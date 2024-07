OČIGLEDNA PARALELA IZMEĐU HAJKE NA TRAMPA I NAPADA NA VUČIĆA: Smajlović o opasnom potezanju "Hitlera" u političkim obračunima

Novinarka Ljiljana Smajlović govorila je juče o satanizaciji predsednika Aleksandra Vučića, a na pitanje da li postoji paralela između medijskih napada na Donalda Trampa i predsednika Srbije, ona kaže da je ta vrsta paralele očigledna.

- U Americi je bila tradicija sve ove godine da političare koje ne vole nazivaju Hitlerom. Tamo je to zbog toga manje skandalozno nego ovde. To je bio neki uvrežen način političkog rata. Mi to ovde nismo radili, jer se nama, kao i Jevrejima, Holokaust i Hitler čine kao nešto čije ime ne sme da se poteže bez velike nužde. Kod nas je Hitler bio nešto sasvim drugo, i ja sam očajna što je to uopšte ušlo u političku upotrebu - rekla je ona.

03:21 Liljana Smajlović o satanizaciji Vučića i Trampa

Ljiljana Smajlović je dodala da je u našu zemlju upotreba "Hitlera" za napade na političke protivnike došla sa Zapada, kada su sugerisali da je Slobodan Milošević novi Hitler.

- To se meni činilo toliko uvredljivim, da koliko god smo bili protiv Miloševića, ja sam ga i tada branila od napada da je Hitler. Onda smo je mi prihvatili tu retoriku, i ne samo u nekim odsudnim spoljnopolitičkim stvarima, već je sada sve više Hitlera. I pošto je Vučić čovek koji je u poslednje vreme najduže na vlasti, na njega su dugo smišljani novi napadi i nove vrste satanizacije. I ovo drugo mi je odvratno, ove karikature, Srbija je stalno neka WC šolja. Stalno su neke klozetske metafore, silovanja, klozeti, hitlerovski brčići - kazala je ona, i dodala da je šteta što smo to prihvatili sa Zapada.

- Na Zapadu se niko ne bi igrao sa silovanjem tako. Ne možeš nazvati silovanjem ništa što nije silovanje - naglasila je Ljiljana Smajlović.