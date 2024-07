DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Opoziciji u Srbiji ne treba ni Ekspo, ni investicije, ni škole, ni bolnice! Hoće samo vlast i fotelje!

Dragan Marković Palma, lider JS i predsednik Skupštine Jagodine, rekao je da "opozicija u Srbiji ne samo da nema dela, nego oni ne mogu ni da priznaju dela i uspeh."

- Njima me treba ni Beograd na vodi, ni EXPO 2027, ni autoputevi, ni fabrike, ni škole ni bolnice, ni veće plate građanima, a šta vama treba? Opoziciji u Srbiji treba samo vlast i fotelja. Ali ne dolazi se na vlast tako što ti voliš da uđeš u fotelju i da zauzmeš neku funkciju. Na vlast se dolazi delima i glasovima građana, a građani Srbije vrlo dobro znaju šta je ko uradio i šta ko radi - izjavio je Marković, a prenela u saopštenju JS.

On je kazao i da opozicija zloupotrebljava i Skupštinu grada Beograda i Skupštinu Srbije.

- Njima je samo crna hronika tema. Evo sada pozivaju u nekoliko gradova ljude na ulicu, ali ne razumem šta je tema, kada je jasno rečeno i od strane predsednika Srbije i Vlade Srbije i Evropske unije i kancelara Nemačke da neće biiti kopanja litijuma u Srbiji, ako se ne ispune svi ekološki standardi, a to znači da ta priča oko litijuma može da traje 2, 3, 4 godine, a možda nikada ne dođe do otkopavanja litijuma u Srbiji. Ono što je važno, važno je kakvu sliku mi šaljemo u svet iz Srbije. Bio je nemački kancelar, uskoro dolazi predsednik Francuske. To smeta opoziciji, umesto da pozdrave međunarodnu popularnost Srbije. I Srbija treba konačno da stane na put ljudima koji prete predsedniku Aleksandru Vučiću, da se primenjuje zakon, da nam se ne desi ono što se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama i Slovačkoj - kazao je presednik Jedinstvene Srbije.