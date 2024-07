MINISTARKA PRIVREDE ADRIJANA MESAROVIĆ ZA KURIR: Sa srpskom "pandom" ulazimo u svetsku trku u industriji električnih vozila!

Vlada Srbije upravo prelazi deonicu prvih sto dana rada, a ministarki privrede Adrijani Mesarović to je i prvih sto dana na ministarskoj poziciji. Ona u intervjuu za Kurir kaže da procenu uspešnosti za ovaj kratki period ipak prepušta drugima, ali i priznaje da joj je dan često kratak za sve što je nameravala da uradi. Električna "panda" iz kragujevačkog pogona "Fijata" za ministarku Mesarović je još jedan od primera da se u Srbiji ispisuje budućnost i pokazatelj da se naša zemlja s pravom brendira kao pionir u inovacijama i tehnološkom razvoju.

Vlada Srbije uskoro će zaokružiti sto dana svog rada, tada se obično prave prvi preseci, procenjuje napredovanje ka cilju i njihova ostvarivost. Kakvo je vaše prolazno vreme, kako ste se snašli prvi put na mestu ministra?

- To će najbolje proceniti naši građani, privrednici, preduzetnici, svi oni za koje je resor ministarstva vezan, kao i svi oni s kojima sam uspela u prethodnom periodu da se sretnem i razgovaram o mogućnostima dodatnog unapređenja privrednog ambijenta. Često je kratak dan za sve ono što bih želela sa svojim timom da uradim. Pokrenuli smo mnogo procesa, raspisali najveći broj javnih poziva do sada za finansijsku podršku privredi. Trudila sam se da u prethodna tri meseca obiđem što više preduzetnika i privrednika, da budem što više na terenu s ljudima, zato što nam je u fokusu ekonomski položaj građana i što bolji životni standard, a to možemo da uradimo samo kroz jačanje privatnog sektora, koji se direktno preslikava na uspešnost ekonomije naše države. Nismo zatvorili vrata kabineta po visokim temperaturama, već naprotiv, svaki dan smo na terenu. Radimo intenzivno promociju programa "Žena na selu" zajedno s koleginicom Milicom Đurđević Stamenkovski, a krenućemo i s promocijom ostalih programa kako bi informacija stigla do svih privrednih subjekata. Veliki, mali privrednici, svi su nam važni i za svakog moramo imati vremena i razumevanja.

Mandat ove Vlade Srbije unapred je označen kao ključan zbog organizacije Ekspa 2027. Kakva zaduženja ima Ministarstvo privrede?

foto: Foto: Grad Novi Sad

- Mnogo novih šansi i prilika ima naša zemlja, zahvaljujući pre svega politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Svet se suočava s velikim izazovima, a naša zemlja, rekla bih, sa istorijski velikim šansama i prilikama. Naravno, oni koji ne vole Srbiju i srpsku zastavu se tome protive jer ne žele napredak, prosperitet i bolji život građana. Ali oni su ubedljiva manjina, jer građani Srbije su izabrali politiku Aleksandra Vučića, koji ovu zemlju vodi napred. Sve godine do 2027. jesu godine Ekspa, i svi smo maksimalno posvećeni organizaciji te svetske izložbe. Ministarstvo privrede će raditi na podsticanju razvoja privredne aktivnosti i da se niz projekata realizuje uz podršku države, poput izgradnje hotela. Takođe, radićemo i na brendiranju srpskih proizvoda brendom Ekspo, u saradnji s timom Ministarstva finansija, jer očekujemo veliki broj turista i posetilaca koje planiramo da upoznamo sa srpskim vinima, rakijom, ajvarom... Hoćemo da u što većoj meri podstaknemo proizvodnju tih naših prepoznatljivih proizvoda, da upravo srpski brend bude nešto u čemu će svi uživati i poneti ga kao najlepšu razglednicu iz naše zemlje. Krenuli smo i sa podsticajima za stare umetničke zanate i domaću radinost i ta umetnička dela ćemo posebno promovisati u okviru velike svetske izložbe Ekspo 2027.

Šta će za privredu Srbije značiti ta izložba?

- Kretanja privredne aktivnosti u našoj zemlji pokazuju konstantan rast, koji će posebno biti izražen u godinama pred nama. Sve su veća ulaganja u projekte koji se tiču Ekspa, i to će se direktno odraziti na privredne tokove i aktivnost. Pored toga, imamo projekat "Jadar", u koji iskreno verujem i nadam se uspešnoj realizaciji projekta koji bi podrazumevao eksploataciju rude jadarit. Ovaj projekat će biti istorijska i najveća odskočna stepenica za našu privredu. Uz razvoj lanaca snabdevanja i projekat eksploatacije jadarita, kvantni skok naše ekonomije je pred nama.

foto: Beoinfo

Najavili ste nove programe podrške privredi. Šta će biti ponuđeno privredi?

