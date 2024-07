JUČE OBELEŽENO 16 GODINA OD OSNIVANJA POKRETA SOCIJALISTA! Aleksandar Vulin srdačno dočekao Miloša Vučevića

Pokret socijalista proslavio je juče svoju šesnaestu godišnjicu postojanja i političkog delovanja.

Predsednik i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je na obeležavanju godišnjice svoje partije da Pokret socijalista nikada neće odustati od borbe za slobodnu i nezavisnu Srbiju i politiku koja se ne odriče Kosova i Metohije i Republike Srpske, politike koja nikada neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.

foto: Pokret Socijalista

Vulin je zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću, kako je rekao, ne zato što mu je omogućio da obavlja sve funkcije koje je obavljao i obavlja, već zato što je omogućio da Srbija bude slobodna, nezavisna, ponosna i hrabra.

- Zahvalan sam predsedniku Vučiću što je omogućio da se Srbija ponovo zove svojim imenom, da se bori, da veruje. Predsednik Vučić ima moćnije saveznike od nas, brojnije, ima i one koji su organizaciono bolji, jači, veći, ali nema ni jednog saveznika koji je tvrdoglaviji, nepokolebljiviji od Pokreta socijalista -rekao je Vulin.

Predsednik SNS Miloš Vučević prisustvovao je juče skupu Pokreta socijalista povodom obeležavanja 16 godina rada.

- Tradicionalno zajedno smo na sve značajne datume, pa i na dan kada ste pre 16 godina krenuli u ovu nimalo laku političku avanturu, već borbu za slobodnu i nezavisnu Srbiju. Nešto posle vas formirali smo i SNS i od tada, skoro 16 godina, naša saradnja se nastavlja u kontinuitetu, kako u opozicionim tako i u pozicionim danima, u padovima i na lepim vestima ili kada to nije bilo lako prihvatiti, nismo se rastali, i to je nešto što me čini ponosnim kada stojim pred vama - poručio je Miloš Vučević.

Predsednik SNS Vučević čestitao je Pokretu socijalista na hrabrosti i odanosti Srbiji.

- Ostali ste verni vašim idealima, političkom programu, idejama u koje verujete. Nije uvek lako, trpeli ste političke napade u prošlosti, bili ste dosta politički sankcionisani, nekoliko puta, ali nikada niste odustali od svojih ideja i to se mora prepoznati i poštovati kada neko veruje u svoju ideologiju i politički program, čak i kada se čini da je to teško ostvarivo, pokazuje svoj karakter, veru u sebe i svojim prijateljima, u svom narodu i zemlji - poručio je Miloš Vučević.

- Verujem da ćemo zajedno zaštititi Srbiju od svih udaraca. Samo verujte svom državnom vrhu koji zna šta radi, i radi na očuvanju države u teškim geopolitičkim vremenima, da ne prođemo kao u 20 veku, već da ojačamo, ne da bismo nikome pretili, već da bismo sačuvali svoj narod, a mi se radujemo vremenu kada će svanuti nova srpska zora kada će Srbija biti još jača, verujem da ćemo tu Srbiju dočekati zajedno - poručio je predsednik SNS na proslavi 16 godina rada i postojanja Pokreta socijalista Aleksandra Vulina.

Kurir.rs