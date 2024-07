POLITIČKO LEŠINARENJE! Posrnula opozicija se hvata za slamku, idu na ulicu s TEORETIČARIMA ZAVERE!

Pošto nije uspela da se oporavi od izbornog poraza i mnogobrojnih unutrašnjih trvenja, opozicija je sada sve karte bacila na nov pokušaj izazivanja društvenih nemira. Protesti koji se sporadično organizuju po Srbiji i najava velikog mitinga u Beogradu 10. avgusta izgledaju kao davanje veštačkog disanja posustaloj opoziciji, koja po svaku cenu temu litijuma utapa u dnevnu politiku, pravi bauk od projekta "Jadar" i tako sebi pokušava da napravi prečicu za dolazak na vlast, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni upozoravaju i da je sve primetnije da se zarad dolaska na vlast manipuliše činjenicama, a paranoja se pojačava i isticanjem raznoraznih teoretičara zavere, čije poruke protivureče i nauci i zdravom razumu.

Začarani krug

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je reč o političkom lešinarenju koje se služi negativnim stereotipima i računa na strah ljudi.

foto: Kurir televizija

- Opoziciju interesuje tema za koju misli da je Vučićeva slaba tačka. Nebitan je sadržaj. Ne interesuje njih ni litijum ni "Rio Tinto", ni baterije ni zaštita životne sredine, ni organizacija iskopavanja i prerade litijuma, upravljanje otpadom, niti neutralizacija rizika po životnu sredinu. Ne zanima ih ni suštinsko povezivanje sa EU po pitanju kritičnih sirovina i minerala iako su svi evrofanatici. Oni koriste negativne stereotipe o kopanju litijuma i kompaniji "Rio Tinto" da bi politički lešinarili na strahu jednog dela građanstva od nepoznatog i strahu koji se vezuje za sam ljudski život i prirodnu sredinu. Čitava medijska histerija je napravljena ne zbog ozbiljne brige za zdravlje, nego zarad preuzimanja vlasti. Ovo danas liči na spoj histerije protiv vakcina tokom pandemije kovida 19 i brutalne zloupotrebe masovnih ubistava u "Ribnikaru" i Mladenovcu prošle godine - ocenjuje naš sagovornik.

Stanković podseća da je litijum ukinuo sve ideološke razlike između opozicionih aktera:

- Ukinute su teške ideološke razlike između NATO lobista i rusofila Nestorovića, Pavića, Ristića... Koračaju strojevim korakom zajedno monarhisti i zeleno-levi, patriote iz Novog DSS i NVO pronatovske snage, sve pod dirigentskom palicom večitog gradonačelnika Beograda. Sve je to začarani krug ambicije, histerije i realpolitike.

foto: Printscreen/Youtube

Bez argumenata

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da su poslednje aktivnosti opozicije zapravo pokušaj da se izvuku iz izbornog debakla i političke smrti.

foto: Kurir televizija

- Imali smo i velika trvenja među kvaziliderima opozicije i onda je jedino što je preostalo da probaju ovako da se nametnu. Ali nema nikakvih racionalnih argumenata da bi se u javnom dijalogu suprotstavljali, bili korektivni faktor i vršili uticaj iz neke političke smislenosti. Bilo je pokušaja i pozivanja na neke nove izbore, što je totalni apsurd. Jedini smisao u toj besmislenosti je pokušaj oživljavanja na političkoj sceni i izlazak iz te marginalizacije. Metoda je i opstrukcija rada u Skupštini koja je donela nepristojnost, vulgarnost, drskost i odsustvo minimuma političke kulture. Pojavljuju se i anonimni govornici ili glasnogovornici teorija zavere, što je sve pokušaj sinhronizovane destabilizacije, a to je opasno. Posebno u ovim trenucima je opasno pozivati na javne nemire, jer to samo može da ima kontraproduktivne efekte na državu i na stanovnike. Sve su to metode koje bi da najave radikalizaciju, primenjuju razne oblike pretnji i agresivnosti - objašnjava Petričković.

Neverovatne poruke sa protesta Brnabićeva: Pozivate da odbacimo razum i nauku Protivnici kopanja litijuma okupljaju i svakojake teoretičare zavere, pa se na skupovima mogu čuti neverovatne poruke, poput one da su satanisti nazvali firmu "Rio Sava" tako jer im je konačan cilj da preko Jadra i Drine zagade reku Savu. Na ove i slične izjave reagovala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. foto: Printscreen/RTS - Pitam ko normalan u ovoj zemlji, ko priseban i odgovoran želi ovakav javni diskurs, ovakve stravične, opasne i neosnovane optužbe, ovakvo ludilo, da postane uobičajeno i prihvatljivo? Da neko na javnim skupovima na koje poziva opozicija tokom debate u Narodnoj skupštini priča o satanistima koji su, valjda, pre 23 godine došli u Srbiju sa namerom da zatru ovu zemlju i narod (i zato se kompanija zove "Rio Sava")? Da agronom priča o anomalijama kod novorođene dece? Da sve to neselektivno i bez vrednosnog suda prenose "nezavisni" i "objektivni" mediji kao megafon i pojačalo ludila - poručila je Ana Brnabić na društvenoj mreži Iks. Ona je javno pozvala opoziciju da "konačno postavimo crvene linije odgovornosti prema zemlji, prema narodu, prema svim građanima". - Nećete javne debate u Skupštini, nećete komisiju koja bi vam dala kontrolu i nadzor, ali hoćete i pozivate na ovo? Pozivate da odbacimo nauku, struku, razum? Recite ljudima - i vi iz opozicije i pojedinačno novinari iz ovih medija koji ovakve stvari serviraju - da li je ovo što smo večeras imali prilike da čujemo u Kosjeriću i Mladenovcu narativ koji podržavate? Ako ovo zajedno dozvolimo, svaki argument i razum nikada više u Srbiji neće imati smisla ni prostora - poručila je ona.

Bonus video:

11:54 PITANJE LITIJUMA POSTALO NAJVAŽNIJE U SRPSKOJ POLITICI Stručnjaci: Jasno je da ga opozicija koristi za manipulaciju naroda