"BIH MORA DA SHVATI JEDNOM ZA SVAGDA, SRBIJA IMA DVA CILJA" Stručnjak za bezbednost: Oni su se KRVAVIH RUKU vratili u region

Iz Sarajeva stiže još jedan opasan pokušaj izazivanja tenzija na relaciji s Beogradom, ali i narušavanja arhitekture regionalne i evropske bezbednosti.

Inicijativa ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da se obustavi policijska saradnja između BiH i Srbije naišla je na oštre reakcije ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o inicijativi Konakovića bili su Miroslav Bjegović, savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost i Zoran Anđelković, političar.

Anđelković je rekao da je ovo samo nastavak neprestanih tenzija koje su upućena prema našem narodu:

- Ovo je kontinuitet, ali se koriste razne teme, napada i prozivke Beograda po bilo kojoj varijanti. Mi u Srbiji smo imali i kineske policajce u Beogradu, to je nešto što je korisno i za te države koje imaju dosta turista, bolje da komunicira policajac odakle su turisti i da ima dobru saradnju sa policijom te države, teritorije, opštine, nego da to rade oni koji ne znaju te. Prema tome, to je sasvim uobičajena praksa, tako da mislim da to nema veze sa ovom konkretnom situacijom, već sa stalnim pokušajem da se Beograd ocrni, da se priča da on izaziva destabilnost - započeo je Anđelković, pa nastavio:

- Ovde postoji problem koji oni ne mogu da shvate, a to je da rukovodstvo Srbije ima dva osnovna cilja, da se sačuva mir da se ekonomski razvija Srbija. Kada pogledate tu skalu ekonomskog razvoja Srbije, oni ne mogu da se takmiče u prosečnoj plati, pa stvaraju destabilnost.

Bjegović je analizirao pitanje Ivice Dačića "koliko hiljada mudžahedina krijete dajući im državljanstvo posle rata":

- Tu nemaju odgovora jer je on jasan, upravo te mudžahedine je dovela tadašnja politička opcija SDA čiji je član upravo bio Konaković. On se tih godina dobrovoljno javio da bude pripadnik takvih jedinica. Apsolutno da je njegova prošlost poprilično poznata. To su upravo pojedinci koji su i dobili državljanstva BiH, i niko ne govori o odgovornosti da se teroristima da državljanstvo koji nisu poreklom sa tih prostora. Oni su se krvavih ruku vratili iz Sirije, i ne samo da predstavljaju pretnju po region, već i za celu EU. Samim tim možemo postaviti pitanje najjačim evropskim sistemima bezbednosti, zbog čega ne reaguju na takve pojave. Upravo je i 2010. godine, kada je i potpisan ovaj memorandum o policijskoj saradnji, što predstavlja bezbednosni odgovor u smislu zaštite svih građana, da li je sada Konaković i protiv bezbednosti BiH?

