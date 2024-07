JOŠ NEMA PRAVDE ZA UBIJENE SRBE: Održan parastos povodom 25. godišnjice ubijenih žetelaca

Parastosom, paljenjem sveća i polaganjem venaca na spomen obeležje u Starom Gracku obeležena je 25. godišnjica od ubistva 14 srpskih žetelaca. Porodice ubijenih kažu da su nakon četvrt veka izgubile veru u zemaljsku pravdu i nadaju se da će počinioci odgovarati pred Gospodom.

Parastosu su prisustvovali članovi porodica stradalih, meštani Starog Gracka, predstavnici Kancelarije za KiM, kao i politički predstavnici Srba sa KiM, prenosi Kosovo Online.

Momirka Čanković, meštanka Starog Gracka, istakla je da porodice nerado poslednjih desetak godina o tragediji govore za medije jer, kako je rekla, 25 godina nose strašan krst.

- Ne želim da ovo zvuči kao da ih pravdam, ali 25 godina je prošlo od ubistva njihovih muževa, majke su nažalost već preminule, pa ne mogu da govore kako im je i kako žive bez svojih sinova. Te žene su tog 23. jula 1999. godine ponele strašan krst, ostale su same sa jako malom decom. Taj krst nose 25 godina i one su uspele da svu tu svoju decu iškoluju, da ih izvedu na pravi put, i one su sve za mene majke heroji. One ne žele da govore iz razloga, jer više ne očekuju pravdu, ne očekuje je niko od nas iz Starog Gracka. Ako smo pre 25 godina mislili da će se možda nešto uraditi s obzirom na svu onu silu od vojske koja je tu bila, 25 godina posle, kada je svuda u svetu ta slika postala mnogo jasnija, mi zaista pravdu ne očekujemo - istakla je Čanković.

Ona je navela da su ljudi koji su stradali, koje je poznavala, bili pošteni i dobri ljudi-domaćini.

- Očekivati pravdu od ovakvog sveta gde vlada laž, prevara, gde izmisle nešto, pa onda bombarduju zarad demokratije..., vi od takvog sveta pravdu ne možete da očekujete. Ne očekuju ni porodice, a ne očekujemo ni mi. Porodice ćute i nihova poruka je jako jasna, oni očekuju onu drugu pravdu, a to je pravda od Gospoda, očekujemo je i mi. Možda neko od nas dočeka i ovu svetsku pravdu, ali ako se stanje i situacija u svetu promeni. Od onog kakav je trenutno, pravde za ubijene Srbe neće biti - rekla je Čanković.

Sveštenik Dragiša Jerenić koji je služio parastos uz sasluženje sveštenika Eparhije raško-prizrenske, istakao je da su nevini ljudi nastradili samo zato što su časno i pošteno nosili krst koji im je dat.

- Ljudi koji nastradaju idući da sakupe hleb, da hrane svoje prodice, ne mogu biti zločinci, već samo mučenici, a mi u crkvi uvek mučenike molimo da nas zastupaju pred Gospodom. Nastradali su oni najčasniji među nama, jer Bog retko dopušta zločincima da na pravdi stradaju. Na pravdi stradaju oni najbolji i oni koji su spremni da krst svoj ponesu, a ujedno i da stradaju za krst. Malo je takvih, a svi ste svedoci da su žeteoci takvi među nama - rekao je sveštenik.

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović podsetio je da 25 godina nakon zločina počinioci i organizatori nisu pronađeni, pohapšeni i osuđeni, iako su, kako je rekao, komandanti Kfora, koji je bio zadužen za bezbednost, objavili da će prevrnuti svaki kamen na Kosovu da se pronađu ubice.

- Iako je u izvršenju ovog zločina morao biti uključen veliki broj izvršilaca i organizatora, čije je delovanje moralo da ostavi ogroman broj pouzdanih tragova, pripadnici međunarodne zajednice, Kfora i Unmika, navodno sve ove godine nisu mogli da pronađe nijednog jedinog počinitelja i organizatora ovog zločina. Nema dokaza kažu oni, i to predstavnici zapadnih zemalja, i pripadnika civilne i vojne misije međunarodne zajednice koji su imali svu vojnu i civilnu vlast, i tehničke i logističke mogućnosti na Kosovu i Metohiji u području na kome se sve zna. Na području gde su jasno dostupni iskazi komandanata zločinačke OVK iz novembra 1999. godine koji se hvale kao su etnički očistili, putem ubistava, otmica, prebijanja i progona i uzurpacije stanova opštinu Lipljan i preporučuju se za nove akcije tog tipa u drugim srpskim sredinama poput Štrpca, gde je još ostalo dosta Srba - rekao je Popović.

On je istakao da je tadašnji šef Unmika Bernard Kušner zločin u Starom Gracku označio kao čin „razumljive osvete Albanaca“.

- Jasno je, nažalost, da od međunarodne zajednice ne možemo očekivati kažnjavanje zločina - rekao je on, dodajući da je na Srbima da traže zemaljsku i nebesku pravdu.

- Da čuvamo sećanje na ubijene Srbe iz Starog Gracka, da stalno obeležavamo ovakve događaje i da nikada ne dozvolimo da ovaj zločin padne u zaborav. Da stalno međunarodnu zajednicu i institucije u Prištini podsećamo da je zločin nerešen i nekažnjen - rekao je Popović i istakao da je na Republici Srbiji i Kancelariji za KiM velika odgovornost da ne dozvole da žrtva meštana Starog Gracka bude uzaludna.

Gradonačelnik Štrpca i potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić istakao je da je poruka 23. jula 1999. godine, kada su ubijeni oni koji su otišli na njivu, bila vrla jasna - „da ovde nisu dobrodošli i da je neko želeo da Srba, ne samo u Starom Gracku, već širom KiM nema“.

- Nije ovo jedini zločin koji je ostao nerasvetljen i bez pravde, ali je naša obaveza, ne samo kroz uporno postavljanje pitanja, ko je i zašto ubio 14 žetelaca, da se odupremo i ne dozvolimo da se ostvari krajnji cilj onih koji su to učinili, a to je da mi sa ovih prostora odemo, da nas više kao naroda ovde nama - rekao je Jevtić.

