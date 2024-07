OTVORENA SEDNICA OPŠTINE STARI GRAD: Radoslav Marjanović kandidat za predsednika opštine (FOTO)

Otvorena sednica opštine Starog Grada na kojoj se bira budući predsednik opštine je u toku, a sednici prisustvuje 45 odbornika, od ukupno 56.

Sednici prisustvuju četiri odborničke grupe - SNS, ZLF, NPS/DS/EU/NLS, Čuvari Starog grada i jedan neizjašnjeni odbornik.

Nakon što je utvrđen dnevni red koji ima sedam tačaka, on je jednoglasno i usvojen.

Usledila je pauza od 30 minuta pre dodele mandata novim odbornicima u Skupštini opštine Stari Grad.

Nakon pauze nastavljena je sednica i svi novi odbornici izabrani su jednoglasno.

Bastać: Dobio sam dovoljan broj potpisa koji predlažu Radoslava Marjanovica za predsednika opštine Stari grad

- Od prethodne sednice skupštine opstine Stari grad, na kojoj sam dao predlog svim odbornicima, u međuvremenu su prihvaćene tačke programskih načela. Svi prestavnici stranaka su bili prosutni na konsultacija. Predstavnici liste Biramo su odbili svaku dalju saradnju, a predstavnici liste okupljene oko SNS su prihvatili nacelne tačke i ušli smo u dalje razgovore, kao i sa nezavisnim odbornicima.

- Ja sam skrenuo paznju odbornicima da se otrgnu od zamke koju je postavio Lazović i da ne budu negovi taoci. On je pobegao u skupštinu Srbije i ostavio vas ovde same u naredne četiri godine. Ja vas pozivam da razmišljate o tome. Ovaj mandat traje četiri godine. Za to vreme mnogo može da se uradi za Stari grad. Moramo da razmišljamo šta da uradimo za građane Starog grada. Da vas ne obmanjujem, naredni izbori za odbornike biće za 4 godine. To se nece desiti za godinu ili dve. Mandat će trajati pune 4 godine. Predlog je da sačuvamo istorijsko jezgro Starog grada bez kog nema ni Beograda i obećavam da će biti sačuvano.

- Realizovaćemo projekat linijskog parka. To će biti prvi veliki projekat posle 60 godina. Bajlonijeva pijaca će ostati simbol Starog grada, a o njenom izgledu će odlučivati građani. Oni će odlučivati i o budžetu i svemu što se bude radilo na opštini. Žao mi je što je i Pavićević pobegao, ali ću ga uključiti u kampanju izgleda pijace. Od njega trazim da se uključi u kampanju rekonstrukcije. Stari grad će biti čist, održavan i uređen. Obnovićemo sve fasade u roku od 8 godina. Nastavićemo bespovratnu finansijsku podršku zajednicama. Sprovešćemo reformu parking zone u korist građana i izgradićemo nove podzemne garaže. Reforma će ići postepeno. Postaćemo prva opština u Srbiji bez grafita. Radićemo na revitalizaciji Kalemegdana i pešačke zone. Nastavićemo brojne besplatne programe namenjene svim generacijama. Sprovešćemo profesionalizaciju uprave. Građani će biti informisani o svim odlukama i da prate sednice veća. Odgovornost u izvršnim organima vlasti mogu preuzeti samo starograđani.

- Lazović je odbijen za mesto predsednika opštine jer nije sa ove opštine. Ja sam zatražio sastanak sa Šapićem gde sam dobio potvrdu da će sve ideje koje dođu iz ove skupštinske sale, a koje su dobre, da će dobiti potpunu podršku i pomoć od grada. Kao Čuvari Starog grada smo doneli sledeće odluke. Drago nam je da će naš program postati zvaničan program opštine. Nećemo biti deo izvršne vlasti u ovom mandatu. Naša podrška će biti od sednice do sednice. Radićemo na detaljnoj izradi strategije i u okviru nje ćemo odlučiti tačke na kojima ćemo meriti vreme izvršenja tačaka. Na osnovu realizacije programa ćemo davati ili uskratiti podršku.

- Pozivam sve odbornike u ovoj sali. Znam da vam je teško da se izborite sa vašim partijskim organima, ali vas pozivam da se makar priključite aktivnoj kontroli procesa i realizaciji tačaka. Biće ispunjene tačke vas koji danas postajete manjina u ovoj sali, jer su nama važne sve tačke koje se tiču građana Starog grada. U skladu sa poslovnikom i statutom, dobio sam dovoljan broj potpisa koji predlažu Radoslava Marjanovica za predsednika opštine Stari grad.

Marjanović: Važno je da nastavimo sve programe koji brinu o građanima

- Kao što je moj prethodnik rekao, imali smo konsturktivne razgovore kako Stari grad treba da izglada i došli smo do saglasja. Mi smo se u prethodne 4 godine trudili da vodimo inkluzivnu politiku i poktenuli veliki broj dobrih programa. Važno je da nastavimo sve programe koji brinu o građanima, od najstarijih do najmlađih. Imamo 63 različita programa. Što se tiče samih velikih projekata. Linijski park je najvažniji. To je pravi ekološki projekat. Imaće preko 5.000 stabala, trim staze, bickiklističke staze. To će biti zelena oaza Starog grada. To je za nas izuzetno važno - rekao je on i predložio Aleksandra Todorovića kao zamenika.

