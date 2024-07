BRNABIĆEVA O JEZIVIM PRETNJAMA LUTOVCA: I to je vama u redu, to je demokratsko razmišljanje? To je valjda sloboda mišljenja?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je predsedniku Demokratske stranke Zoranu Lutovcu, koji je na mreži „Iks“ napisao da sadašnjoj vlasti „ne smeta sumporna kiselina jer im dobro dođe da se pripreme za večno konačište“.

Brnabić je upitala Lutovca kako je moguće da neko ko je predsednik nečega što se zove Demokratska stranka može nešto tako da napiše.

- Vi ste predsednik Demokratske stranke koji je pre 20 minuta tvitovao da ćemo svi mi da završimo u paklu? I to je vama u redu, to je demokratsko razmišljanje? To je valjda sloboda mišljenja? To po vašim standardima nije pretnja – rekla je Brnabić.

Podsetimo, jezive pretnje koje inače gotovo svakodnevno stižu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, došla je i od lidera demokrata Zorana Lutovca koji je napisao:

"Njima sumporna kiselina ne smeta. Naprotiv, dobro im dođe da se pripreme za večno boravište", napisao je Lutovac na mreži "X".

foto: Printscreen/X