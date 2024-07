DEKLARACIJA JE ODGOVOR NA MNOGA OTVORENA PITANJA! Gojković za Kurir govori i o svom učlanjenu u SNS, monarhiji, litijumu...

Narodni poslanik Srpske napredne stranke Žika Gojković u razgovoru za Kurir, između ostalog, govori o Deklaraciji sa Svesrpskog sabora koja će se danas naći pred narodnim poslanicima, zatim šta je presudilo da se učlani u SNS, da li je i dalje za obnovu monarhije i kakav je njegov stav o litijumu.

Danas će se na dnevnom redu Skupštine Srbije, između ostalog, naći i Deklaracija sa Svesrpskog sabora, koliko je značajno njeno usvajanje?

- Deklaracija je odgovor na mnoga otvorena pitanja, kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarodnom, pogotovo kada su pritisci na našu zemlju, ali i na ceo naš narod u okruženju, veći nego ikada. Bez obzira da li govorimo o KiM, RS, ili o međunarodnom statusu Srbije, čija neutralna politika mnogima ne odgovara. Ovo povezivanje Srbije i RS na nacionalnom nivou podrazumeva ne samo političko, već i ekonomsko i kulturno povezivanje. To je program, ali i poziv na nacionalno jedinstvo kada je u pitanju projektni zadatak našeg naroda, ali i svih drugih narodnosti koji žive u Republici Srbiji, bez obzira na versku, nacionalnu pripadnost. Zato je jako važno da prilikom usvajanja ove deklaracije, ne mislimo o stranačkim interesima, već da konačno pokažemo jedinstvo u uslovima konstantne ugroženosti našeg naroda, koja nas verovatno čeka i u budućnosti.

Poslanik ste Srpske napredne strane, u toj stranci ste od okobra prošle godine. Prethodno ste bili u SPO, pa u POKS, šta je presudilo da se učlanite u SNS?

foto: Printscreen Twitter/X

- U svom političkom delovanju, koje traje više od tri decenije, uvek sam se zalagao za nacionalno jedinstvo, ali jedinstvo koje će doći kao plod istinite slavne istorije našeg naroda, pogotovo kada smo bili monarhija. To je upravo i jedan od razloga zašto sam pristupio SNS. Tek od dolaska predsednika Vučića i SNS na vlast, počele su da se ispravljaju nepravde iz prošlosti, počeli smo da učimo stvarnu istoriju, ali što je još važnije, počeli smo konačno da se ponosimo onim što su nam naši preci ostavili u amanet. I ne samo to, hrabrom i odvažnom politikom sadašnje vlasti, pokazali smo da Srbija više nikada neće biti vreća za potkusurivanje. Bez obzira koliko bile jake zemlje kojima odgovara slaba Srbija. Sa lične strane, prijatno sam iznenađen načinom kako sam prihvaćen u SNS, kako od funkcionera stranke, tako i od članova i aktivista. Posebno mi imponuje ukazano poverenje i poštovanje predsednika SNS, Miloša Vučevića, sa kojim sam saradjivao dugi niz godina, jer se radi o ozbiljnom političaru i poštenom čoveku.

Šta je sa borbom za kralja i otadžbinu i obnovom monarhije, je l` učlanjenje u SNS isključuje sve pobrojano ili i to može?

- Naprotiv, u SNS sam naišao na veliki broj monarhista, ali svi mi smo svesni da će Srbija biti monarhija, kada narod to bude želeo. Za sada, to nije tako, što ne znači da jednog dana neće biti. Ja sam monarhista rođenjem i to mi niko ne može oduzeti. Na meni je, da kroz institucije vlasti tu ideju približim građanima, kao i da pokušam da ispravim bar neke od nepravdi, koje su u prošlosti učinjene našoj kraljevskoj porodici. To u opoziciji nisam mogao, a vreme će pokazati, koliko ću uspešan biti sa pozicije vlasti.

Jedna od najaktuelnijih tema je litijum, kakav je vaš stav o tome?

- Litijum je velika šansa Srbije. I to ne vidi samo onaj ko ne želi da vidi, ili onaj deo opozicije koji svaku priliku koristi da bi napao predsednika Vučića i premijera Vučevića. To je već uhodana matrica, gde se svaka prilika koristi za ličan obračun sa predsednikom države, često i sa njegovom porodicom, i to na najbrutalniji mogući način. Mene ta priča podseća na sve ono što je pratilo izgradnju Beograda na vodi, a nemam apsolutno nikakvu dilemu, da će i epilog biti isti, tj. da ćemo kao država, imati isključivo samo korist od iskopavanja ove rude, čija će cena vremenom biti sve veća, a država imati veliku i dugoročnu korist.

Kurir.rs/K.P.