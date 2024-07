BRNABIĆ ODGOVORILA NA LAŽI DELA OPOZICIJE O GAŠENJU ŠKOLE U GORNJIM NEDELJICAMA: Ne postoji škola tamo, ni izdvojeno odeljenje

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na laži dela opozicije da vlast rudnikom litijuma želi da ugasi Gornje Nedeljice i školu u koju idu deca.

- Kažu sram vas bilo vi iz SNS hoćete da ugasite školu u selu, u tu školu idu deca iz Gornjih Nedeljica, to me je prilično zabolelo i zamolila sam ministarstvo prosvete da mi dostave podatke broja dece, nažalost, ne postoji škola tamo, ni izdvojeno odeljenje. Postoji osvnovna škola u Brezi i tamo idu deca iz Gornjih i Donjih Nedeljica. 2009. godine u Brezjaku bilo je upisano 384 dece u toj školskoj godini, sada je 216. Kad pogledate samo Gornje Nedeljice, u ovoj školskoj godini od 216 ima 29 sa prebivalištem iz Gornjih Nedeljica. Dvoje idu u OŠ u Loznici. Imamo ukupno 31 dete iz Gornjih Nedeljica u osnovnom obrazovanju. 1986 u Brezjaku je bilo 131 iz Gornjih Nedeljica. Da želimo da ugasimo osnovnu školu to je da ostavimo sve kako jeste i da se ne borimo. Kao što vidite nažalost ugasiće se samo. Gospodine Ćuto, Lazoviću, Marinika, Đilase Zelenoviću, i ostali političari iz opozicije što nešto niste uradili kada ste bili vlast za te gornje nedeljice. Od 52 domaćinstva koja su potrebna za rudnik, 51 osoba je prodala. Zar to nije indikator nečega da treba da uradimo nešto za Gornje Nedeljice da bi ljudi ostajali tu, da bude više dece, za to nešto treba da se borite i uradite a ne da budete politikanti.