"NAŽALOST, VUČIĆU NISU ZAHVALNI - VEĆ GA MRZE" Stevandić o pokušajima izazivanja rata u regionu i miroljubivoj politici Srbije

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je rekao da bi svi već bili svedoci rata u regionu da predsednik Aleksandar Vučić nije vodio politiku kakvu vodi.

- Već bi imali sahrane i kuknjavu majki na svim stranama. Toliko puta su provocirali reakciju Srbije da započne - rekao je on.

foto: Kurir televizija

Stevandić je istakao da su najviše pate naši ljudi na Kosovu i Metohiji.

- Njima su svašta radili provocirajući da nateraju Vučića da počne rat. I on je to izbegao, i nisu mu nažalost zahvalni nego ga mrze. Da nije takva politika vođena Srbija bi bila nepripremljena, mnogo nemoćnija i vodila bi odbrambeni rat, na mnogo terena i to bi loše uticalo na njen razvoj - kazao je Stevandić.