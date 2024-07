ZA VREME ONIH KOJI NAS KRITIKUJU PROSEČNA PLATA BILA 37.700 DINARA: Predsednik Vučić o zaradi koja je prešla 100.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, tokom obraćanja iz Pariza gde će prisustvovati svečanom otvaranju Olimpijskih igara, govorio i o prosečnoj plati u Srbiji koja je prvi put u istoriji prešla 100.000 dinara.

- Kada sam dobio podatke Zavoda za statistiku, rekli smo da očekujemo 850 evra, to smo govorili i prošle godine, kada je reč o platama u javnom sektoru, privatni mora da se ponaša odgovorinije po tom pitanju. Pre toga je bilo oko 830 evra - naveo je Vučić. Dodao je da je potrebno vreme da privatni sektor isprati javni, te da smo došli smo do onoga za šta smo se borili.

- Naravno da nemaju svi ljudi 100.000 dinara platu, to je prosečna plata, to je srednja vrednost ukupnih neto plata u Srbiji, nije rađena anketama, na uzorku, rađena je sabiranjem i deljenjem sa brojem zaposlenih. Prosečno zaposleni građani u Srbiji primi platu od 100.000. Ti koji nas kritikuju, znate li kolika je prosečna plata bila pre 10 godina, 37.700 dinara. To su prosečne plate, oni kažu medijalna plata. Medijalna plata je do 50 odsto i 50 odsto zaposlenih. Medijalna plata je danas 78.000. 50 odsto ljudi prima manje od 78.000 dinara, 50 odsto prima više od 78.000. Sa 27.000 na 78.000 dinara, tri puta je veća medijalna plata. Ovaj podatak govori o onima koji nemaju pristojna primanja. Minimalac je i više nego tri puta veći nego u njihovo vreme. Bio je 15.000 sada je 47.000 dinara. Oni će reći da je inflacija pojela. Sve vreme imamo izrazito stabilan kurs dinara, naša monetarna politika prati sigurnost javnih finansija, fiskalne politike i nikakvih negativnih pomeranja po tom pitanju nije bilo - rekao je predsednik Srbije.

- Kada pričamo o inflaciji, ona je mogla da bude i do 72 odsto što je prenaglašeno, ovo je preko 300 odsto. Govorim o stvarima kada pričamo o povećanjima, samo da vide ljudi koliko bolje žive. Da podignemo minimalnu zaradu, sve je manji broj ljudi koji prima minimalac, da podignemo minimalac, da ne ugrozimo dolazak stranih investitora... Postaraću se i moliću premijera Vučevića, Sinišu, na svakom mestu da pre svega vodimo računa o minimalnoj zaradi. Da povećamo minimalnu zaradu. Biće povećanje i u javnom sektoru, posebno će biti prosvetnim radnicima. Za školstvo i prosvetu će biti veće povećanje nego za druge. Nadam se da će i ti ljudi i sebe želeti da menjaju, način nastave i sve ono što nosi novo vreme. U celoj situaciji imate neuporedivo bolji životni standard. Imate više automobila u vrednosti 120 dosto više, 1720000 automobila danas imate 2,4 miliona. Imate neuporedivo kvalitenije i skuplje danas nego što ste imali tada - istakao je Vučić.

- Kada pričate o ekonomiji morate da vodite računa, neko će reći da su plate slične ili iste kao u Srbji a nivo nezaposlenosti viši. Kod nas su svi parametri dobri. Stopa javnog duga, imamo bolje stanje javnih finansija, inflacija 3,8 odsto je bila u junu, pada cena goriva, ako se taj trend nastavi verujem da će maksimum koji može biti oko 4,1. Prvi smo po stopi rasta, mora da se vodi računa o deficitu. Svi naši parametri su dobri i to nam omogućava rast. Jasno im je da je u njihovo vreme prosečna plata bila 37.000 dinara, jasno im je da je danas preko 100.000 dinara. 620.000 prima preko 100.000 dinara. To je vrlo solidan životni standard. Da li je solidan za one koji imaju između 47.000 i 78.000 dinara, nije, zato se i borimo za njih. Potrudiću se, svakako će ići preko 51.000 minimalac, možda i jače ako uspemo da pronađemo način da ne uništimo privatnike. Kada to uradite a nemate ekonomsku podlogu uništićete svog privatnika, opštine koje nemaju plate da plate ženama koje čiste, nemaju odakle da isplaćuju, onda ulaze u dugove i bezbroj problema - poručio je predsednik.

