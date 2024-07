"VERUJEM DA ĆEMO UTANAČITI SKORU POSETU MAKRONA SRBIJI" Vučić o susretu sa francuskim kolegom i Samitu u Londonu

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je iz Londona, gde će prisustvovati Samitu Evropske političke zajednice, da će nemački kancelar Olaf Šolc u petak boraviti u Beogradu. Planiran je razgovor sa predsednikom Srbije i potpisivanje Memoranduma o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, najavio je Vučić i istakao da ništa neće kriti od građana. Poručio je da će sve u vezi sa litijumom "fanfarama" objavljivati.

Vučić je potvrdio da će razgovarati sa holandskim premijerom Dikom Shofom, kao i sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, ali da će imati kratke susrete i sa Šveđanima, Britancima i mnogim drugima.

"Pretpostavljam da će biti još bilateralnih sastanaka, imaćemo panele, dobra prilika da se razgovara o svemu i verujem da ćemo utanačiti skoru posetu predsednika Makrona Srbiji“, kaže Vučić.

Prema njegovim rečima, biće na novom centralnom samitu i na panelima na kojima obično dođe do svađa, trvenja i svega drugog, mnogo manje na centralnim skupovima gde će govoriti gospodin Starmer i sasvim izvesno Volodimir Zelenski i još dvoje ili troje lidera EU.

"Biće zanimljivo zato što će sutra prvi put biti održan samit Evropske političke zajednice a da Ursula fon der Lejen neće biti tu, pretpostavlja se. Ako bude tu, svi će pratiti s pažnjom ono što se zbiva u Evropskom parlamentu jer oko 12 sati bi trebalo da se odluči o budućem šefu Evropske komisije“, kaže predsednik.

Ali što se Srbije tiče, ne očekuje mnogo zaključaka. Kako je rekao, čini mu se da su svi u Evropi u nekoj vrsti "ratnog moda" i raspoloženja.

"Za nas je važno da imamo dobre odnose sa Evropom, da guramo dalje, da ekonomski razvijamo našu zemlju, da vidimo možemo li da napredujemo na evropskom putu, a sve ovo drugo, da se izmaknemo što je više moguće“, poručio je Vučić.

Tako je i nastala Evropska politička zajednica – kao odgovor Evrope za jasnu distancu u odnosu na Rusiju i Belorusiju. Osim Gruzije, Srbija je jedina koja nije uvela sankcije Rusiji.

"Jasno je da će moj kolega, a sad ćemo videti da li će doći predsednica Gruzije Salome Zuribišvili, koja je protiv takve politike, ili će doći premijer, koji je za ovakvu politiku, odnosno protiv uvođenja sankcija. Svakako vam je jasno da će Srbija biti pod najvećom pažnjom. Mi smo u srcu, u centru Evrope, Gruzija je malo dalje, tako da će svakako biti reči o tome i nemam nikakve sumnje da će Rusija i Ukrajina biti glavne teme“, kaže Vučić.

Istakao je da Evropska politička zajednica nije bila loša ideja zato što ona služi ne da bi se dalo mnogo onima koji su na evropskom putu, ali da im se ipak pruži prilika da jednom u šest meseci govore pred predstavnicima Evropske unije i da mogu da iskažu šta je to što misle.

"Ne mislim da je to loše, mislim da je sve to okej, ali nema velikih rezultata, niti će ih biti. Ako vi vodite u ovom trenutku kampanju protiv Viktora Orbana zato što je s nekim razgovarao, gde je smisao svega? Šta očekujete od Srbije? Da se pridruži takvim kritikama? Pa nećemo. Od toga da se zaklinjemo na vernost, da ćemo ne znam šta da uradimo protiv Kine. Ne pada mi na pamet. Ne zato što ne pripadamo tu. Da, pripadamo tu, samo što imamo svoj mozak i racionalno razmišljamo i ozbiljno promišljamo“, rekao je Vučić.

Dodao je da će teško stići kod kralja Čarlsa na prijem.

"Veoma mi je žao što i prošli put zbog svih problema koje smo imali u Beogradu oko dvostrukog masovnog ubistva nismo mogli da prisustvujemo, jer smo morali da se vratimo u Beograd malo ranije“, kaže Vučić.

O poseti Olafa Šolca

Kada je reč o najavljenoj poseti nemačkog kancelara Olafa Šolca, ali i potpredsednika Evropske komisije zaduženog za energetiku, uzimajući u obzir da je portparol nemačke vlade rekao da iza posete stoji održivo kopanje litijuma u Srbiji, Vučić je rekao da nema šta da krije i da će sve u vezi s tim "fanfarama" objavljivati.

