranduma o razumevanju oko mineralnih sirovina.

- I ono što je za nas važno, to je da sve ove institucije, zajedno sa predstavnicima naše vlade potpišu dokument o jednom sveukupnom vrednosnom lancu koji bi trebalo u Srbiji da se formira. Dakle, od litijuma, litijumskih baterija, privlačenja dodatnih investitora do električnih automobila, gde očekujemo njihovu pomoć za proizvodnju, što bi značilo ogroman skok, kvantni skok Srbije unapred, mnogo više novca, mnogo više bogatstva za naše građane i verujem da ćemo to uspeti sad. Za sve ove priče to kao sad se potpisuje kopanje, ne potpisuje se sad kopanje, to što je trebalo da se potpiše, vi ste već odavno potpisali i 2001. i 2004. i 2006. i u februaru 2012. pre nego što ste izgubili vlast, mi sada razgovaramo o tome kako da od Srbije napravimo mnogo brže nego što bi to inače bilo moguće izuzetno mesto za život, kako da ostvarimo prednost u odnosu na sve druge i brinemo o tome, to je ono što je važno. Ja ovo govorim zbog građana koji žele da čuju, koji vole svoju Srbiju i koji razmišljaju o nečemu. Što je meni ovo potrebno? A što mi je bilo potrebno smanjiti platu i penziju?

- Što mi je bilo potrebno da se suprostavljam svima u Beogradu koji su bili protiv Beograda na vodi? A sad su svi za. Tada je bilo 27%, sad je 79% za. I sad se postavlja pitanje, a što ovo radim? Pa zašto političari, narod ne bira političare da bi donosili odluke koje se svima sviđaju, već da donose odluke u dugoročnom interesu naroda. Zato to radim. Zato se za to borim. Zato to želim. Zato što znam šta je to što bi nama moglo doneti. Naravno pod uslovom da obezbedimo punu zaštitu životne sredine, da ljudi mogu normalno da dišu, normalnu vodu da piju i normalno da žive na svojim ognjištima. Za to ćemo se boriti. Za to da što veći deo procentualno sirovine ostane u našoj zemlji.

- Tako da je to jedan veliki zamajac razvoja, veliki zamajac napretka, to nam omogućava veće plate i penzije ukoliko u tome budemo uspeli.

Rio Tinto u Srbiju 2001. godine su doveli oni. 2004. prve zakonske odluke i podzakonske akte donose. 2006. oni menjaju Zakon o rudarstvu.

- Kad se ide u eksploataciju jer vi radite tendersku aukcijsku proceduru po kojem gledate ko će više da vam ponudi novca da u to uđe. E tada je rečeno nema više aukcije, nema tendera, nema javnih nabavki po ovom ili onom zakonu, već onaj ko provodi istražna prava, taj radi i eksploataciju. A 2012. pre nego što su izgubili vlast u februaru, žurilo im se negde, neko je uzeo pare, masne neke, žurilo im se da kažu da uvedu u strateške dokumente o razvoju rudarstva u našoj zemlji, ne priču o litijumu, što bi bilo u redu, gde kažu da je litium ogromna šansa Srbiji, sve je to u redu. Nego uvode Rio Sava Exploration, fabriku registrovanu u Srbiji, uvode i kažu jedna od najboljih kompanija na svetu. A nije još počelo da se kopa, niko nije dao dozvolu za kopanje, osim što ste jasno stavili do znanja ko će da provodi eksploataciju. Da im vi oduzmete to pravo sada, pitanje je da li bismo sa dve ili tri milijarde morali da prođemo na arbitraži. Ko će to da plati? Đilas od svojih 619 miliona ili ko? Država Srbija to ne može sebi da priušti. Ali samo hoću da vam kažem kako to izgleda i kako to sve ide. Ljudima koji žive u Loznici, pošto znam ja da ovaj političar iz Beograda baš briga. Jedan vam se javi s ovog mora, drugi s onog mora, treći planira prekosutra da ide na more, a četvrti na okean. A jedan na onaj najdalji okean, gde je ono brčkanje s kornjačama i tako dalje. Dakle, baš njih briga za naš narod u Loznici i na zapadu Srbije. Mene briga. I zato ću ja da vodim računa o tom narodu i da gledam šta je tačno to što narod može da dobije tamo, šta su stvari koje može da izgubi, da razgovaram sa ljudima i da slušam i psovke i povike i da gledam da uradim ono što je najbolje moguće za Srbiju. I ništa više od toga.

- Dok ne diraju nikoga, dok ne maltretiraju ljude, sve u redu. A sve ovo ostalo im neće biti dozvoljeno. To dok stoje, sede, viču, urlaju šta god, sve ok. Kad počne da maltretiraju, tuku nekoga, to je kraj i to je to. Tako da to je demokratija, to je prirodno. I nećemo biti ni blizu brutalni kao oni u Evropi, da ih bijemo i maltretiramo zato što su zauzeli negde nešto. Mi smo tu urla tolerantni, vodit ćemo računa, čuvat ćemo ih kao malo vode na dlanu, da ne brinu uopšte. A to ako mislite da ćete da zuzimate vlast i da menjate volju naroda tako što se vama sviđa jer ste vi odlučili da to preuzimate motkama, hiljaditi put ponavljam, a evo već prođe 12 godina, prođe još mnogo godina, tako nešto se neće dogoditi.