VUČIĆA STAVILI NA VEŠALA, ČAK I PORUČILI: "Makar da umre, ako ništa drugo" ANALITIČARI: Pretnja predsedniku je atak na državu

U srpskom društvu poslednje vreme intenzivirana je bolesna atmosfera linča koja je usmerena na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Poslednje jezive pretnje upućene šefu države osvanule su na popularnoj društvenoj mreži Iks, gde je objavljena uznemirujuća fotografija predsednika republike na vešalima uz poruku da "samo preki narodni sud Srbiju spasava", a osim toga se i navodi: "Makar da umre, ako ništa drugo." Sagovornici Kurira ističu da su pretnje predsedniku Srbije atak na državu i da je neophodno da budu sudski sankcionisane.

Pretnje vešanjem

- Samo preki narodni sud Srbiju spasava! Glavni suvlasnici "Rio Tinta" su Vučić, Brnabićeva i Mali - navodi se, između ostalog, u objavi jednog korisnika sa Iks nalogu, uz fotografiju Vučića na vešalima, a potom dodaje:

- Ovo nije pretnja, nego sasvim logičan komentar. Najsvrsishodniji i najpametniji potez, ako narod uzme pravdu u svoje ruke, jeste da obesi najodgovornije za propast i veleizdaju zemlje kao primer za sve ostale koji bi to radili u budućnosti. Ovo nisam izmislio ja, već stručnjaci psihologije.

Međutim, pretnjama Vučiću na Iksu tu nije bio kraj.

Na navode jedne korisnice koja je napisala: "Da me sad neko pita ili Vučić, ili litijum, kunem se da bih izabrala litijum - toliko je on poguban po Srbiju", usledio je odgovor jednog korisnika:

- Velika greška. Vučić će morati da ode kad-tad, makar da umre ako ništa drugo. A posle kopanja litijuma ovde će život biti nemoguć.

Jezive reči

Ovo su ko zna koje pretnje po redu upućene šefu države. Međutim, ono što je jednako strašno jeste što veoma često nisu pošteđeni ni članovi njegove najuže porodice. Bolesne izlive mržnje i pretnje niko ne zaustavlja, a nadležne institucije, čini se, samo sporadično reaguju. Tako i opozicija, koja umesto da osudi i doprinese smirivanju tenzija u društvu, zapravo samo doliva ulje na vatru.

Tako kopredsednica stranke Zajedno Biljana Stojković uz Vučićevu fotografiju poručuje: "Narod će mu presuditi", a predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac usuđuje se na Iksu čak da napiše sledeće:

- Njima sumporna kiselina ne smeta. Naprotiv, dobro im dođe da se pripreme za večno boravište.

Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, čak pominje i vojnu taktiku odbrane Gornjih Nedeljica u poslednjem broju nedeljnika Nin.

- Najavio sam plan odbrane Gornjih Nedeljica. To jeste vojna terminologija i biće razrađen vojni, tehnički i strateški plan odbrane. Onog momenta kad dođu, branićemo se fizički, logistički, taktički. Kako zaslužuje borba protiv neprijatelja - rekao je Jovanović u intervjuu za nedeljnik Nin.

On je potom i naveo:

- Jadan je predsednik države koji se zarad opstanka na vlasti stavlja na stranu strane kompanije koja je ostavila pustoš iza sebe svuda po svetu, u čijem projektu piše da je neophodna relokacija stanovništva. To je čista pretnja i napad. A kada rasele jednom, to će postati uobičajeno jer nije samo dolina Jadra u pitanju - rekao je, između ostalog, Jovanović.

Jovanović ovakvom svojom izjavom pokušava Vučića da predstavi kao monstruma koji je, zarad svojih ličnih interesa i ostanka na vlasti po svaku cenu, spreman da podavi i potruje sopstveni narod, a ne da od Srbije, i to zahvaljujući litijumu kao razvojnoj šansi, napravi prosperitetnu državu.

Ovakvim narativom predstavnika opozicije Vučić postaje legitimna meta, glineni golub, a njegovo eventualno smaknuće u takvoj atmosferi ne bi trebalo nikoga da potrese, što je, malo je reći, bolesno i strašno.

Dehumanizacija

Politički analitičar Dejan Miletić za Kurir ocenjuje da sve učestalije pretnje predsedniku Srbije deluju kao orkestriran napad na nečiji signal.

- To je ono što je najopasnije u svemu, jer je reč o pokušaju dehumanizacije predsednika, pokušaju da se normalizuje neljudski narativ jer se radi o zaista brutalnim napadima koji predstavljaju bukvalno atak na život. Jedan model je već uspostavljen i u napadu na Trampa i na Fica i zabrinjava zato ovakvo ponašanje i ne sme se olako shvatiti. Definitivno neki dirigent sa strane postoji i zato ovakve pretnje treba da budu sudski sankcionisane, da postoji brza reakcija institucija i da se onemogući takav verbalni napad koji prerasta u jedan nasilnički, teroristički atak na predsednika Srbije. Pritom, nije to samo Vučić, već institucija predsednika države i ne bi smelo da se dozvoli - ističe Miletić.

Politički filozof Dragoljub Kojčić za Kurir ističe da je svaka pretnja na fizički integritet bilo kog čoveka necivilizovanost, nevaspitanje i kriminalni akt.

- Pretnja predsedniku Srbije je atak na državu. Politička struktura iz koje dolaze te pretnje htela je da sebe predstavi kao demokratsku i evropsku, ali se pokazuje da je totalitarna i zločinačka. Dve stvari su nerazumljive: ko glasa za takvu opoziciju, a sebe smvara demokratom, i kako politički vrh EU može da podržava takvu opoziciju i posebno da ne reaguje na takve pretnje - naglasio je Kojčić.

Oštre reakcije

Vučević i Brnabićeva osudili Lutovčevu objavu

Premijer Srbije i predsednik SNS Miloš Vučević osudio je stravične pretnje vešanjem predsedniku republike, a reagovao je i na objavu lidera demokrata Zorana Lutovaca, koji je juče na svom Iks nalogu napisao da sadašnjoj vlasti "ne smeta sumporna kiselina jer im dobro dođe da se pripreme za večno konačište".

- Vaš obraz ni varikina ne bi oprala. Uživajte u političkom naftalinu! I dalje ćemo vas ubedljivo pobeđivati - poručio je Vučević oštro osudivši Lutovčeve pretnje.

Lutovcu je odgovorila i predsednica parlamenta Ana Brnabić, upitavši ga kako je moguće da neko ko je predsednik nečega što se zove Demokratska stranka može nešto tako da napiše.

- Vi ste predsednik Demokratske stranke koji je pre 20 minuta tvitovao da ćemo svi mi da završimo u paklu? I to je vama u redu, to je demokratsko razmišljanje? To je valjda sloboda mišljenja? To po vašim standardima nije pretnja - rekla je Brnabićeva.