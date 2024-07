ŠANSA GENERACIJE Predsednik Vučić sumirao posetu kancelara Šolca: Velika prilika za ceo region

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na nedavnu posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca Beogradu, kada je potpisan Memorandum koji će Srbiji doneti investicije od 6 milijardi evra.

Gostujući u "Hit tvitu", predsednik Vučić je rekao:

- Dovoljno je da pogledate kako su izveštavali mediji u regionu koji po pravilu imaju antisrpski stav po svakom pitanju. I kada vidite koliko su nezadovoljni jasno je da smo uradili odličnu stvar. Po dolasku Šolca, zabeležili su samo jednu stvar. U svim tim Šolakovim i ne-Šolakovim medijima, svi su napisali samo jedno - a to je Vučić se pitao, neprijatno stajao dok je Šolc bio u automobilu. Zamislite strašnog gafa i užasne rečenice koju sam izgovorio. Vidim čovek sedi u automobilu pet minuta, verovatno je kasnio. Od svega su izveštavali o tome kako su bile velike demonstracije u Beogradu. Na jednom je bilo 11, a na drugom nekoliko desetina. Rekao bih da to imamo svaki dan ispred Predsedništva, ali je to bila jedina vest, o suštini i o posebno suštinskim posledicama nije bilo ni reči. I po tome je bilo dovoljno da shvatite i da razumete koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta.

foto: Printscreen/TV Pink

- U normalnom regionu i normalnom okruženju bili bi zadovoljni, jer će i oni svakako da imaju, njihove kompanije bi mogle da rade, da zapošljavaju ljude i tako dalje. Oni kažu "Vučić je izvukao novu kartu, Vučić je preveslao Nemce". Ono što ja mislim, to je da je to naša velika prilika i velika prilika za ceo region. Mislim da je to šansa generacije. Želim ljudima da kažem nešto što obično ne govorim. Vidite, nisu sve zemlje uvek bile bogate i nisu sve zemlje uvek bile siromašne. Ne znam da li znate da je Argentina pre, neposredno posle Prvog svetskog rata, bila gotovo dvostruko bogatija nego Francuska i Nemačka. Pre samo 70 godina, Venecuela je bila bogatija od svih zemalja, danas to nije slučaj. Južna Koreja bila jedna od siromašnijih, danas jedna od bogatijih - rekao je predsednik Vučić.