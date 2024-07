VAŽNI POLITIČKI I EKONOMSKI RAZGOVORI S NEMAČKIM KANCELAROM! Analitičari: Šolcova poseta od izuzetnog značaja za Srbiju

Nemački kancelar Olaf Šolc sastaće se s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s kojim će razgovarati o brojnim temama, kako političkim, tako i ekonomskim, a učestvovaće i na samitu o kritičnim sirovinama, na kojem će biti potpisan memorandum o razumevanju između Srbije i Evropske komisije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima.

Poseta nemačkog kancelara, prema oceni sagovornika Kurira, od izuzetnog je značaja za Srbiju.

Na samit, osim Šolca, dolazi i potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šefčovič.

Inače, šef države video se s nemačkim kancelarom i na četvrtom samitu Evropske političke zajednice u Londonu.

- Srdačan susret sa Olafom Šolcom. Vidimo se uskoro u Beogradu - napisao je Vučić na Instagramu.

Brojne teme

Kako je sam predsednik Vučić ranije najavio, sa Šolcom će razgovarati o evropskom putu Srbije, kao i o svim našim političkim odnosima.

- Razgovaraćemo i vezano za Kosovo i Metohiju, stanje u regionu, ali i za razvoj naše ekonomije i kroz agendu rasta i reformski plan i pridruživanju jedinstvenom evropskom tržištu - naveo je Vučić.

Kako je rekao, u Beograd dolaze i predsednici Evropske banke za obnovu i razvoj, predsednici KFV, Italijanske razvojne banke, glavni šef "Mercedes-Benca"...

- Sledi potpisivanje memoranduma o razumevanju oko mineralnih sirovina. I ono što je za nas važno, to je da sve ove institucije, zajedno sa predstavnicima naše vlade, potpišu dokument o jednom sveukupnom vrednosnom lancu koji bi trebalo u Srbiji da se formira. Dakle, od litijuma, litijumskih baterija, privlačenja dodatnih investitora do električnih automobila, gde očekujemo njihovu pomoć za proizvodnju, što bi značilo ogroman skok, kvantni skok Srbije unapred, mnogo više novca, mnogo više bogatstva za naše građane, i verujem da ćemo to sad uspeti - naglasio je predsednik.

Dobri ekonomski odnosi

Analitičar Dejan Miletić, podsećajući da je ovo drugi dolazak Šmita u Srbiju, kaže da je jasno koliko pažnje Nemačka pridaje Srbiji.

- Mi imamo izuzetno dobre ekonomske odnose koji neprestano jačaju i to je nešto što čak i političke izazove u bilateralnoj saradnji stavlja donekle u drugi plan jer je činjenica da koristi i Srbija Nemačkoj i Nemačka Srbiji, pogotovo u ovim izazovnim vremenima po ekonomsku stabilnost i rast. Uvek je dobro kada imamo prilike da ugostimo važne evropske lidere, a činjenica da je ovoga puta u pitanju nemački kancelar je zaista privilegija, jer svaki takav susret može da donese znatno bolje razumevanje i dodatno ekonomsko približavanje - kazao je Miletić za Kurir.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir ocenjuje da može da nas raduje ova poseta nemačke delegacije na čelu sa Šolcom i ističe da je to veoma dobra vest za našu zemlju.

Ljubodrag Savić Poseta od visokog značaja Ekonomista Ljubodrag Savić kaže za Kurir da ovakve posete imaju vrlo visok značaj. - Sve zajedno je značajno, od ekonomskih tema, ali i političkih, koje sigurno neće izostati, pogotovo imajući u vidu da se ceo svet drma. Takođe, iako Nemačkoj baš i ne cvetaju ruže od početka rata u Ukrajini, oni su naš najveći trgovinski partner i činjenica da predstavnik jedne od najvećih ekonomija dolazi u Srbiju mora biti dobra stvar za nas - kazao je Savić. Dodao je i da bi gorča strana mogla da budu eventualni pritisci na Srbiju povodom Kosova i RS, ali i Rusije i Kine.

Značajan događaj

- U samoj najavi posete stoji da će na dnevnom redu biti impresivna bilateralna pitanja, pre svega iz ekonomske oblasti, i to može da raduje. Sam susret Šolca i Vučića je značajan, kao i činjenica da on dolazi kod nas, a tu je široka lepeza ponuda koje su i te kako privlačne za nas. Treba zato pozdraviti ovu posetu jer je generalno značajan politički događaj za nas kao malu zemlju, kao i ponude koje su veoma dobre i privlačne - kaže Jovanović. Dodaje pak da treba zadržati i zrno sumnje.

- Šolc je predstavnik najtvrđe zemlje u EU, odnosno zemlje koja se najtvrđe postavlja prema pitanjima koja su za nas najosetljivija, te samim tim budi i neku opreznost. Da li će tu široku ponudu usloviti nekim našim kapitalnim popuštanjem, pre svega po pitanju Kosova, videćemo, svakako ne treba to isključiti - konstatovao je Jovanović.

Usvojeno na sednici Vlade Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje memoranduma Vlada Srbije je na jučerašnjoj sednici usvojila Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje memoranduma o razumevanju između Srbije i Evropske unije o strateškom partnerstvu u oblasti održivih sirovina, lanaca vrednosti baterija i električnih vozila, koji pređvida pet pravaca delovanja. To su pravci delovanja o saradnji na industrijskom nivou, o saradnji u oblasti istraživanja i inovacija, o implementaciji visokih ekoloških, socijalnih i upravljačkih standarda i praksi, o mobilizaciji finansijskih i investicionih instrumenata prema standardima EU i o razvoju ljudskih resursa neophodnih za ostvarivanje svih segmenata ovog partnerstva, saopšteno je iz Vlade.

