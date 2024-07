ĐURIĆ U RIMU RAZGOVARAO SA TAJANIJEM: Srbija i Italija su porodica! Zahvalni smo prijateljima na podršci na evropskom putu (VIDEO)

Italija je ključni partner Srbije i regiona Zapadnog Balkana, kako u ekonomskom razvoju, tako i u očuvanju stabilnosti i mira, posebno u zaštiti manastira Visoki Dečani i srpske kulturne baštine na KiM, poručio je šef srpske diplomatije Marko Đurić u Rimu. Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani istakao je da Srbija prijateljska zemlja, kao i da je njegova zemlja čvrsto posvećena podršci evropskoj integraciji svih zemalja Zapadnog Balkana, čak i pre 2030. godine.

Đurić je Tajaniju preneo pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zahvalio za podršku u razvoju ekonomske saradnje između dve zemlje i ukazao da je samo u prethodna 24 časa na teritoriji Srbije došlo do otvaranja čak dva velika proizvodna pogona italijanskih kompanija.

"Te kompanije će pomoći da se i srpska i italijanska privreda brže razvijaju i da kao Evropa budemo zajedno konkurentniji i na trećim tržištima. Upravo ova vrsta ekonomske osovine između Balkana i Italije ključ je za konsolidaciju i procesa političke stabilizacije, ali i uvezivanja čitavog regiona u evropske tokove", istakao je ministar.

Đurić je naglasio da je Srbija zahvalna italijanskim prijateljima na podršci evropskom putu, dodajući da je ta podrška izuzetno značajna i snažna.

"Očekujemo da do 2027. godine budemo u punoj meri institucionalno i u pogledu reformi spremni za članstvo, ali ono što nam je veoma značajno jeste da imamo podršku država, čija politička težina, poput političke težine Italije, može da donese do ključnog napretka u učlanjenju i Srbije i čitavog regiona u Evropsku uniju", rekao je Đurić.

Izrazio je zadovoljstvo nivoom komunikacije na visokom političkom nivou, navodeći da su odnosi između predsednika Vučića, premijera Miloša Vučevića i italijanske premijerke Đorđe Meloni izvanredni.

"Radujemo se zajedničkoj sednici vlada Srbije i Italije do kraja ove godine. Ove godine su već održana tri velika privredna foruma između Srbije i Italije i veoma nam je drago što će se ovaj trend nastaviti. Ove godine obeležavamo i 145 godina naših diplomatskih odnosa, što je izuzetno značajan jubilej, kao i 15 godina strateškog partnerstva između Srbije i Italije", ukazao je Đurić.

Podsetio je da je Italija prva zemlja u Evropi sa kojom je Srbija zaključila sporazum o strateškom partnerstvu

"Možda mi je zato i blizu srcu da ovde posebno zahvalim našim italijanskim prijateljima zbog svega onoga što već decenijama rade na očuvanju mira u našem regionu, ali i na zaštiti manastira Visoki Dečani i naše kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Italija, narod i vlada Italije, mogu čvrsto da računaju na podršku Srbije u sprečavanju ilegalnih migracija preko takozvane Balkanske rute. Srbija je prošle nedelje pristupila sporazumu sa Fronteksom i od sada možemo zajedničkim snagama da kontrolišemo balkanski prilaz ilegalnih migracija", poručio je Đurić.

On je kazao da su Italija i Srbija zemlje koje drže do svojih granica i do humanosti i koje će zajednički da se suoče sa tim velikim izazovom.

"Da zaokružim, hvala vam na tome što Italija pomaže Balkanu da se razvije i ekonomski, da reši svoje političke probleme i da budemo uvek bliski jednim i drugima kao što smo danas. Srbija je sa Italijom napravila strateško partnerstvo koje znači da su italijanske kompanije ne samo dobrodošle, nego ćemo mi da se nastavimo da borimo za svaku novu italijansku investiciju u Srbiji, zato što je to obostrano korisno", naglasio je Đurić.

On je naveo da se trgovinska razmena sada meri milijardama evra na godišnjem nivou i da Beograd kao domaćin Ekspa 2027, koji će ukupno podrazumevati oko 17 milijardi evra investicija, želi da vidi italijanske kompanije angažovane i na realizaciji ovog projekta.

"Srbija je zemlja u kojoj se u ovom trenutku realizuje izgradnja 10 novih autoputeva, dakle 500 novih kilometara autoputa u ovom trenutku se gradi, dve nove brze železnice, metro u Beogradu. Želimo da italijanske kompanije uzmu učešće i u realizaciji ovih projekata u još većoj meri i želimo da nastavimo da se zajednički razvijamo na način na koji je to bio slučaj do sada. Dragi prijatelji, dobrodošli u Srbiju", poručio je šef srpske diplomatije.

