"PRETNJE SMRĆU STVARAJU ATMOSFERU U KOJOJ SU IZVRŠENI ATENTATI NA FICA I TRAMPA" Gosti Redakcije o napadima na predsednika Srbije

Zbog najnovijih pretnji smrću predsedniku Aleksandru Vučiću tužilaštvo je zatražilo da se identifikuje i procesuira osoba koja je kačila preteće poruke na društvenim mrežama.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Marina Raguš, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora za spoljne poslove i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

foto: Kurir televizija

- Institucije moraju da rade svoj posao. Drago mi je da se tužilac Stefanović oglasio i da su pokrenute određene pravne radnje. Ako gledamo stvari od 2012. naovamo u kontinuitetu, sećamo se da su na protestima nosili lutku predsednika Vučića obešenu na improvizovanim vešalima, a kada se nije pretilo njemu pretilo se njegovoj porodici - rekla je Raguš i dodala:

- Kolege iz opozicije pozivale su na užasnu sudbinu i najstarijeg sina predsednika Vučića i za njegovog brata Andreja Vučića. To je sve dovelo do dehumanizacije i iste one atmosfere koja je dovela do atentata na Fica i Trampa. Ovo je sada već društvena tema i upućujem javni poziv svim intelektualcima, svim nezavisnim institucijama od zaštitnika građana pa nadalje da se ovakvim pretnjama bez obzira o kome je reč stane na put.

Gajović je pozdravio reakciju tužilaštva i ocenio da je ona trebalo da usledi mnogo ranije:

foto: Kurir televizija

- Ja bih pozdravio tužlaštvo koje je najzad preduzelo nešto povodom ovog društvenog slučaja. Predsedniku se ne preti od juče već je to kontinuitet koji se već godinu ili dve događa i to ne samo sa predsednikom, već i sa njegovom porodicom što je još tužnije. To ukazuje da su ti koji prete u stvari za duševnu bolnicu. Vi možete predsednika da volite ili ne volite, da ga podržavate ili ne podržavate, ali on je predsednik ove zemlje koji je legitimno izabran na izborima koji su bili raspisani i to pobedom sa izrazitom razlikom u odnosu na protivkandidate. Atak ovog tipa na predsednika pokazuje pre svega nevaspitanja. U 21. veku pretiti predsedniku na jedan ovako bezočan način to je u najmanju ruku amoralno. To je nedozvoljeno i nedopustivo.

04:40 PRETNJE SMRĆU STVARAJU ATMOSFERU U KOJOJ SU IZVRŠENI ATENTATI NA FICA I TRAMPA Gosti Redakcije o napadima na predsednika Srbije

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:33 Pariz, Vučić - Da smo članica NATO ili EU već bi smo dobili investicionu ocenu