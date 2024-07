"MNOGO NOVCA JE U IGRI, VODIĆE SE RATOVI" Vučić u Hit tvitu: Nastojimo da Srbija ostane na putu evrointegracija!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Hit tvit" u kojoj govori o ključnim političkim temama i svim aktuelnostima u svetu.

Predsednik je na početku govorio o nedavnoj poseti nemačkog kancelara Olafa Šolca Beogradu, kako bi bili potpisani memorandumi koji će Srbiji doneti investicije od 6 milijardi evra.

foto: Printscreen/TV Pink

- Dovoljno je da pogledate kako su izveštavali mediji u regionu koji po pravilu imaju antisrpski stav po svakom pitanju. I kada vidite koliko su nezadovoljni jasno je da smo uradili odličnu stvar. Po dolasku Šolca, zabeležili su samo jednu stvar. U svim tim Šolakovim i ne-Šolakovim medijima, svi su napisali samo jedno - a to je Vučić se pitao, neprijatno stajao dok je Šolc bio u automobilu. Zamislite strašnog gafa i užasne rečenice koju sam izgovorio. Vidim čovek sedi u automobilu pet minuta, verovatno je kasnio. Od svega su izveštavali o tome kako su bile velike demonstracije u Beogradu. Na jednom je bilo 11, a na drugom nekoliko desetina. Rekao bih da to imamo svaki dan ispred Predsedništva, ali je to bila jedina vest, o suštini i o posebno suštinskim posledicama nije bilo ni reči. I po tome je bilo dovoljno da shvatite i da razumete koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta.

- U normalnom regionu i normalnom okruženju bili bi zadovoljni, jer će i oni svakako da imaju, njihove kompanije bi mogle da rade, da zapošljavaju ljude i tako dalje. Oni kažu "Vučić je izvukao novu kartu, Vučić je preveslao Nemce". Ono što ja mislim, to je da je to naša velika prilika i velika prilika za ceo region. Mislim da je to šansa generacije. Želim ljudima da kažem nešto što obično ne govorim. Vidite, nisu sve zemlje uvek bile bogate i nisu sve zemlje uvek bile siromašne. Ne znam da li znate da je Argentina pre, neposredno posle Prvog svetskog rata, bila gotovo dvostruko bogatija nego Francuska i Nemačka. Pre samo 70 godina, Venecuela je bila bogatija od svih zemalja, danas to nije slučaj. Južna Koreja bila jedna od siromašnijih, danas jedna od bogatijih. Emirati su nastali 1971 godine. Otac moga priajtelja Bin Zajeda je otišao u Libiju kod jednog od najvećih lidera, poljubio tle i rekao "Nadam se da će moja zemlja izgledati kao vaša posle 40 godina". Pogledajte kako sada izgledaju Emirati, a kako druge zemlje. Jer je važno kakve se odluke donose, da budu pravovremene i da se donose u interesu države. Imali smo mnogo propuštenih prilika u prošlosti.

- Gubimo stanovništvo u Podrinju, sa druge strane Drine je to još izraženije. Nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da tamo ostanu i opstanu. A uticaj na BDP je neverovatan i sutra ćemo govoriti o tome. Sutra je veliki dan. Otvorićemo proizvodnju Fiant Grande Panda, pa za dva meseca sve to kreće u serijsku proizvodnju, povećavamo plate i penzije. To je velika prilika, mislim da ljudi na kraju krajeva, ja to vidim po brojavima, sve bolje i sve izraženije razumeju. Da li će uvek svi da budu srećni i dugo, 3-4 godine je vođena jeziva kampanja, to im je kao da sad pokušate da vakcinišete bilo koga za bilo koju, proti bilo koje bolesti i tako dalje, prosto to je nemoguće posle onako jezive kampanje koja je vođena protiv svega toga.

foto: Printscreen/TV Pink

Predsednik je potom i prokomentarisao da li dolazak Olafa Šolca podrazumeva trajnu promenu međunarodnog položaja Srbije u smislu uvođenja sankcija Rusije.

- Njih sada ponajviše brine zbog, uopšte to neću da vam krijem, zbog mog odnosa oni nisu sigurni i mogli ste to da vidite i kroz pitanje novinara i kroz pitanje svih ostalih koji dolaze "da li vi, gospodine Vučiću, verujete u evropsku budućnost". Dakle, oni nisu sigurni da li ja verujem u evropsku budućnost. Ja smatram da je važno da Srbija obavlja svoje reformske zadatke na evropskom putu, ali sam predsednik nezavisne i suverene zemlje koja ima svoje interese na različitim stranama sveta nijednog sekunda, ne odustajući od svog evropskog puta. Ako je moje viđenje situacije u Ukrajini drugačije, ne znači da smo neprijatelji. Ono što sam čuo u Londonu su komesarski govori, "mi pobeđujemo, zgazićemo Ruse, šta bi nam Čerčil rekao". Pojma nemaju o onome što se zbiva na terenu. Kada ih pitate šta mislite kako će to da se dogodi, nemaju pojma. Oni su zabrinuti u Evropi, da budem sasvim otvoren, ne zbog onoga što Srbija stvarno radi ili ne. Šta god govorili, Zelenski je tri puta više pri sebi nego mnogi drugi sa kojima sam tamo razgovarao i koje sam slušao. Čovek je odgovorniji nego mnogi drugi. Lako je kad neko drugi gine u vaše ime. Ukrajinci ginu svaki dan, kao i Rusi. A što se sankcija tiče, možda Vlada donese neku drugačiju odluku ali ja smatram da je ispravna.

Na pitanje o hibridnom ratu protiv Srbije, Vučić je rekao da je mnogo sukoba bilo i da su Amerikanci i Nemci radili i dogovarali zajedno.

- Komplikovani odnosi su tamo. Neki su mi u Evropi zamerili što sam sa Nemcima, neki što sam sa drugima. Mi objasnimo da je to sa EU, nije jednostavno. Što se naših službi tiče, slabi smo za njih, ali moramo da sačuvamo vitalne interese, tu radne vredni ljudi. Vodiće se ratovi, mnogo novca je u igri, neke zemlje će postati uspešnije, a neke će zaostajati, biće velika muka. Svi političari trče da kažu svojim biračima, "e sutra ćemo u EU, prekosutra, dogodine". Ja nisam siguran u to, ali važno je da budemo na tom putu evrointegracija. Zavisi od situacije u EU.