"PREPLAVLJENI SMO LAŽIMA O TEHNOLOGIJI OBRADE LITIJUMA!" Dr Tomić: Raspravu da vode eksperti, OPOZICIJA JURI JEFTINE POENE

Poslanici Skupštine Srbije i danas će nastaviti načelnu raspravu o Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda i ostalim tačkama dnevnog reda.

Biće to treći dan rasprave koja je oba prethodna dana skrenula sa glavne teme- Deklaracije usvojene 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu, a u skupštini Republike Srpske 2. jula.

Osim ove tačke, na dnevnom redu je još 59 tačaka. Prvog dana zasedanja dominantna tema među poslanicima bila je rudarenje litijuma, a juče su vlast i opozicija imali burnu raspravu o litijumu.

Zasedanje parlamenta komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS-a (naučni savetnik na Mašinskom fakultetu) i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Tomić je konstatovala da opozicija nije htela da raspravlja o tačkama dnevnog reda.

- Videli smo da opozicija nema argumente da raspravlja o dnevnom redu. Ne želi da raspravlja o deklaraciji. Zamenili su temu dnevnog reda temom litijuma da bi se obračunavali ne samo sa SNS-om nego sa svim strankama koje čine većinu. Ta tema treba što više da probudi nezadovoljstvo naroda kako bi oni u budućnosti mogli da generišu proteste protiv vlasti - rekla je Tomić i dodala:

- Kada je reč o tome na koji način se vodila rasprava, jedan pripadnik opozicije je rekao na zasedanju nekog odbora da ima ljudi koji ništa ne znaju o litijumu i da treba da se otvori rasprava na ekspertskom nivou. Ljudi od struke treba da kažu šta je to litijum, o kojim rezervama i tehnologijama se radi. Mi smo preplavljeni lažima koje se odnose na tehnologiju ekstrakcije litijuma. Opozicija pokušava da dobije jeftine političke poene da nekako održi to nezadovoljstvo do septembra. Pretnje smrću se nastavljaju, samo menjaju svoje oblike i svoje aktere.

Todorov se sagalsio da nedostaju kompetencije opozicije za temu iskopavanja litijuma.

- Naši zeleni su lažni ekolozi i lažni borci za zaštitu životne sredine. Kada su bili u prilici da vrše izvršnu vlast ništa za ekologiju nisu uradili. Mi nemamo konstruktivnu opoziciju. Do sada su imali mantru da sve što je za Srbiju loše oni će to da iskoriste da formulišu svoju politiku na tome. U ovom slučaju ono što je dobro za Srbiju, rudaranje jadarita, oni pokušavaju da prevedu na teren ekologije koja jeste važna, zaista, ali nije jedina niti prva u svemu onome što podrazumeva ceo taj proces iskopavanja i finalnog proizvoda na kraju - rekao je Todorov i dodao:

- To bi trebalo da nas svrsta u elitni rang evropskih država i šire po pitanju privrednnog razvoja i privrednog uspona. Njih to ne interesuje. Ne interesuje ih što je prvi put juče prosečna plata premašila 100.000 dinara. Oni razgovaraju o nekim stvarima o kojima ne znaju puno. Mogli bismo i da ih saslušamo i da uvažimo neka njihova razmišljanja, kada bi oni rekli: Mi baš nismo stručnjaci, ne znamo baš puno od toga, ali hajde da čujemo stručnjake pa ćemo onda da vidimo da li je iskopavanje dobro il nije dobro za Srbiju.

