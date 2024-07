PREDSEDNIK VUČIĆ NA SVEČANOSTI U KRAGUJEVCU: Veliki dan! 7.000 ljudi će zavisiti od ove fabrike KUPITE AUTO NAPRAVLJEN U SRBIJI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom inauguracije novih proizvodnih linija za buduću proizvodnju električnih vozila u modernizovanoj fabrici "Stelantis" u Kragujevcu.

17.04 - Vučić: Danas je veliki dan za našu zemlju

"Danas je veliki dan za našu zemlju. Želeo sam da pročitam lep govor, ali me Tavareš naterao da pokušam da kažem šta osećam. Ovo što sam čuo od Silvije i Karlosa je nešto najbolje što sam mogao da čujem od bilo koga poslednjih godina. Više su Silvija i Karlos govorili o budućnosti nego što sam slušao širom meridijana. Ljudi spremni da se bore za svoj uspeh, uspeh svoje kompanije, za ubrzani napredak, razumevajući da i sebe moraju da menjaju da bi u tome uspeli".

"Mi Srbi najviše volimo da vidimo promene, samo da sebe ne promenimo. Zato sam srećan što vidim da smo zajedno uspeli".

"Silvija, vidite posle štrajkova, kada smo imali dve godine pauze, bio sam srećan što sam mogao da razgovaram sa radnicima. Ti razgovori nisu bili laki. Ali sam znao da pokušavajući da podignem njihovu veru u 'Stelantis', da to radim podižući veru u budućnost naše zemlje. Danas kada pokazujemo ovaj automobil. Mi se spremamo za neki novi automobil, ako ne budemo uspešni u ovome, nećemo imati sledeću priliku. Hoćemo i dete i unuče i praunuče 'grande fijata".

"Od ulaska na kapiju danas kod svih ljudi sam video osmeh, zato što znaju da imaju siguran posao".

"Danas je počela naša bitka za već sledeći grande fijat. Svi u Srbiji moraju da vode računa o ovome, to je kao naše dete. Moramo da vodimo računa, da zaustavimo kombinacije po opštinama i gradovima. Nemoj da uzimamo od drugih, uzmite domaće napravljeno u Kragujevcu, u Srbiji, to važi i za Vladu Srbije i sve, zato što time pomažete napredak industrije. Ovde će 2.000 porodica - 7.000 ljudi da zavisi od ove fabrike. Auto za mlade ljude, nije za mene, ali ću da ga kupim. Lep porodičan automobil, lep je i za dame".

"Hoću da vam ispričam priču koju sam video u Japanu. Tamo sam bio pre 13 godina. Vodili su me u fabriku 'Tojota' kod Nagoje. Kad sam posle šetao Nagojom, oko 90 odsto ljudi vozi 'tojote', u Jokohami 60-70 odsto vozi 'nisan'. U Hirošimi voze 'mazde'. Ljudi voze svoje".

"Samo od onoga što uradi 'Stelantis' povećaće nam plate za oko 2 odsto. Zato moramo da pomognemo 'Stelantisu'. Naš radnik napravio je najbolje. Nisam ja rekao Karlosu danas da će biti lako".

"Videćete, naredne dve, tri godine - borićemo se i borićemo se i borićemo se. Da dočekamo i leteće taksije od 'Stelantisa".

"Ponosan sam na našu Srbiju, ponosan na 'Fijat', ponosan na 'Stelantis".

16.54 - Karlos Tavareš: Osećamo se kao kod kuće u Srbiji

Obraćanje Karlosa Tavareša, glavnog izvršnog direktora "Stelantisa":

"Osećamo se kao kod kuće u Srbiji. Znamo da imamo vašu podršku i znamo da nam je obaveza da napišemo još jedno poglavlje 'fijata' u vašoj zemlji. Ovo je topla zemlja, za nas je izvršenje plana - suština".

"Prošli smo kroz težak period, ali smo bili jedno uz drugo. Svi smo nastavili da radimo zajedno i rekli smo pre dve godine da ćemo izgraditi nešto. Danas to proslavljamo".

"Stelantis' je uradio ono što je rekao da će uraditi. Došli smo do prekretnice - početka proizvodnje 'grande pande".

"U Kontroli kvaliteta u 'Stelantisu' su nemilosredni, i u pravu su što su takvi, zbog potrošača. Pred nama je brutalan izazov, zbog kinesku ofanzivu na evropsko tržište. Mi u 'Stelantisu' smo spremni za borbu".

"Mi ne prihvatamo status kvo, nastavljamo da trčimo i da se takmičimo".

16.51 - Silvija Verneti: Prekretnica u našoj saradnji

Silvija Verneti, generalna direktorka FCA Srbija, obratila se prisutnima:

"Imamo privilegiju da zajedno možemo da obeležimo ovu prekretnicu u našoj saradnji. U Srbiji smo 16 godina".

16.50 - Počinje svečanost

16.05 - Susret sa Karlosom Tavarešom

"Čak sam i ja imao dovoljno mesta unutra", našalio se Vučić i dodao:

"Snovi su postali stvarnost, hvala vam na posvećenom radu. Ne mogu da vam objasnim koliko smo srećni. Veliki je dan za Srbiju i Šumadiju. Ovo će biti velika stvar za naš BDP. Osećam da če ovo biti sjajan i uspešan model".

16.01 - Vučić se provozao u "fijat grande pandi"

Predsedniku Vučiću je prezentovan model "fijat grande panda".

Predsednik je pitao da li je startan i snažan, i dobio je potvrdan odgovor.

Koliko može da ide? - pitao je Vučić, na šta su mu rekli - 150.

Predsednik su potom kratko provozao u automobilu.

Pre ceremonije, predsednik Vučić je obišao radove na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca, koja treba da spoji Kra­gu­je­vac s Mo­rav­skim ko­ri­do­rom i auto-pu­tem "Mi­loš Ve­li­ki".

Predsednik Vučić je juče izjavio je da će danas u Kragujevcu "Stelantis" pokrenuti probnu proizvodnju novog električnog modela "fijat grande pande", kao i da će za dva meseca krenuti i serijska proizvodnja.

Predsedniku Vučiću predstavljen Fiat Grande Panda u Kragujevcu u fabrici Stelantis

"To je veliki dan. Karlos Tavareš (izvršni direktor Stelantisa) je jedan od trojice najmoćnijih evropskih direktora, menadžera, CEO-a. Dolazi u Srbiju, otvoramo probnu proizvodnju 'fijat grande pande' i onda za dva meseca to kreće u serijsku proizvodnju", rekao je Vučić.

Naglasio je da su to ogromne stvari za Srbiju, jer će i na osnovu toga biti povećane plate i penzije.

"Stelantis je formiran 2021. godine, mi u tom trenutku imamo koronu. Oni moraju da idu na racionalizaciju troškova. Dve, dve i po godine je trajala naša borba. Hvala Tavarešu koji je želeo da nas sasluša i to da omogući. Sve drugo što napravimo, ovde nam je 0,5 posto. Eto koliko je to važno za Srbiju, za Kragujevac. To su stvari u kojima hoću da se takmičimo", rekao je Vučić danas tokom obilaska radova na obilaznici.