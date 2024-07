LIDERSTVO! Dolazak Makrona u Beograd potvrđuje status Srbije kao vodeće zemlje regiona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do 5. ili 6. septembra ugostiti francuskog predsednika Emanuela Makrona i ocenio da je posle posete nemačkog kancelara Olaf Šolca i predsednika Kine Si Đinpinga malo svetskih zemalja imalo takve posete u kratkom roku kao što ih ima Srbija. Ovo je potvrda međunarodnog ugleda Srbije i statusa koji može da pomogne u promovisanju srpskih nacionalnih interesa, ali i unapređenju pregovaračke pozicije naše zemlje, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pregovaračka pozicija

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da će najavljena poseta Makrona Srbiji omogućiti dalju integraciju odnosa Francuske i Srbije koji su intenzivarani od 2017. godine.

- U političkom smislu treba očekivati nove razgovore o dva najvažnija pitanja za Srbiju, a to su rešenje za status Kosova i Metohije i evropske integracije Srbije. Posle posete Šolca i jasnih naznaka nove Evropske komisije da se razmišlja o politici proširenja, može se računati da će države Zapadnog Balkana dobiti uskoro okvirne datume za neku vrstu pristupanja EU. Ostaje otvoreno pitanje da li će to biti punopravno članstvo ili fazno priključivanje. Osim političke saradnje, treba očekivati unapređenje saradnje u oblastima ekonomije, energetike, nauke i tehnike u kojima je Francuska jedan od svetskih lidera. Treba istaći da francuske kompanije vode i dva kapitalna projekta za Srbiju i Beograd, a to su rad na izgradnji metroa i koncesija beogradskog aerodroma koja je poverena Vansiju - podseća Perišć.

Naš sagovornik naglašava da su tokom ove godine tri značajna svetska lidera bila ili će biti u poseti Srbiji, a to pokazuje na kom nivou je trenutni međunarodni status Srbije.

- I upravo ta pozicija može da pomogne u promovisanju i razvoju nacionalnih interesa koje Srbija ima, ali i unapređenju pregovaračke pozicije u nastavku dijaloga sa predstavnicima prištinskih institucija, kao i smanjenju pritisaka na Srbiju po zauzimanju položaja u različitim geopolitičkim previranjima - smatra Perišić.

Široka podrška

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je rastući ugled Srbije posebno vidljiv od glasanja za Deklaraciju u Srebrenici u UN.

- Značaj Srbije i u političkom i diplomatskom smislu je nesumnjiv i on je rapidno osnažen posle događaja u UN, kada smo dobili široku podršku. Dolazak Makrona predstavlja potvrdu političkog i ekonomskog jačanja Srbije i pokazuje poverenje između dvojice predsednika. To će praktično biti prva njegova poseta nekoj od zemalja posle Olimpijade. To govori o značaju koji Francuska daje pre svega političkim odnosima sa Srbijom, ali i rastućim ekonomskim, prevashodno u vojnoj industriji, ali i u energetici. Vidi se trend ekonomskog rasta, trgovinske razmene i investicionih aranžmana Francuske sa Srbijom. Ne samo da će Makron tom posetom praktično ozvaničiti te izuzetno dobre odnose sa Srbijom nego će potvrditi i status Srbije kao vodeće zemlje regiona. Bilateralni odnosi postaju sve važniji, jer nije samo bitno biti dobar sa EU, nego je još bitnije biti dobar sa Francuskom, odnosno Francuskoj je bitno da bude dobra sa Srbijom - naglašava Miletić.

On smatra da je velika stvar što je u relativno kratkom razmaku Srbija dobila priliku da ugosti i Šolca i Makrona, dva najuticajnija lidera EU.

Srbija na mapi sveta Važne posete foto: Nenad Kostić Predsednik Kine Si Đinping boravio je u Srbiji 7. i 8. maja ove godine. Kuriozitet ove posete bio je taj što je Si prvi put posle pet godina organizovao mini turneju po Evropi i za posete odabrao samo Pariz, Budimpeštu i Beograd. Si Đinping bio je gost Srbije i 2016. godine, što je bila prva poseta predsednika Kine Srbiji nakon 32 godine. foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav Nedavno je Srbiju posetio i nemački kancelar Olaf Šolc. On je 18. jula doputovao u Beograd i 19. jula je učestvovao na Samitu o strateškim sirovinama u Palati Srbije.

Tri susreta za godinu dana Rafali, leteći automobili, Luj Viton... Početkom septembra biće upričičen treći susret srpskog i francuskog predsednika u ovoj godini. Predsednik Vučić bio je pre nekoliko dana jedan od svetskih lidera koji je prisustvovao prijemu koji je povodom početka Olimpijskih igara u Parizu priredio Emanuel Makron. Srpski predsednik se sa Makronom zvanično sastao u Parizu i u aprilu ove godine, kada je najavljeno i potpisivanje ugovora o nabavci francuskih borbenih aviona Rafal, kao i letećih automobila za svetsku izložbu Ekspo, čiji će Beograd biti domaćin 2027. Predsednik Vučić je tokom ove posete kazao i da se nada dolasku čuvenog francuskog modnog brenda Luj Viton u Beograd.

