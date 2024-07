KAKAV UŽAS MOŽE DA IZRODI ATMOSFERA LINČA? Stručnjaci analiziraju profil osobe koja je iznela pretnje predsedniku Vučiću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je godinama izložen napadima. Kada su oni u vidu iznošenja političke kritike neistomišljenjika, to je sasavim poželjna demonstracija demokratije, ali kada takozvana sloboda govora preraste u zakonom zabranjene radnje kao što su širenje govora mržnje, pretnje, pozivanja na proterivanje i ubistvo, dolazi se do stvaranja izuzetno opasne atmosfere koja dovodi do iskrivljene stvarnosti da je sasvim legitimno linčovati pojedinca.

Kroz takav novi linč, a po ko zna koji po redu, prolazi predsednik Vučić. Na društvenoj mreži “Iks” objavljena je fotografija predsednika na vešalima uz poruku da “samo preki narodni sud Srbiju spasava”. U sledećoj objavi se navodi: “Najpameniji potez je da narod uzme pravdu u svoje ruke i obesi najodgovornije za propast i veleizdaju zemlje”, a naredni: “Makar da umre, ako ništa drugo”. Nije prijatno ni izgovoriti.

Gosti "Usijanja" koji su preneli kakve užase može doneti atmosfera linča bili su Vladimir Đukanović, član Predsedništva SNS, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika".

Đukanović je izneo analizu o tome šta je najviše zastrašujuće kod ovakvih poruka:

- Zastrašujuće je da neko uopšte tako nešto može i da napiše, da postoji monstrum kome takve misli uopšte i padaju na pamet. Mi smo već navikli na to, što je isto zastrašujuće. Recimo, ja dnevno dobijem 15-ak takvih sumanutih poruka, a streljaćemo te, čekajte kada padnete sa vlasti, ima da ti šišamo ženu, decu... To je ludilo, na to se navikne čovek. Jedna od najmostruoznijih poruka koje sam dobio su bile kada mi je žena bila trudna, sa četvrtim detetom, i oni su mi rekli da će mi iz utrobe ženi da mi izvuku dete. Ima takvih ludaka, to je inače metodologija koja služi za destabilizaciju ličnosti, kako bi vi reagovali oštro, pa da bi vas osudili. Svako od nas je slab na porodicu. Morate biti baš stabilni kako vas to ne bi poremetilo. Društvene mreže su postale ozbiljno zlo.

Bilbija je izneo tvrdnju oko toga ko su insipratori u ovoj situaciji, jer se niko nije potpisao iza ovakvih poruka:

- Inspiratori su oni kojima je interes da takvo nešto urade, najpre to mogu biti politički, ekonomski, a ako govorimo o predsedniku, onda svi oni kojima je stao na put ili to što brani interese Srbije, a neko ima interes da on u pojedinim stavovima popusti. Sada je glavna priča oko litijuma, a mnogi misle, odnosno tvrde na mrežama da je to završena stvar, da je rudnik otvoren, a zapravo je sve suprotno od toga. Još nismo ušli u tu bitku, koja će biti ogromna, a najpre za očuvanje životne sredine. Ta bitka se tek približava, da se izborimo za zaštitu sredine, ali i za naše ekonomske interese.

Stanković je pričao o profilu osobe koja bi se usudila na iznese ovakve pretnje:

- To je sigurno neko ko želi, po svaku cenu, da bude u centru pažnje. Ne bih isključio da postoji politički motiv, da izazove uznemirenost predsednika, a posebno se to radi kada se u igru uvuče i najbliža porodica, odnosno deca. To je podmukla kampanja. Svakako, litijum je sada goruća tema, ali ne zbog toga što nekoga interesuje ta ruda, već jer moraju da nađu neku temu. Propala je priča o nedemokratskim izborima, o neuspešnoj spoljnoj politici, pa su se uhvatili Rio Tinta, ali tu nema konkretne debate.

Đukanović je izneo komentar o tome kakav užas može da izrodi atmosfera linča:

- Videli smo, da Tramp nije okrenuo glavu, ne bi više bio predsednički kandidat. To može da izrodi. Znate, imate uvek dovoljno ludaka koji misle da se bore za neku pravdu, zaista ne verujem da je neki čovek u Pensilvaniji tek tako uzeo pušku i bio izuzetno precizan sa 120 metara. Sigurno je bio obučen. Ne samo to, vrlo su važne stvari koje su pomenute, tu se uvek nađe neka tema. Prošle godine je bila zastupljena tema ubistva u Ribnikaru, a pitajte danas opoziciju, ta tema se uopšte ne spominje. Oni su zloupotrebljavali tu temu za dobrobit svoje politike. Sada pričaju o litijumu, a nemaju pojma o tome, nikada nisu ništa pročitali o tome. Suština im je da nađu neku temu, da zastraše narod i da pričaju protiv predsednika.

