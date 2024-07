POSLANICI SE VRAĆAJU U SKUPŠTINSKE KLUPE: Evo kada će biti održana naredna sednica Skupštine Srbije i šta je na dnevnom redu

Narodni poslanici će se početkom sledeće nedelje vratiti u poslaničke klupe.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sazvala je danas, na zahtev 135 narodnih poslanika, Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu, za utorak, 23. jul 2024. godine sa početkom u 12.00 časova.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je pre par dana istakla da će sledeće nedelje biti održana sednica na kojoj će se raspravljati o ratifikaciji Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda koja je usvojena na Svesrpskom saboru održanom u Beogradu juna meseca.

foto: Zorana Jevtić

- Imamo Deklaraciju koju su usvojile Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske na svesrpskom saboru, a ratifikovala je već Narodna skupština Republike Srpske. Mi treba takođe da je ratifikujemo - rekla je Brnabićeva u sredu na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Ona je dodala da pored Deklaracije Skupština treba da ratifikuje i čitav niz sporazuma.

- Takođe, biramo i guvernera, kao i neke članova Fiskalnog saveta. Biće značina sednica - rekla je Brnabićeva.

Milenko Jovanov, predsednik poslaničke grupe SNS, je početkom jula u razgovoru za Kurir istakao da bi Deklaraciju Narodna skupština Srbije trebalo da usvoji na narednoj sednici parlamenta.

foto: Petar Aleksić

- Važno je da narodne skupštine i Srpske i Srbije usvoje deklaraciju jer je to onda stav naroda, stav države i u tom kontekstu možemo govoriti o tome da se svi ti zakoni prihvataju u formalno pravnom smislu i da će i u narednom periodu odnosi RS i Srbije biti bliski i bratski kao što su bili sve ovo vreme od kada se u Srbiji vodi politika predsednika Vučića. U tom kontekstu očekujem i podršku i pomoć kako Srbije i građana Srbije u RS, tako i RS i građana RS u Srbiji, s tim da to svakako ni na koji način ne dira u Dejtonski mirovni sporazum, kao ni u činjenicu da je BiH međunarodno priznata država, što mi u potpunosti prihvatamo i poštujemo, ali niko ni na koji način ne može da nam zabrani da imamo bratske i bliske odnose sa RS. To je, na kraju krajeva, nešto što je potpuno logično i apsolutno nemamo ništa protiv da i drugi narodi koji žive na prostoru bivše Jugoslavije s nekim državama s kojima to žele održavaju što bliže odnose. Ova deklaracija će biti samo još jedan kamen u mozaiku koji se tiče jedne dobro organizovane, temeljne saradnje RS i Srbije - kazao je Jovanov.

Kurir.rs