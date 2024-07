"VELIKA I VAŽNA POSETA ZA NAŠU ZEMLJU" Vučić najavio da Makron stiže u avgustu, otkrio i šta mu je rekao na sastanku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz palate Blenim kod Londona, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice (EPZ).

On je rekao da je najduži sastanak imao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

- To je bio važan sastanak. Krajem avgusta najkasnije očekujem predsednika Makrona u Beogradu. To će biti velika i važna poseta za našu zemlju - rekao je predsednik.

Ističe i da je interesantno da lideri zemalja koje nisu članice EU nisu mogli da se obrate, što je i bila originalna ideja iza Evropske političke zajednice - da buduće članice kažu svoje mišljenje.

- To sam i Makronu rekao. Ideja je uvek bila da mi koji nismo u EU možemo da kažemo šta mislimo, u ovom prvom delu to nije bilo moguće. Izgledalo je sve kao NATO+ sastanak gde svi govore Ukrajina mora da pobedi... Ima i drugih zemalja sem Ukrajine. Mi nismo mogli da govorimo, pričali su Starmer, Mete Fredriksen, švajcarska predsednica i predsednik Zelenski - kazao je on.