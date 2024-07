"PONOSAN SAM KAKO JE SRBIJA PREDSTAVLJENA" Vučić sumirao prvi dan na OI: U prvih 7 smo po visini nagrada! Zavide nam mnogi

U Parizu je danas svečano otvorena "Srpska kuća", u okviru Olimpijskih igara 2024. godine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandar Vučić, kao i visokih zvanica Francuske i predstavnika diplomatskog kora.

Predsednik se potom obratio javnosti.

- Ponosan sam na naše ljude. Prvi dan je krenuo polovično, Damir i Novak su pobedili, nažalost Milica i Sara nisu imale sreće, kao i Zorana. Ali Zorana voli pritisak, pa neka se ne sekira. Neka se sprema za miks pa da sa Damirom uzme medalju. Ponosan sam na to kako je Srbija predstavljena. Drago mi je što možemo ugositi i Dodika ovde. Žao mi je što se više nerviram od ministra sporta.

- Verujem da će Srpska kuća biti dom mnogim Srbima u parizu.

- Mađari su svetska vele sila, Slovenci i Hrvati regionalna. Izuzetno su snažni i u individualnim i u kolektivnim sportovima. Hrvati su sa porodicom Kostolić bili veoma uspešni. Zaista jesu silni i jaki. Nadam se da ćemo i mi biti nešto jači. Crna Gora ima pristojan vaterpolo, bilo bi iznenađenje osvajanje medalje. Ali želim uspeh kao i svima drugima. Uzdam se u Srbiju. Želim dobro rezultate i dobro učešće. Volim i naše mađarske prijatelje i nemam problem da to kažem.

- Već oko 5. ili 6. septembra možete očekivati posetu Makrona Srbiji. Posle Šolca i Sija, malo svetskih lidera je imalo takve posete u tako kratkom roku. Ponosan sam na Srbiju. I Rister i trokaz su zadovoljni onim što su ovde mogli da vide. Pokazali smo nešto modernije nego mnogi drugi.

O izjavama Picule da je predsednik kriv za to što su Knežević, Mandić i Bečić proglašeni kao nepiželjni u Hrvatskoj kaže da on više nije evropksi poslanik već da traži posao.

- Suština je u tome da su upali u sopstvenu zamku. Pokazali da ne prave nikakvu razliku u odnosu na NDH. Veliki su problem time sebi napravili. Video sam danas Grlić Radman išao u Bugjno. Kaže nema više ovde ulica koje su dobile nazive po Hrvatima. 43 Srba danas živi u Bugojnom. Oni koji misle da je odavanje počasti ubijenima, održavanje opela i govore koji se tiču Oluje, ti nisu normalni. Ali moraćemo da ih čuvamo od besnog i ogorčenog naroda.

Još jednom je ukazao da je opozicija dovela Rio Tinto u Srbiju i da mu nije jasno zašto niko ne želi da postavi to pitanje.

- Što ga je Zdravko Ponoš doveo u Srbiju? Što su doveli Rio Tinto? Nisam ga ja doveo engo oni. Što ga to niko pitao? Što si uništavao tenkove, zolje a doveo Rio Tinto? I ostavio meni da plaćam odštete.

Vučić je rekao da nema nikave dileme da li Zapad primenjuje dvostruke standarde.

- Lavrov je za to u pravu. Kad su nam otimali Kosovo bila su im usta puna ljudskih prava, a danas se oni pozivaju na sve to na šta mi nismo imali pravo. Na Krimu je čak bio formalni referendum na Kosovu nije bilo ni toga... To sad Zapadu postaje muka, a Rusi će sve više kosovski presedan da koriste u sovjoj politici - objasnio je Vučić.

Predsednik je dodao da Srbija trpi pritiske već godinama i pre nego što je počeo rat u Ukrajini.

O izborima u Americi Vučić kaže da očekuju da budu neizvesni, i da ne želi da se meša u njihove odnose te da će Mišel Obama da igra veliku ulogu u toj kampanji.

Predsednik je potom sumirao utiske sa ceremonije otvaranja OI.

- Rusi su dali nalog da svi oni koji njih vole pišu negativno o otvaranju, a ovi drugi imaju naloge da pišu pozitivno. Činjenica je da je sve urađeno spektakularno... Da li sam srećan nekim predtsavama, pa nisam, ali koga to briga, što bih morao biti. Moj mali sinje bio zadovoljan nečim za decu, na primer Minionsi. Razgovarao sam sa većinom naših sportista, za svakoga strepim. Baš sam teško podneo ovo za Zoranu i Saru, znam koliko im je stalo. Sara je bila na pripremama u Tokiu, Zorana se spremala dugo. Povratila se posle treće serije, malo joj je nedostajalo. Da je ušla u finale, ona bi pobedila. U prvih 7 smo u svetu po visini nagrada. Zavide nam iz mnogo razvijenih zemalja, ne samo regiona.

O sutrašnjoj utakmici košarkaša, Vučić se našalio da će Dodik da navija i za Amere i Srbiju.

- Želeo bih da porodica jOkića bude na okupu, da mu brata ne gone. Da budu zdravo i doboro. Mislim da imamo dobru ekipu, jedini nemamos trance, nismo kupovali nečije državljanstvo, svi koji dođu kupe na poziciju koja im je deficitarna. Kod nas igraju oni koji su odrasli u našoj zemlji i koji su oduvek imali naše državljanstvo i koji vole Srbiju i zbog toga sam posebno ponosan. Verujem da će da dođu do zlata ili srebra, ali ima tu opasnih reprezentacija, više se plašim Kanade nego Amerike.

Predsednik je ukazao na sva "ludila" i sramne zahteve opozicije, a jedan među njima je i bio da Srbija ne učesvuje na OI i istakao da je sve laž da bi se Srbiji naštetilo i ništa drugo, a potom poželeo sreću sportistima i kazao da veruje u njih.

Obraćanje Dodika

Dodik se zahvalio Vučiću na pozivu te dodao da snaga Srbije omogućava da se na sve načine prezentuje sve ono što je Srbija, govoreći o otvaranju "Srpske kuće".

Dodik je istakao da će sutra biti priustan na utakmici srpskih košarkaša.

- Srbija je učinila nesumnjiv napredak, ali ima onih kojima je to msetnja jer znaju da na unutrašnjem planu Srbija diskvalifikuje opoziciju. Odakle ja dolazim svi želimo uspehe Srbije, ali region ne misli tako pa zato imamo orkestrirane napada iz Sarajeva Hrvatske i to u glavnom u koheziji za opozicijom... Nije to ni slučajno. Ne verujem u teorije zavere, i mislim da mnogima na Zapadu ne odgovara snaga Srbije, a ona se danas meri jednim imenom a to je Aleksandar Vučić - kazao je Dodik.

Dodik je istakao da je i on nasleđivao aranžmane koji su bili pogubni za RS, od strane prethodne vlasti.

- Želim svim sportistima Srbije svaki uspeh, a oni koji ne ostavre rezultat, naši su podržaćemo ih u svemu. RS i Banjaluka će proslaviti svaki uspeh... U svim selekcijama Srbije ima važnih sportiskih imena iz Republike Srpske i zato je važno da budemo predani tome. To je naš ponos i zato ćemo slaviti i biti zajedno - zaključio je Dodik.