"NETO ZARADA PREŠLA 100.000 DINARA, VELIKA I VAŽNA VEST ZA SRBIJU" Mali: Naredne godine preći ćemo tu magičnu cifru od 1.000 evra

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o srpskoj ekonomiji, aktuelnim temama i planovima za predstojeće projekte na ovom polju.

Tom prilikom, Mali je govorio i o prosečnoj neto zaradi u maju.

- Mislim da je to veoma važna i velika vest. Prvi put u istorjiji smo prešli 100.000 dinara neto zarade u Srbiji. Pre 12 godina, prosečna zarada bila je 329 evra - kazao je Siniša Mali.

- Mi smo, sa ovom zaradom iz maja, apsolutno u dinamici da naredne godine dođemo do cilja zacrtanog 2019. godine. U decembru očekujemo da dođemo do oko 930 evra prosečne zarade. Naredne godine preći ćemo tu magičnu cifru od 1.000 evra - kazao je ministar.

On je podsetio da su se neki smejali Vučićevim rečima da će plata preći 500 evra.

- Sa plate 329 evra 2012. godine, očekujemo 2027. godine prosek 1.400 evra. Kada pogledate prosek u Beogradu, sada je 1.025 evra. Jedan Bor, koji je sada pokretač rasta i razvoja, ima plate preko 1.500 evra, a počeli su sa 300-400 pre samo 12 godina. Oni iz prethodne vlasti koji su nam ostavili zatvorenu železaru Smederevo, prosečna zarada tamo je sa 304 evra otišla na 900. Da li je to dovoljno? Nije. Mi to znamo, svako polazi od svoje plate i hoće bolje i više. Mi smo toga svesni i zato radimo, gradimo autoputeve, železnice, fabrike... - naveo je Mali.

Zaposlenost u Srbiji

- 2012. godine smo imali stopu nezaposlenosti 25,5 odsto. Danas je 9,4 odsto, rekordno niska stopa nezaposlenosti. Za poslednjih 12 godina smo kreirali novih 500.000 radnih mesta. Da li je sve idealno? Nije. Da li je bolje nego što je bilo, sigurno da jeste, brojke to pokazuju - istakao je ministar.

- Što se tiče BDP-a u prvom kvartalu, on iznosi 4,7 odsto, među 2-3 najbrže rastuće ekonomije u Evropi. Javni dug u odnosu na BDP je ispod 50 odsto. Zemlje Evrope imaju od 120 do 150 odsto. Jedna Srbija se pokazala u ova teška vremena, korona, konflikt u Ukrajini, svetska kriza, ali mi smo se izborili.

- Da li se devizni kurs promenio? Za vreme prethodne vlasti išao je od 80 dinara za evro do 120. Četvrtina građana Srbije bila je nezaposlena. Sada imate stabilan kurs, koliko zaradite, vi znate koliko je to u evrima.

Ministar Mali navodi da su penzije u proseku 390 evra ove godine.

- Samo za protekle dve godine smo za 56 posto podigli penzije, to je ogroman rast. Videćemo kada ćemo opet podizati penzije. Avgust, septembar, videćemo koliko prostora imati - otkrio je Siniša Mali.

- Mi na računu našeg budžeta imamo 744 milijardi dinara. Nikada više novca nismo imali, i građani treba da znaju da smo bezbedni ako dođe neka kriza, kao kada je bila pandemija korone i energetska kriza. Država, vlada, predsednik rade sve što treba da učine Srbiju ekonomski stabilnom i privlačnom za investicije. Stelantis počinje proizvodnju novog el. automobila u Kragujevcu - podsetio je Mali.

foto: Printscreen/Pink

Pretnje Vučiću i njegovoj porodici

Komentarišući pretnje upućene Vučiću i njegovoj porodici, Mali kaže da su građani sve mogli da vide u prethodna tri dana u Skupštini.

Na pitanje o optužbama iznetim u Skupštini Srbije, da se deklaracija o kojoj se raspravlja služi za "maskiranje teme litijuma", ministar kaže:

- Insteresantno je da niko iz opozicije nije ni pomenuo Deklaraciju, možda najvažniji dokument potpisan. Litijum je veoma važna tema i mi smo pokrenuli dijalog. Smatramo da je to strateški ogromna razvojna šansa. Govorimo o celom lancu vrednosti, da Srbija bude korak ispred u elementu koji predstavlja naftu budućnosti. Da li tu prednost možemo da iskoristmo? Naredne 4 godine, ništa se neće desiti. Otvorili smo diskusiju, hoćemo najviše ekološke standarde i da vidimo mišljenje građana. 2028. godine će to najranije bti, i pogledajte sada opštu hajku. A do 2028. imaćemo nove predsedničke, parlamentarne, lokalne izbore, pa ako dobiju podršku građana za to, imaće priliku da dokažu da li građani podržavaju njihovu politiku. Oni su došli sa nikada većom, jezivom kampanjom, užasnim slikama i to nije prvi put.

- U nedostatku argumentata, kada izađu na izbore i izgube, osim tih reči mržnje, ništa drugo ni od Đilasa ni od Tepić ni od Ćute, niste imali da čujete. Potenciraju takav način komunikacije, njih ne znaimaju teme za razvoj Srbije - kaže Mali.

- S jedne strane tema je za 4 godine, oni drugu temu nemaju. Šta ste videli osim reči mržnje videli od opozicije. Hoću da pitam sve građane Srbije, kako bi se osećali da vaše dete, vašeg sina neko naslika na vešalima. Predsednik Vučić je otac troje dece. Bez obzira na političku pripadnost, kako biste se vi osećali da svakodnevno trpite takve izraze mržnje?

foto: Printscreen/Pink

O litijumu

- Videli ste kancelara Šolca koji je bio ovde, videli ste direktora "Mercedesa", videli ste direktora Stelantisa, dakle, radi se o nečemu što je budućčnost sveta. Češka, Francuska, Portugalija, Nemačka, svi razmišljaju o tome. Ide nam ekonomija dobro, rastu nam plate, domačini smo EXPO 2027, gradimo brze pruge. Pitanje je da li imamo mogućnost da odemo korak dalje, da bogatstvo koje leži ispdo zemlje da iskroistimo uz poštovanje svih ekoloških standarda, da bi nam rastao životni standard, da imam oveće plate i penzije, da razvijamo Srbiju - navodi ministar.

Kaže da je opozicija odjednom postala ekspert za litijum.

- Nama je udeo javnog duga u BDP ispod 50 posto, nakon svih investicija, nivo Mastrihta je 60 posto, prosek evro zone 80 posto. Jedna mala Srbija vodi računa o svojoj makroekonomskoj stabilnosti. Zamislite, imamo skoro 7 milijardi evra na računu, kada bi to iskroistili za vraćanje duga, imali bi javni dug od 41 posto. Malo je zemalja u svetu koje imaju tako nešto - kaže Mali.

O investicionom rejtingu

Govoreći o investicionom rejtingu, Mali kaže da je cilj da ga Srbija do kraja godine dobije.

- Investicioni rejting je jedan od tri velike rejting agencije, one ocenjuju zdravlje ekonomije, kao da idete na sistematski pregled kod doktora. Nikada Srbija nije imala investicioni rejting, na korak smo sada do toga. To je najbolji rejting, njega imaju samo zemlje koje su najbolje, Srbija će ući do kraja godine nadam se. Od nižih troškova finansiranja, manjeg rizik ulaganja, većih investicija. Sve su to male stvari koje čine mozaik koja se zove ekonomska politika, mi se bavimo time ,kako bi našu Srbiju gurali napred - rekao je Mali.