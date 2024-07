"NE ZNAJU GDE JE LEVO ZBOG ZASLEPLJENOSTI MRŽNJOM! Savetnik Predsednika RS o reakcijama Sarajeva na deklaraciju Svesrpskog Sabora

Iz zvaničnog Sarajeva prethodnih dana i nedelja mogle su se čuti izjave da se iz Srbije vodi medijski rat protiv Bosne i Hercegovine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je istina drugačija, da se zapravo konstantno vodi hajka protiv Srbije, a cilj je, kako je rekao, da nas uvuku u sukob, da bi Amerikanci i NATO reagovali.

Predsednik Vučić je naglasio da Srbija izbegava svaku vrstu provokacije, ali i upozorio da će napadi biti sve jači jer svi vide kolikom brzinom Srbija napreduje i kakve se šanse i perspektive pred našom državom otvaraju.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i Aleksandra Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, a preko vibera se uključio Branislav Okuka, savetnik Predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

- Bosna i Hercegovina je jedna veštačka država koja ne bi imala smisao svog postojanja kada ne bi bio antisrpske politike što je jedino vezivno tkivo u muslimansko-hrvatsko federaciji. Pokušavaju da održavaju neku atmosferu kao da je predratno stanje. Šire tu jednu vrstu panike i straha koja treba da homogenizuje glasove u tom musluimansko-hrvatskom delu. Ljudi poput Zukana Heleza nemaju šta da ponude građanima BiH u celini osim te agresivne retorike koja treba od srpskog naroda napravi neki bauk i da za sve što je problematično u Bosni i Hervegovini okrive Srbe - rekao je Šešelj.

Milićević se nadovezao i konstatovao da je Srbija orjentisana na ekonomiju i da je u ekonomskom pogledu jaka:

- Srbija je danas jaka i ekonomski stablna. Ima o čemu da govori kada je reč o ekonomiji i ekonomsoj stabilnosti. U prvom kvartalu je najvaći rast ostvarila na nivou Evrope. Inflacija ide naniže. Održavamo istorijski maksimim kada je reč o nezaposlenosti. Fokus je na građanima i na infrastruktunim projektima. U Srbju će biti investirano 17, 8 milijardi evra kada je reč o infrastrukturnim projektima do 2027. To se ne odnosi samo na Expo 2027, već na niz infrastrukturnih projekata. Cifra koju samo pomenuo iznosi jednogodišnji budžet Republike Srbije. Toliko će sredstava biti uloženo u naredne godine do 2027, a pri tome nećete imati porast stope javnog duga..

Okuka je konstatovao da je deklaracija Svesrpskog Sabora definiše prioritete koji se odnose na budućnost srpskog naroda.

- Ljudi koji su opterećeni drugim stvarima i ne žele da raspravljaju o budućnosti srpskog naroda naprosto ne žele dobro srpskom narodu. Srbi ne treba po njima da imaju budućnost. Srbi imaju sreću da su Vučić i Dodik trenutno posvećeni miru, stabilnosti i prosperitetu svog naroda. Vučić je državnik koji neće nasesti na bilo kakve provokacije. Kako one koje se tiču litijuma, tako i one koje dolaze iz Sarajeva. Sarajevo je postalo institut laži i pokušavaju nas da uvuku u taj njihov sukob. Njihov osnovni cilj je da nestanemo na balkanskom poluostrvu. Ozbiljni državnici kreiraju politiku u odnosu na geopolitička kretanja, a oni su toliko zaslepljen mržnjom i lažima da ne znaju gde je levo.

