"VOLEO BIH DA GA NE PRONAĐU ŽIVOG" Vulin o lovu na Albanca koji je ubio policajca u Loznici: Ako neko može da ga uhvati, to je SAJ

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je ubistvo policajca Nikole Krsmanovića od strane Albanca Hajzirija Artana u Loznici tragedija.

- Nije nikakva uteha kada neko ubije policajca ili vojnika, pa da kažete obučen je, radi težak posao. Nema tu nikakve utehe. Ubijen je čovek rođen 1990. godine. Mlad čovek, pred njim je bio čitav život. Njegova porodica nikada neće moći da nadoknadi gubitak. Ja sam jutros razgovarao sa ministrom Dačićem, izjavio sam mu saučešće - rekao je on.

foto: screenshot Prva tv

Vulin je poželeo brz oporavak drugom ranjenom policajcu.

- Ovaj Šiptar je imao nemačku ličnu kartu. Tamo je jako nezgodan teren, to je prostor uz Drinu, kod same granice. Naši ljudi su veliki profesionalci, uključen je i SAJ. Ako neko može da ga pronađe na takvom terenu to su pripadnici SAJ. Nisam najsigurniji da bih voleo da ga nađu živog. Jer takav ološ zaslužuje doživotnu robiju, i ne zaslužuje da se obraduje ikada u životu, pa makar zato što se dobro naspavao. Ako ja mogu da biram, voleo bih da ne preživi - rekao je Vulin.

Podsećamo, na pripadnike saobraćajne policije sinoć je ispaljeno nekoliko hitaca tokom rutinske kontrole taksi vozila u Loznici. U taksi vozilu nalazili su se strani državljani koji su pucali na saobraćajnu policiju.

U toku je potraga za napadačem Hajzirijem Artanom, čija dokumenta su pronađena na mestu napada.