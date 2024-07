POTPREDSEDNIK VLADE SRBIJE VULIN: Deklaracija je najdalekosežniji dokument u istorijskom i političkom smislu

Obraćajući se u Skupštini Srbije potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin je istakao da je u političkom i istorijskom smislu Deklaracija sa Svesrpskog sabora najdalekosežniji dokument koji je doneo srpski narod u kome se prvi put pominju Srbi svih vera kao i da ne postoji razlog da se ona ne podrži ukoliko mislimo da je jedinstvo Srba jedini način za rešavanje srpskog nacionalnog pitanja.

On je dodao da je ovo prvi put da dva najviša zakonodavna tela daju jedinstven politički odgovor na najvažnija pitanja. “Možete reći da je možda trebalo više, manje ali to ne menja činjenicu da je ovo prvi put da sve što legitimno predstavlja Srbe je stalo na jednu stranu i izjasnilo se pred istorijom i budućnošću.”

Upozorio je da Srbije neće biti ako bude izgubljena Republika Srpska I da se kroz generacije zlo približavalo Srbiji uništavanjem, poništavanjem Srba van Srbije I ukidanjem njihovog prava da misle srpski.

“Ova Deklaracija apsolutno zaslužuje podršku svakog kome je na srcu i Republika Srpska, ono što ja zovem "srpski svet" i Srbi gde god oni da žive, i Republika Srbija zato što neće biti Republike Srbije ukoliko izgubimo Republiku Srpsku.” Vulin je naglasio da je Republika Srpska najznačajniji istorijski dobitak srpskog naroda vekovima unazad I da je bila na korak od toga da bude potpuno izgubljena.

“Smenjivale su se vlasti u Republici Srpskoj koje su mirno odustajale od jednog po jednog dejtonskog ovlašćenja koje je imala Republika Srpska -ukidanje vojske, ukidanje raznih drugih institucija, potpuna poslušnost prema bošnjačkom Sarajevu, odnosno prema federalnom, unitarnom Sarajevu. I Republika Srbija koja je sve to, ne mirno posmatrala nego aktivno učestvovala u tome. Vlasti u Srbiji su bile te koje su to omogućavale i podsticale, nemojmo zaboraviti Srbija je garant sprovodjenja dejtonskog mirovnog sporazuma”, rekao je Vulin.

Na primedbe opozicije da su dela vlasti Srbije u suprotnosti sa delima prema Republici Srpskoj potpredsednik srpske vlade Vulin, koji je I senator Republike Srpske, je rekao da je “činjenica da su više dela sada u srazmeri sa onim što govorimo nego ranije I da Republika Srpska nikada nije imala veću podršku od ove. Pritisak koji imate na Republiku Srpsku bi je slomio da je bio takav pre desestak godina, pre nego što je Aleksandar Vučić i pre nego što je ova većina preuzela odgovornost za upravljanje Srbijom.”

“Otiđite u svaku opštinu u Republici Srpskoj i pitajte šta je Srbija uradila za vas do 2012. a šta posle. I svako će vam reći - izgradili su ovde školu, ovde bolnicu, ovde put, ovde su dali gotov novac za manjak u budžetu, ovde su napravili fabriku i zaposlili ljude, a do 2012. ni u jednoj, možda neki spomenik. Dakle to su dela i ona su u skladu sa našim rečima”, rekao je Vulin. Naglasio je da je veličina ovoga takva da se ispisujete se iz istorije ako se ne upišete ispod ove Deklaracije.

“Opravdanje da bi nešto dodali ili oduzeli, a posebno opravdanje da vam se ne dopadaju oni koji su ovu deklaraciju napravili i podržali je besmisleno u istoriji. Možete vi naći ugao kakav hoćete, ali ono što je istorija jeste da je ovo deklaracija koja prvi put institucionalno povezuje Srbe sa obe strane Drine”, rekao je potpredsednik Vlade Srbije I senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

