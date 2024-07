VUČIĆ O BAJDENOVOM POVLAČENJU IZ PREDSEDNIČKE TRKE: Znao sam da ovo sledi... Mudra je odluka da se u kampanju uključi Mišel Obama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je povlačenje Džozefa Bajdena iz predsedničke trke u SAD.

Podsetimo, Bajden je, posle povlačenja, podržao Kamalu Haris.

"Rekao sam da će se baš tako odigrati. Znao sam da to sledi. Otkriću vam tajnu - nema Kamala Haris velikih izgleda protiv Trampa. To će biti jedna od najneizvesnijih utkamica - doneta je mudra odluka da se u kampanju uključi Mišel Obama, transfer popularnosti će se prebaciti na Kamalu Haris jer ona nema tu vrstu emocije i harizme, ali Mišel Obama ima. To je deo dila, to znam. Videćete njenu veliku ulogu u kampanji", rekao je Vučić u emisiji "Hit tvit" i nastavio:

"Dakle, Obama to je deo dila koji je napravljen i obaveštavam vas, pošto to znam, ne zato što sam vidovit ili ne znam šta, videćete njenu veliku ulogu u ovoj kampanji i to će ove izbore napraviti izuzetno interesantnim".

Govoreći o Kamali Haris, Vučić je rekao:

"Upoznao sam je u Minhenu, ona je, onako, žena, žustra, energična, oni očekuju da doprinese, posebno uz ulogu gospođe Obame, strahovitom rastu popularnosti kod afroameričke populacije, stabilizacije popularnosti kod latino populacije. Afroamerička populacija je na oko 14 procenata, u Americi 19%, čak kažem, 21% ide latino populacija i naravno urbana populacija koja mora iz letargije da se podigne u potpunosti da bi mogli uopšte da se takmiče protiv predsednika Trampa".

"Što se nas tiče, s pažnjom sve da gledamo, da pokušamo da imamo najbliže kontakte i najbliže odnose sa ljudima iz okruženja predsedničkog kandidata Trampa, bivšeg predsednika, naravno i da imamo unapred pripremljene odnose sa ljudima gospođe Kamale Haris. To je ono što mi možemo da radimo", dodao je Vučić.

Osvrnuo se potom i na atentat na Trampa.

"To jeste zastrašujuće i ne bih da govorim šta bi bilo da se to negde drugo desilo i kako bi nam držali pridike i koliko bi morao traktata Milan Antonijević da napiše o institucijama i o svemu drugom, ovako ostade bez traktata, institucija i svega drugog. To je da nam drže predavanja kako je kod nas nasilje u politici, a kod njih valjda nije", rekao je predsednik Vučić.