Istakao je i da građani Srbije osećaju da su, u pravom smislu te reči, jedna porodica sa Italijom.

"Dakle, Srbija i Italija su jedna porodica. I kada Fijat počne da proizvodi ’grand pandu’ u Kraguevcu, to znači da će naš BDP da skoči za 0,5 odsto. Ali, to znači i da će novac iz tog projekta da se sliva jednim delom u Italiju i da će od toga koristiti da imaju italijanski inženjeri, industrija i fabrike… Tako da, kao u svakoj porodici, mi se dogovaramo o podeli rada i svako ima svoje mesto i ulogu. Razvijeni Balkan, koji danas pomaže Italija, pomaže budućnosti, sigurnosti i konkurentnosti Italije i Evrope pred različitim svetskim izazovima", zaključio je Đurić.

Tajani: Čvrsta podrška integraciji u EU i pre 2030. godine

Tajani je, uz čestitke na izboru na funkciju, ministru Đuriću zahvalio na poseti i odluci da odmah dođe u Italiju.

Istakao je da odnosi sa zemljama Balkana predstavljaju prioritet italijanske spoljne politike, zajedno sa odnosima sa Evropom i transatlantskim odnosima.

"Smatramo da Balkan predstavlja deo Evrope koji nije imao mogućnost da bude integrisan u strategiju EU zbog diktature komunističkog režima u Istočnoj Evropi nakon Drugog svetskog rata. Stoga smo čvrsto posvećeni podršci punoj evropskoj integraciji svih zemalja Zapadnog Balkana, čak i pre 2030. godine, jer smatramo da je važno da ih imamo kao punopravne članice Unije, koja treba da se suoči sa mnogim izazovima. Radićemo u tom pravcu", poručio je Tajani.

Istakao je i da je Srbija je prijateljska zemlja.

"Naša vlada je želela da ojača veze sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Sa Srbijom smo već organizovali dva važna biznis foruma, jedan u Beogradu prošle godine i drugi ove godine u Trstu, upravo da ojačamo veze između naših preduzeća", rekao je Tajani i spomenuo dve važne italijanske kompanije su počele da rade u novim postrojenjima u Srbiji.

Naveo je i da Rim, koji u potpunosti podržava pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, spreman da učini sve što može da pomognemo, te da će uskoro biti sazvan zajednički ekonomski komitet kako bi se dodatno ojačali odnosi.

Najavio je i organizovanje trilaterale sa Albanijom.

"To je za nas važan događaj, jer možemo da ojačamo dijalog i da se povezujemo sa više zemalja Zapadnog Balkana istovremeno. Nastavićemo da radimo i sa formatom koji smo uspostavili - ’Prijatelji Zapadnog Balkana’, pa će ponovo biti organizovan sastanak tog formata u Rimu, a nadam se da će moći da se organizuje i u Njujorku tokom nedelje UN", rekao je Tajani.

Kada je reč o zajedničkoj borbi protiv ilegalne imigracije, naveo je da je balkanska ruta - ruta kroz koju u Italiju ulazi mnogo ilegalnih migranata, ali i istakao da je Srbija sa Fronteksom zaključila veoma dobar sporazum, tako da postoji dobra saradnja.

"Sa ove tačke gledišta, sve ide u pozitivnom pravcu, već radimo na organizaciji sastanka između dve vlade kao što je dogovoreno između predsednika Vučića i premijerke Meloni. Taj sastanak će biti održan do kraja godine, kako bi se ojačalo prijateljstvo između Italije i Srbije", dodao je Tajani.

Preneo je da je sa Đurićem razgovarao o svim pitanjima koja se tiču međunarodne situacije na Balkanu, o ratu u Ukrajini, kao i pitanjem Kosova.

"Drago mi je što je ministar Đurić prepoznao ulogu koju naši vojnici igraju na granici između Srbije i Kosova, uključujući zaštitu pravoslavnih manastira koji su mesta važnih verskih sastanaka za srpski narod", podvukao je Tajani.

Sa Đurićem je, kaže, razgovarao i o "veoma osetljivom" pitanju Bosne i Hercegovine, kao i o budućoj italijanskoj komandi Kfora na administrativnoj granici.

"Ovo je bio veoma pozitivan sastanak koji potvrđuje već čvrste odnose između naših zemalja koje su prijatelji već dugo vremena. Želimo da više ulažemo u Srbiju, želimo da i srpski investitori dolaze u našu zemlju, kao što smo razgovarali i o sirovinama, litijumu. Bio je veoma pozitivan sastanak. To nije bio formalan, već politički sastanak koji je potvrdio čvrstinu odnosa između naših dveju zemalja", poručio je Tajani.

Kurir.rs/Kosovo online

Preneo: R.J.