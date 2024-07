VIDITE ŠTA SMO USPELI DA URADIMO ZA 10 GODINA, PROSEČNA PLATA 100.000 DINARA! Ana Brnabić: Sledeći veliki cilj je da pređe 1.000 €

Predsednica narodne skupština Ana Brnabić istakla je da je prosečna neto plata u Srbiji prešla 100.000 dinara, a da je sledeći veliki cilj da pređe 1.000 evra.

Neto plata prešla 100.000 dinara

- Kod mene je ovo izazvalo neverovatnu sreću i veliki ponos što sma u timu Aleksandra Vučića. Kada je to objavio Zavod za statistiku to je prošlo kao ne naročito bitna vest, a ne kao neka zbog koje treba da se radujemo. Sad znamo da možemo, vidimo da svi mi možemo. To je prošlo kao još jedna u nizu vesti. Meni je bilo vžano da se podsetimo kako je to izgledalo od 2014. godine. Nisam tada bila u politici, gledala sam to sa strane kao običan građanin i neko ko je bio u svetu privrede - rekla je Ana Brnabić za televiziju Pink.

foto: screenshot Pink tv

- Tada sam se suočavala sa vlašću koja nije htela da čuje za obnovljive izvore energije i životnu sredinu. Tek 2014. godine kada je Vučić postao predednik Vlade dobili smo prvi zakon o energetici koji je tretirao zelenu energiju. Sada su svi oni za zaštitu životne sredite. Te 2014. sećam se, slušam Vučića kao predsednika vlade koji govori da su nam potrebne teške reforme. Nije obećavao, rekao da su nam potrebne teške i bolne reforme ali moramo da pokušamo da ozdravimo i kada završimo krenućemo u rast i razvoj. Tada je bila misaona imenica da prosečna plata može da pređe 500 evra. Vidite šta smo upesli da uradimo za 10 godina, to jeste vizija Aleksandra Vučića ali i uspeh svih građana. Imamo konačno značajan momenat u ekonomskoj istoriji, prekretnicu gde su prosečne neto plate prešle cifru od 100.000 dinara. Sledeći veliki cilj je da prosečna neto plata pređe 1.000 evra, što će biti sigurna sa mveć sledeće godine, do 2027. godine imamo prosečnu neto platu 1.400 evra - istakla je ona.

O litijumu

- Kada čujete sumporna kiselina, za laike, pomislite strašno, ostaće pustoš, a onda kada pogledate, koristiće se 340.000 tona godišnje, a u našoj poljoprivredi se koristi makar 400.000 tona godišnje. Svako ko zna nekog poljoprivrednika zna da mešaju tu kiselinu sami, odokativno, otprilike, sa vodom i prskaju da bi povećali kiselost zemljišta. To je ono gde pričam, gde naši lažni ekolozi, političari, koji jašu na ekološkoj platformi njima do ekologije nije stalo. Oni političke poene dobijaju samo kad napadnu Vučića ili nešto što pokušavamo da uradimo. Da se svesno i savesno bave problemima, to ne. Ako si Ćutin kum dođeš i posečeš stabla i izgradiš zgradu. Da nije Ćutin kum tu bi bio protest. Dobro je da imamo konačno pokušaje da se opovrgnu teorije zavere, brutalne dezinformacije, meni je najgora ta o sumpornoj kiselini.