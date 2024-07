ŠOK! MINISTARKA DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ OTKRILA U SKUPŠTINI: Kokanović poklonio imanje Aleksandru Jovanoviću Ćuti!

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, rekla je da su priče o raseljavanju ljudi zbog projekta Jadar neistinite i da se sve to radi kako bi se širila panika i strah.

- Nema spiska za raseljavanje, nema ni raseljavanja niti ima potrebe za bilo kakvim raseljavanjem. 52 kuće i imanja su dobrovoljno prodata, ljudi su dobrovoljno sklopili sporazume, pristali da prodaju svoja imanja iz njima poznatih razloga - poručila je ona govoreći na današnjoj sednici u Skupštini Srbije.

- Isti ti kao što su Petkovići, isti ti kao što su kumovi od gospodina Đilasa i ostali koji su želeli da dođu do finansijskih sredstava, koji su želeli da prodaju svoja imanja, koje niko apsolutno nije terao, kada nijedne jedine reči o ekološkim standardima nije bilo - istakla je ona.

Ministarka je rekla da je "Zlatko Kokanović prvi ušao u određeni sporazum da proda svoje imanje, a kada se ispostavilo da mesto gde se njegovo imanje nalazi nije potrebno za razvoj istraživačkih radova, onda je to imanje dao na poklon gospodinu Jovanoviću."

- Onda on počinje da se veoma aktivno zalaže za životnu sredinu, za ekologiju, ali na tom imanju i dalje stoji nelegalan objekat, koji nema ni dozvole od nadležnih organa. Ne treba tu uopšte da postoji, treba da se sruši za početak. Znači, ne poštuje se zakon, ne poštuju se procedure, a pričamo o ekološkim standardima - rekla je ministarka i dodala:

- Verovatno se to podudara sa onim da je gospodin Jovanović želeo da počne da se bave ekologijom i pitanjima ekologije, kada se 18. maja 2016. godine obratio Ministarstvu i eneregetike da bi dobio energetsku dozvolu za malu hidroelektranu od 140 kilovata, pa kada nije dobio energetsku dozvolu odmah je počeo da se bavi pitanjima zaštite životne sredine.

Đedovićeva je poručila da sve ovo govori da ova opšta propaganda i kampanja ima samo za cilj da se ljudi zastraše, da se uplaše, da se panika širi o nekakvim rudarskim kolonijama.

- O kakvim vi stvarima pričate? Zašto lažete ljude? Zato što niste došli do koristi za sebe same? Zato što niste došli do finansijskih sredstava od tih istih Ria Tinta, i sada širite paniku i laži. Jesu li to ekološki standardi? Je l to borba za životnu sredinu? - poručila je ona i dodala da su na svu sreću građani prepoznali ko radi odgovorno, i ko radi savesno, i ko radi po zakonima.

- Možemo da pričamo samo na osnovu argumenata, argumenti su da su 52 imanja i kuće dobrovoljno prodati. Nema nikakvih spiskova, nijednog jedinog spiska nema i niti će ga biti. To da li će se neki rudnik otvoriti u narednih 20 godina zavisi od mnogo analiza, studija, dozvola - rekla je ministarka i zaključila:

- Oni koji su davali šakom i kapom dozvole za istraživanjue do 2012. godine sada ovde drže predavanje.

Kurir.rs