- Ponudili smo nešto drugačije i inovativnije, izašli smo s novim konceptom, na kojem smo dugo radili. Prepoznali smo kategorije koje do sada nisu bile pojedinačno prepoznate. Sa setom pripremljenih programa podrške okrenuli smo se u potpunosti sektoru manjih preduzeća i preduzetnika. Svesni smo da najveću barijeru za rast malih i srednjih domaćih preduzeća predstavlja pristup izvorima finansiranja, tako da smo u prvih 100 dana Vlade pokrenuli devet programa za podršku malim i srednjim preduzećima u vrednosti od četiri milijarde dinara, od čega će polovina biti bespovratna sredstva, a druga polovina povoljni krediti. Radimo i na podršci preduzetnicama i malim kompanijama kako bismo ih dodatno osnažili, ali i povezali ih s velikim trgovinskim lancima i obezbedili im siguran plasman robe.

Koliko se može unaprediti privredni ambijent i učiniti još privlačnijim za investicije?

- Uskoro počinjemo velike infrastrukturne projekte, kojima ćemo podizati kapacitet industrijskih zona i spremno dočekivati nove investitore. To će biti mesta na kojima će nicati nove fabrike.

Kako odgovarate na kritike da država favorizuje strane investitore?

- A ko takve kritike upućuje? Isti oni koji ne žele dalji razvoj naše zemlje. Sećate li se koga su oni favorizovali za vreme dok su bili na vlasti? Samo svoje stranačke kolege i kumove, jer stranih investicija u našoj zemlji nije ni bilo. Strane direktne investicije 2012. godine su iznosile oko milijardu evra, a prošlu godinu smo završili sa 4,5 milijardi evra. Znate li koliko je domaća privreda jača i stabilnija zahvaljujući saradnji sa stranim investitorima? To su ti lanci snabdevanja na kojima i dalje radimo. To je bogatstvo, tako se razvijaju ekonomije. Ponosim se onim što radi naša država i predsednik Vučić. Nema favorizovanja nijedne strane, podršku dajemo i domaćim i stranim investitorima. Postoji samo jedan cilj, a to je razvoj naše ekonomije.

foto: Mauro Ujetto / LaPresse / Profimedia

Ove nedelje predstavljena je električna "panda", prvo električno vozilo proizvedeno u Kragujevcu. Koji su benefiti od ovog proizvoda za privredu Srbije i šta nam to donosi u bliskoj budućnosti?

- To je samo jedan od primera da se u Srbiji ispisuje budućnost. Električna "panda" se proizvodi u srcu Šumadije i sklapaju ga naši majstori. To je velika stvar za dalji razvoj Kragujevca, ali i neprocenjiva za celu državu, za rast BDP, otvaranje novih radnih mesta, tehnološki napredak i privlačenje novih investicija. Mi Srbiju i dalje brendiramo kao zemlju koja je pionir u inovacijama i tehnološkom razvoju. Mi sa srpskim "pandom" ulazimo u svetsku trku u industriji električnih vozila. Motivisaćemo i domaće potrošače i davaćemo subvencije od 5.000 evra za kupovinu električnih automobila.

O projektu "Jadar" Za nas su svetinja zdravi ljudi i zdrava zemlja Pomenuli ste projekat "Jadar". Kopanje litijuma udarna je tema koja će, po svoj prilici, ostati još dugo u fokusu. Kako razumete argumente protivnika tog projekta koji se uglavnom svode na ugrožavanje životne sredine? - Nemaju argumente, već samo prljavu politikantsku kampanju. Strah od jadarita je samo u očima manipulatora iz opozicije i njihovih satelita, koji su sami inicirali dolazak "Rio Tinta" u Srbiju 2001. godine. Mi ćemo, kao i do sada, sa svih aspekata ispitati opravdanost svakog novog projekta. Za nas su svetinja zdravi ljudi i zdrava zemlja, i to je nešto s čim nema kockanja, i uslov za sve je primena najviših ekoloških standarda. foto: Rojters Očekujete li da, kao donosioci odluka, dobijete veću podršku za ovu litijumsku priču? - Od nas samih isključivo zavisi kako ćemo iskoristiti sve šanse koje nam se pružaju, kako u eksploataciji ruda, tako i u svim drugim segmentima, i mi ćemo se isključivo voditi našim, srpskim interesima. To nas razlikuje od svih onih koji danima napadaju predsednika Vučića i Vladu Srbije, od lažnih ekologa, koji se bore samo za lične interese i nečiji prljavi kapital. Građani Srbije su davno prezreli njihove namere i sigurna sam da ne veruju u prljavu kampanju koju sada vode protiv projekta "Jadar". Ovo rukovodstvo Srbije ozbiljno radi svoj posao i tako pristupa svakom projektu - ozbiljno i odgovorno, uz poštovanje reči struke, i omogućiće Srbiji da iskoristi svoje potencijale na najbolji mogući način. I ne govorimo samo o rudarenju, već o čitavom lancu vrednosti koji će generisati na hiljade novih radnih mesta u rudarskoj industriji i pratećim industrijama, povećanje prihoda od poreza na zarade, raznih naknada, veće lokalne budžete, ubrzani razvoj infrastrukture u lokalnim zajednicama... Mi nemamo ni drugu adresu niti rezervnu domovinu i učinićemo sve da naša Srbija bude još bolje mesto za život.