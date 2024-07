ŠTA SE KRIJE IZA PRIŠTINSKE ODLUKE ZA MOST NA IBRU? Stručnjaci bez dileme: Kfor rekao da je obavezan dijalog sa Beogradom, ali...

Albanski ekstremisti otvoreno slave slave zločin teroriste Fatona Hajrizija, a ispisivanje njegovog imena na srpskoj kući ne može drugačije da se shvati nego kao pretnja preostalim Srbima, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju povodom ispisivanja grafita "UČK" i Fatona Hajrizija na kući porodice Đurković, u selu Gojbulјa kod Vučitrna.

Ujedno, Priština priprema teren za otvaranje mosta na Ibru, što bi moglo da izazove nove tenzije na severu.

Uprkos porukama iz Kfora da svaka odluka u vezi sa mostom na Ibru mora da bude doneta u okviru dijaloga sa Beogradom, Priština ne odustaje od namere da ga otvori i time ponovo potigne tenziju između dva narodna na Kosmetu. Srbi koji su ostali na KiM naglašavaju da bi nakon otvaranja mosta njihov život u pokrajini postao nemoguć.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali novonastale tenzije na KiM bili su Miloš Terzić, član predsedništva SNS i magistar Nebojša Obrknežev, analitičar.

- Možemo samo da zamislimo kakvim pritiscima bi bila izložena Srbija i naše rukovodstvo, ali nešto takvo ne bi moglo ni da se dogodi u našem slučaje. Ako pogledate napade na nas od 2021. godine, bili smo izloženi sa više od 500 etničko motivisanih napada na srpsku imovinu, narod, crkvu na KiM. Ono što je naš zadatak jeste da budemo uz naš narod, da se borimo u gotovo nemogućim uslovima, a ono što je ključno istaći jeste da oni, za sve što rade, imaju prećutnu podršku jednog dela međunarodne zajednice. Punih 11 godina se ne formira ZSO, a da je ta zajednica dobra za Albance u Prištini, ona bi se već sutra formirala - započeo je Terzić.

Obrknežev je diskutovao o bezbednosti naših građana na prostorima Kosova i Metohije, s obzirom na to da su osude za incidente kod Vučitrna došle iz Srpske liste, koji su zatražili povećano prisustvo Kfora:

- Ako govorimo o tenzijama i etinčko motivisanim napadnima, ne zaboravimo da je prošla godina bila rekordna po tim nemirima. Svakako, kada Albanci napadnu Srbe, na međunarodnom nivou čujemo poruke kako bi trebalo obe strane da se smire. Od dolaska Kurtija vidimo ozbiljnu presiju nad našim narodom. Sada postoje i glasine oko mosta, potom nema uvoz sprske robe, a to sve ide pod okriljem Zapada. Kada govorimo o snagama bezbednosti koje bi trebalo tamo da štite, odnosno da uspostave mir, aposlutno nemamo nikakve reakcije od njih.

Terzić je odgonetnuo šta se krije iza priče o Ibru, s obzirom da građani govore da bi to dovelo do još većih tenzija, a Priština nagoveštava da je to nekakva sloboda kretanja i da takvih projekti ne bi trebalo da se politizuju:

- Iza cele te priče se krije upravo ono o čemu smo saglasni, a to je prećutna podrška jednog dela međunarodne zajednice. Podsetiću, posle 10. juna 1999. godine, kada je potpisan Kumanovski sporazum, kada je na snagu došla obavezujuća Rezolucija 1244, više od 50.000 do zuba naoružanih pripadnika Kfora je ušlo na KiM i tada nisu ni smeli, ni hteli, da zaštite ono za šta im je poveren mandat, a to je bezbednost za sve stanovnike AP Kosova i Metohije. Od garancije iz te rezolucije, nama nije ostalo ništa, slagali su nas, a Kurti radi šta mu padne na pamet i to na njihovu podršku. Dakle, nema konkretnih akcija i konkretnih mera.