"Nije baš za fanfare kada ne potpisujete ugovor, već potpisujete pismo o namerama i memorandum o razumevanju, ali je važno za nas. Dakle, u ime Evropske komisije potpisaće ugovor sa predstavnicima naše vlade, potpredsednik Evropske komisije, Maroš Ševčovič. Bila bi Ursula fon der Lajen da nije glasanje baš sutra. Potpisaće memorandum o razumevanju, gde mi ne pominjemo litijum, već govorimo o svim mineralima i o svemu drugom. Ono što se odvija na evropskom tlu, trebalo bi da ostane na evropskom tlu, što je čini mi se nešto potpuno normalno, moralno, razumljivo za nas“, rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, mi sad imamo tu različite vrste minerala, metala, elemenata koji postoje u našoj zemlji, ali za koje nemamo razvijenu strategiju, nemamo ni dovoljno znanja, dakle, od molibdena do litijuma, i za to nam je uvek potrebno sve što Evropska unija i njihovi ljudi donose svojim znanjem.

"Kancelar Šolc će svakako doći, oni su zainteresovani za litijum. Doći će i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, a doći će predstavnici KFV-a, predstavnici Italijanske razvojne banke, doći će predstavnici Mercedes–Benca. Taj drugi papir, koji takođe nije ugovor, već je pismo o namerama, jeste namera da u Srbiji formiramo ceo vrednosni lanac, ono što bi pomoglo dodatno industrijalizaciji ili reindustrijalizaciji Srbije, što bi ostavilo ogroman novac u Srbiji“, kaže Vučić.

"Nećemo dozvoliti izvoz velikih količina litijuma"

Napomenuo je da Srbija neće dozvoliti izvoz velikih količina litijuma.

"Mogu sirovine do 12-13 odsto i to je to. Sve ostalo mora u Srbiji da se proizvede. Hoćete da prihvatite, da nam pomognete, ali, naravno, preduslov za sve to je zaštita životne sredine. Oni su lagali da je to reč o površinskim kopovima, da je reč o zamućenim rekama. To se neće dogoditi, ne donosi se nikakva odluka sutra ni o iskopavanju, ni o kopanju, ni o eksploataciji. To je dug proces“, istakao je Vučić.

Kaže da tek kada se uverimo da je sve čisto, da time nećemo ugroziti ostanak i opstanak naših ljudi, onda u to možemo da krenemo i da to iskoristimo kao strašnu prednost, kao kvantni, ogromni skok napred za našu zemlju.

Drugačija mišljenja i razgovori

Na pitanje da li će uvažiti i mišljenje onih koji su protiv kopanja litijuma, Vučić je rekao da su spremni da razgovaraju i sa političarima i sa stručnjacima, ali upitao je i s kojim političarima – onim koji su, kako kaže, protiv svega i protiv fontane na Slaviji i protiv Beograda na vodi i protiv pruge Beograd – Novi Sad.

"Ništa se u Srbiji ne bi izgradilo i uradilo nikada. Kažite mi jednu ideju za koju su bili. Nisu nikada bili ni za jednu ideju. Ni za šta nikada nisu bili. Uvek su protiv svega. Jedino što znaju to je da budu protiv svega. I uvek će biti protiv svega. A Srbija mora da ide napred“, rekao je predsednik.

Podsetio je da, kad su počeli da grade Beograd na vodi, bilo je svega 27 odsto podrške ljudi u Beogradu za taj projekat, sad je 79 odsto.

"Kada su ljudi videli koliko smo brinuli, vodili računa i izgradili nešto prelepo za naš grad, za našu zemlju, za našu ekonomiju, zaposlili naša građevinska preduzeća, naše građevinske radnike. Ovde ćemo zaposliti ljudi koji će imati minimalne plate od po hiljadu evra. Dakle, ljudi koji će živeti od toga“, kaže Vučić.

Najavio je izgradnju pet do deset novih hotela u Loznici.

"Procvetaće taj grad. Procvetaće nam bukvalno cela Srbija. Imaćemo doprinos od 3,5 do 16 odsto u zavisnosti za naš BDP. Toliko će nam rasti plate i penzije svake godine“, kaže Vučić.

Istakao je da voli Srbiju najviše na svetu i naglasio još jednom da neće počinjati ništa dok ne dobije potvrdu da je u vezi sa projektom sve apsolutno čisto.

"Ništa nećemo da krijemo od građana, sve ćemo pokazati. Idem ranije u Beograd, čekam kancelara Šolca sutra uveče u Beogradu“, zaključio je Vučić.

