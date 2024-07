ANA BRNABIĆ O TEKSTU PORTALA NOVA O LITIJUMU: Ne zanima ih ekologija, niti išta znaju o tome nego žele da politički oslabe Vučića

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić reagujući na tekst koji je objavljen na portalu Nova istakla je da opoziciju ne zanima ekologija nego žele da politički oslabe predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Podsetimo, na portalu "Nova" objavljen je tekst na temu litijuma i Rio Tinta u kom osam naučnika svojim tvrdnjama nastoji da izazove paniku kod građana, a na tekst je morala da reaguje i kompanija Rio Tinto.

- Ni profesorka Danica Popović nema veze sa litijumom, to su ljudi koji gledaju na taj projekat kao na šansu da politički oslabe Aleksandra Vučića, da okupe opoziciju i smene vlast. Ne zanima ih životna sredina niti bilo šta znaju o tome. Ne znaima ih da li to što sprečavaju projekat znači da ćemo morati u narednih 100 godina sve da uvozimo umesto da izvozimo. Važno je da se to politički zloupotrebi -istakla je Brnabić i dodala:

- Rio Tinto je u Srbiji od 2001. godine. Ako su toliko strašna i užasna kompanija što to niste govorili tada? Što 2006. godine kada je promenjen zakon o rudarstvu, gde su bili tada da kažu da je to katastrofa. 2001. doveli su Rio Tinto, 2012. rekli da je jedna od boljih rudarskih kompanija, ubacili ih u strategiju. Nemate tada Danu Popović da kaže da će nas podaviti, nemate Đilasa, Mariniku Tepić. U njihovoj strategiji iz 2012. kažu da je litijum bogatstvo Srbije a mi smo obezbedili da se istražuje i eksploatiše i za to doveli jednu od najpoznatijih svetskih kompanija Rio Tinto. Neka mi odgovori Danica Popović i Boško Jakšić, ako to nije politički, što tada nisu rekli. Sve ovo koriste za borbu protiv Aleksandar Vučića po cenu budućnosti Srbije - istakla je Ana Brnabić.